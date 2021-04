Kubalík gólem pomohl k výhře Chicaga, Mrázek má druhou výhru

New York - V úterním programu NHL se gólově prosadili čtyři čeští hokejisté. Skórovali Jakub Voráček, Pavel Zacha, Radek Faksa a Dominik Kubalík, z výhry se ale mohl radovat pouze poslední jmenovaný, jehož Chicago zdolalo Faksův Dallas 4:2. Zacha s Voráčkem k brance přidali asistenci, ani jejich dvoubodový zápis však nestačil na vítězství. New Jersey prohrálo s Buffalem 3:5 a Philadelphia podlehla Bostonu 2:4. Bruins k výhře pomohl jednou gólovou nahrávkou David Pastrňák. Dvě asistence si v divokém duelu newyorských Rangers s Pittsburghem připsal Filip Chytil. Na jedné trefě poražených Penguins se podílel navrátilec do sestavy Radim Zohorna. Druhou výhru po návratu do branky Caroliny si připsal Petr Mrázek, Hurricanes porazili Floridu 5:2. Vítek Vaněček v brance Washingtonu těsnou prohru Capitals 0:1 s New York Islanders neodvrátil.

Pastrňák v 18. minutě v přesilové hře vymyslel zpětnou přihrávku na volného Patrice Bergerona a ten svým druhým gólem v zápase poslal Boston do vedení 2:0. Philadelphia skóre ve druhé třetině srovnala a velký podíl na tom měl Voráček. Kladenský odchovanec nejprve přesným zakončením potrestal zaváhání českého beka Jakuba Zbořila, kterého obral o puk Travis Konecny, a o dvě a půl minuty později připravil přihrávkou přes osu hřiště branku pro Shaynea Gostisbeherea.

O vítězství Bostonu rozhodl v polovině třetí třetiny v oslabení Brad Marchand. Kanadský útočník zakončil přečíslení chytrou střelou mezi nohy brankáře Cartera Harta. Skóre duelu uzavřel svým třetím gólem Bergeron, který dvacet tři sekund před koncem trefil prázdnou branku Flyers.

Chicago vstoupilo do utkání s Dallasem lépe a v 30. minutě se dostalo do dvougólového vedení. Na 2:0 zvýšil po výborně sehraném úniku dvou proti jednomu Kubalík. Plzeňský odchovanec využil přihrávky Vinnieho Hinostrozy a pohotovou střelou překonal gólmana Jakea Oettingera.

Ve třetí třetině vystřelil naději Dallasu Radek Faksa, který si před brankou našel odražený puk a svou pátou brankou v ročníku snížil na 2:3. Více ale hráči Stars nestihli, výhru Blackhawks pečetil po asistenci Davida Kämpfa střelou do prázdné branky Patrick Kane.

NHL:

New Jersey - Buffalo 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Branky: 5. Severson, 20. Bratt (Zacha), 32. Zacha – 10. Asplund, 20. Montour, 36. Dahlin, 51. Mittelstadt, 59. Ristolainen. Střely na branku: 30:18. Diváci 3600 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Mittelstadt (Buffalo), 2. Bratt (New Jersey), 3. Dahlin (Buffalo).

NY Islanders - Washington 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branky: 54. B. Nelson. Střely na branku: 39:29. Vítek Vaněček odchytal za Washington 58 minut a 12 sekund, inkasoval jeden gól z 39 střel a úspěšnost zásahů měl 97,4 procenta. Diváci: 1400 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Varlamov, 2. B. Nelson (oba New York Islanders), 3. Vaněček (Washington).

NY Rangers - Pittsburgh 8:4 (4:1, 1:1, 3:2)

Branky: 2. Blackwell, 8. Zibanejad, 10. Panarin, 20. R. Strome, 33. Lafreniere (Chytil), 47. Kakko, 51. Fox, 51. Bučněvič (Chytil) – 11. McCann, 33. Matheson, 49. Guentzel, 59. Dumoulin (R. Zohorna). Střely na branku: 25:45. Diváci: 1693 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Fox, 3. Zibanejad (všichni NY Rangers).

Chicago - Dallas 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Branky: 13. Dach, 30. D. Kubalík, 40. DeBrincat, 60. P. Kane (Kämpf) – 42. Cogliano, 54. Faksa. Střely na branku: 28:27. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Kane (Chicago), 2. Cogliano (Dallas), 3. Dach (Chicago).

