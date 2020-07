Kubalík: Být finalistou Calderovy trofeje je pro mě velká pocta

Chicago - Hokejový útočník Dominik Kubalík z Chicaga se může hned po první sezoně v NHL dočkat významného individuálního ocenění. Nominaci na Calderovu trofej pro nejlepšího nováčka se zdráhal čtyřiadvacetiletý rodák z Plzně uvěřit. Už samotné jmenování mezi tři finalisty je pro něho čest, uvedl v rozhovoru pro média.

Spolu s Kubalíkem mohou na Calder Memorial Trophy pomýšlet obránci Quinn Hughes z Vancouveru a Cale Makar z Colorada. "Je to pro mě velká pocta, nemohl jsem tomu vůbec uvěřit. Vážně skvělá věc. O to více, že mezi těmi finalisty mohla být spousta hráčů," prohlásil Kubalík.

"Jsem za to opravdu šťastný, i když je pro mě těžké o tom mluvit," řekl s úsměvem Kubalík. "Když sem přicházíte hrát z Evropy, tak máte samozřejmě nějaké cíle a vysněné mety, ale nepomýšlíte zase až tak vysoko, že byste měli být finalistou na zisk nějaké ceny," prohlásil.

Přestože se rozjížděl pomalu a za první měsíc v nejlepší lize světa dal jakožto vyhlášený kanonýr jen tři góly, nakonec stihl přes zkrácení sezony kvůli pandemii koronaviru pokořit třicetigólovou hranici. Za 68 utkání si připsal 46 bodů (30+16).

"Ten můj start nebyl až tak povedený, jak jsem chtěl. Příchod z Evropy je vždy těžký, takže hlavním cílem bylo dostat se vůbec do prvního týmu. Povedlo se mi to, tenhle první krok jsem zvládl. Ale pak to bylo trochu nahoru a dolů, potřeboval jsem vstřebat některé věci, včetně dlouhých cest za zápasy, protože cestování je tady přece jen jiné než v Evropě," řekl Kubalík.

Připustil, že přesun do zámoří byl pro něho těžký v mnoha ohledech. "Prvních dvacet pětadvacet zápasů jsem zkrátka nehrál, jak jsem chtěl. I jako tým jsme to měli jako na houpačce. Ale pak jsem začal postupně získávat sebevědomí a cítil se lépe a lépe. Takže jsem si to i čím dál více užíval a myslím, že ta sezona byla nakonec hodně povedená," pochvaloval si Kubalík.

"Potom se trochu přeskupilo složení útoků a dobře jsme si rozuměli s (Jonathanem) Toewsem. Mít možnost hrát s takovým hráče, to je něco výjimečného. Mohl jsem se toho od něj hodně naučit. S ním na ledě máte vše o něco jednodušší. Byl určitě jedním z hlavních faktorů, proč se mi ta sezona tak povedla," ocenil Kubalík.

Radost z českého střelce měli i jeho spoluhráči. "Je to skvělá zpráva. Měl vážně výbornou sezonu a je důležitou součástí našeho týmu. Je skvělé pro nás i pro celý tým, že se dostal mezi finalisty. Pevně doufám, že to také vyhraje," přál si další útočník Alex DeBrincat.

Mladý kouč Blackhawks Jeremy Colliton ocenil českého reprezentanta jako hráče se skvělou pracovní morálku. "Velmi dobře se koučuje. Je to výborný bruslař a má vynikající střelu. Hokej si užívá a je osobností také v kabině. Jsem moc rádi, že ho máme v mužstvu a že byl oceněn za tak dobrou sezonu, jakou má za sebou. Tohle je velká pocta a vyznamenání, které si ale plně zaslouží," prohlásil Colliton.

"Jsem na něj hrdý, jaký udělal pokrok. Když přišel do kempu, měl už zkušenosti z profesionálního hokeje. Je to takový trochu starší nováček, ale pořád se zlepšoval. Jako každý mladší hráč měl i výkyvy, ale vždy se zase dostal rychle zpátky nahoru na své maximum. Jde o velmi důležitého hráče pro náš tým a očekávám, že pro nás bude důležitou postavou při dohrání sezony, ale i do budoucna," dodal Colliton.

Slavnostní vyhlášení se mělo původně konat 18. června v Las Vegas, ale kvůli pandemii bylo v březnu odloženo na neurčito. Má se uskutečnit až během konferenčních finále ve vyřazovacích bojích o Stanley Cup, která mají začít 8. září.