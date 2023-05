Kubalík je díky osmé trefě na MS rekordmanem, ale litoval nevyužitých šancí

Riga - Osmou brankou na mistrovství světa v Rize si upevnil hokejový útočník Dominik Kubalík vedení v tabulce střelců turnaje a vytvořil i nový rekord samostatné české reprezentace na jednom světovém šampionátu. Porážce se suverénním Švýcarskem 2:4 ale nezabránil. Svou už šestou přesilovkovou trefou v 53. minutě snížil na 2:3, ale litoval, že vedle přesné rány z osvědčené pozice na pravém kruhu neproměnil další šance, kterými mohl vývoj utkání pozměnit.

"Měl jsem nějaké tři čtyři tutovky. Pokaždé jsem to řešil jinak. Jednou golfákem, pak střelou na dřevěnku, potom mezi nohy. Už jsem trochu nevěděl, kam s tím. Kdyby to tam padlo na 2:2, byl by z toho najednou jiný zápas. Těžko říct, ale samozřejmě mě to mrzí," řekl Kubalík. O rekord se dosud dělil s Martinem Procházkou, Vladimírem Vůjtkem (oba 1997), Michaelem Frolíkem (2019) a Davidem Pastrňákem (2022).

Oba týmy hrály dva zápasy ve dvou dnech. Český výběr v sobotu zdolal Norsko 2:0 a Švýcaři porazili Kanadu 3:2. "Kdyby byly oba týmy čerstvé, mělo by to ještě větší úroveň a jinak bychom lítali ještě víc. Oni jsou brusliví, ale to myslím, že my taky. Zápas měl tempo a vysokou úroveň, člověk se mu přizpůsobí. Co se týká bruslení, neměli jsme problém," podotkl Kubalík.

Český tým ztratil šanci na prvenství v základní skupině B, kterou už jistě ovládnou Švýcaři. Bez ohledu na výsledek duelu s Kanadou, v kterém budou svěřenci Kariho Jalonena bojovat o druhé místo, ale mohou skončit nejen třetí, ale i čtvrtí za Lotyšskem. Ve čtvrtečním čtvrtfinále narazí na jednoho z trojice Spojené státy americké, Švédsko a Finsko.

Kubalík věří, že forma bude s kvalitou soupeřů gradovat. "Věřím, že se posuneme. Souboje jsou důležité. První třetina nebyla špatná, ve druhé, jak začali trošku točit, se to odráželo od těch soubojů. Když je vyhráváme, jsme víc na puku. Jednoduchá věc," podotkl Kubalík.

"Musíme rychleji ukončovat souboje u nás v pásmu, aby se nedostávali do rotace. Po nějaké době je člověk unavený, tam jsme k tomu měli přistoupit drobet aktivněji. Nevím, jak to vypadalo, ale já z toho zase nemám špatný pocit. Byl to náš nejtěžší zápas, trochu zrcadlo. Byl bych raději, kdybychom vyhráli, to bez debat, ale jsem rád, že s takovým týmem jsme si to mohli rozdat, a když zlepšíme nějaké věci, posuneme se dál," dodal Kubalík.