Carolina - Florida 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)

Branky: 49. a 59. J. Staal, 39. Trocheck, 41. D. Hamilton, 60. Fast – 12. a 39. Barkov. Střely na branku: 36:36. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celý zápas, inkasoval dvě branky z 36 střel a úspěšnost zásahů měl 94,4 procenta. Diváci: 4987 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Trocheck, 2. J. Staal, 3. Mrázek (všichni Carolina).

Columbus - Tampa Bay 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)

Branky: 15. Dalpe, 23. Roslovic, 47. Domi, 54. N. Foligno – 55. Colton, 60. L. Schenn. Střely na branku: 30:38. Diváci: 4080 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Domi, 3. Roslovic (všichni Columbus).

Detroit - Nashville 2:3 po sam nájezdech (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0)

Branky: 20. DeKeyser, 53. Erne – 44. Kunin, 57. Mikael Granlund, rozhodující sam. nájezd Johansen. Střely na branku: 27:31. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Josi, 2. Mikael Granlund (oba Nashville), 3. Erne (Detroit).

Philadelphia - Boston 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)

Branky: 22. Voráček, 25. Gostisbehere (Voráček) – 8., 18. a 60. Bergeron (na druhou Pastrňák), 49. Marchand. Střely na branku: 42:25. Diváci: 2638 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. Swayman, 3. Marchand (všichni Boston).

San Jose - Anaheim 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Branky: 22. Marleau – 6. Henrique, 21. Comtois, 23. Lundeström, 36. Deslauriers, 53. Backes. Střely na branku: 35:34. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Gibson (Anaheim), 2. E. Karlsson (San Jose), 3. Henrique (Anaheim).

Tabulky:

Centrální divize:

1. Florida 40 26 4 10 132:108 56 2. Carolina 38 26 3 9 125:94 55 3. Tampa Bay 39 26 2 11 132:97 54 4. Nashville 40 21 1 18 102:115 43 5. Chicago 40 18 5 17 113:124 41 6. Columbus 41 15 8 18 102:131 38 7. Dallas 37 13 10 14 100:99 36 8. Detroit 41 13 6 22 90:128 32

Severní divize:

1. Toronto 39 26 3 10 130:98 55 2. Winnipeg 39 23 3 13 125:107 49 3. Edmonton 39 23 2 14 127:112 48 4. Montreal 35 17 9 9 114:96 43 5. Vancouver 37 16 3 18 100:120 35 6. Calgary 40 16 3 21 103:124 35 7. Ottawa 39 13 4 22 104:146 30

Východní divize:

1. Washington 39 25 4 10 132:118 54 2. NY Islanders 39 25 4 10 118:90 54 3. Pittsburgh 39 24 2 13 130:110 50 4. Boston 36 20 6 10 102:91 46 5. NY Rangers 38 18 5 15 125:103 41 6. Philadelphia 38 18 5 15 114:138 41 7. New Jersey 37 13 6 18 91:118 32 8. Buffalo 38 9 6 23 87:131 24

Západní divize:

1. Colorado 38 26 4 8 137:87 56 2. Vegas 37 25 2 10 119:85 52 3. Minnesota 37 23 2 12 108:94 48 4. Arizona 39 19 5 15 107:118 43 5. St. Louis 38 16 6 16 104:124 38 6. San Jose 38 17 4 17 106:127 38 7. Los Angeles 37 14 6 17 100:107 34 8. Anaheim 40 12 7 21 92:131 31

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 39 64 (22+42) 2. Draisaitl (Edmonton) 39 57 (19+38) 3. P. Kane (Chicago) 40 51 (14+37) 4. Marner (Toronto) 39 47 (13+34) 5. Matthews (Toronto) 36 46 (27+19) 6. Marchand (Boston) 34 45 (18+27) 7. Scheifele (Winnipeg) 39 45 (15+30) 8. MacKinnon (Colorado) 34 45 (14+31) 9. Rantanen (Colorado) 38 44 (21+23) 10. Crosby (Pittsburgh) 38 44 (15+29) 39. Palát (Tampa Bay) 39 33 (12+21) 41. Pastrňák (Boston) 29 32 (16+16) 50. Voráček (Philadelphia) 35 31 (6+25) 68. D. Kubalík (Chicago) 40 28 (13+15) 75. Nečas (Carolina) 35 28 (9+19) 103. Hertl (San Jose) 32 24 (11+13) 123. Vrána (Washington) 36 23 (10+13) 132. Krejčí (Boston) 32 23 (2+21) 137. Zacha (New Jersey) 36 22 (8+14) 146. Hronek (Detroit) 41 22 (2+20)