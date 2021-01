Kubalík dal dva góly, poprvé v sezoně skórovali Voráček a Chytil

New York - Hokejový útočník Dominik Kubalík ve čtvrtém zápase nové sezony NHL poprvé bodoval, dvěma góly a asistencí ale nezabránil prohře Chicaga 4:5 v prodloužení na ledě Floridy. Poprvé v novém ročníku skórovali i Jakub Voráček a Filip Chytil. Voráček pomohl gólem k výhře Philadelphie 3:0 nad Buffalem a Chytil svou trefou už jen zmírnil prohru New Yorku Rangers s New Jersey na konečných 3:4.

Kubalík, který byl s osmi pokusy nejpilnějším střelcem zápasu, snižoval na 1:2 a 2:3 v přesilových hrách. Český útočník se v obou případech prosadil z pravého kruhu střelou bez přípravy. Kubalík si ještě připsal asistenci u gólu Philippa Kuraševa, který svou první brankou v NHL dostal Chicago ve 47. minutě poprvé do vedení. Florida ale brzy vyrovnala a prodloužení rozhodl Frank Vatrano.

Philadelphia o den dříve prohrála s Buffalem vysoko 1:6 a za úspěšnou odvetu vděčí zejména gólmanovi Brianu Elliottovi, který zlikvidoval čtyřicet střel. Bezgólový stav zlomil v závěru druhé třetiny Travis Konecny a Voráček zvýšil v 54. minutě z přečíslení dva na jednoho. Kladenskému odchovanci přihrál dobře na střelu z první Kevin Hayes, který zpečetil výhru při hře Buffala bez gólmana.

Rangers nabrali rozhodující manko ve druhé třetině, v jejímž začátku sice vyrovnali na 1:1, ale New Jersey v dalším průběhu odskočilo na 3:1 a 4:2. Zápas ještě zdramatizoval ve 47. minutě gólem z dorážky Chytil. Mackenzie Blackwood, který čelil v utkání padesáti střelám, už ale další branku nepustil.

Gólman Vítek Vaněček prožil před dvěma dny vítězný debut v NHL, ve kterém pomohl Washingtonu třiceti zákroky k výhře 2:1 nad Buffalem. Ve druhém startu ale musel strávit na ledě Pittsburghu prohru 4:5 v prodloužení. Capitals sice vedli i díky asistenci Jakuba Vrány 4:2, ale domácí snížili dokonce v oslabení tří proti pěti a poté vyrovnal Jevgenij Malkin. Prodloužení rozhodl z dorážky Sidney Crosby. Vaněček kryl 25 střel.

Statistika úterních zápasů NHL:

--------

NY Rangers - New Jersey 3:4 (0:1, 2:3, 1:0)

Branky: 23. Kreider, 33. Zibanejad, 47. Chytil - 25. a 29. J. Hughes, 1. Zajac, 36. Wood. Střely na branku: 50:28. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Blackwood (oba New Jersey), 3. Fox (NY Rangers).

Philadelphia - Buffalo 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky: 38. Konecny, 54. Voráček, 59. K. Hayes. Střely na branku: 30:40. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Elliott, 2. Konecny, 3. Provorov (všichni Philadelphia).

Florida - Chicago 5:4 v prodl. (2:1, 1:2, 1:1 - 1:0)

Branky: 14. a 23. Verhaeghe, 17. a 48. Hörnqvist, 63. Vatrano - 19. a 29. Kubalík, 40. P. Kane, 47. Kurašev (Kubalík). Střely na branku: 28:34. Diváci: 3.667. Hvězdy zápasu: 1. Vatrano, 2. Verhaeghe (oba Florida), 3. Kubalík (Chicago).

Pittsburgh - Washington 5:4 v prodl. (1:3, 3:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 17. Sceviour, 26. Guentzel, 36. Blügers, 38. Malkin, 62. Crosby - 17. a 20. T. Wilson, 5. Eller, 29. Kuzněcov (Vrána). Střely na branku: 30:26. Vítek Vaněček odchytal za Washington celý zápas, inkasoval pět branek z 30 střel a úspěšnost zásahů měl 83,33 procenta. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Crosby (Pittsburgh), 2. T. Wilson (Washington), 3. Blügers (Pittsburgh).

Ottawa - Winnipeg 3:4 v prodl. (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 5. Norris, 11. Tierney, 32. Galchenyuk - 19. Lowry, 37. Connor, 59. Wheeler, 63. Ehlers. Střely na branku: 41:28. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Morrissey (Winnipeg), 2. Galchenyuk, 3. Norris (oba Ottawa).

Detroit - Columbus 3:2 v prodl. (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 24. Mantha, 36. B. Ryan, 61. Bertuzzi - 22. Jenner, 46. Texier. Střely na branku: 27:24. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. D. Larkin, 2. B. Ryan, 3. Bertuzzi (všichni Detroit).

Los Angeles - Colorado 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Branky: 48. Athanasiou, 55. Kempe - 4. Saad, 35. D. Toews, 37. Rantanen. Střely na branku: 25:24. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. D. Toews (oba Colorado), 3. Athanasiou (Los Angeles).

Kanadské bodování NHL:

1. Konecny (Philadelphia) 4 6 (4+2) 2. Hertl (San Jose) 3 6 (3+3) 3. Marner (Toronto) 4 6 (3+3) Tavares (Toronto) 4 6 (3+3) 5. J. Hughes (New Jersey) 5 6 (2+4) 6. T. Hall (Buffalo) 4 6 (1+5) 7. Eichel (Buffalo) 4 6 (0+6) 8. Connor (Winnipeg) 3 5 (3+2) A. Svečnikov (Carolina) 3 5 (3+2) 10. Crosby (Pittsburgh) 4 5 (3+2) McDavid (Edmonton) 4 5 (3+2) T. Wilson (Washington) 4 5 (3+2) 53. Palát (Tampa Bay) 2 3 (2+1) 64. D. Kubalík (Chicago) 4 3 (2+1) Vrána (Washington) 4 3 (2+1) 92. Voráček (Philadelphia) 4 3 (1+2) 134. Chytil (NY Rangers) 3 2 (1+1) 195. Hronek (Detroit) 4 2 (0+2) Zadina (Detroit) 4 2 (0+2)