Kubalík asistoval, Vejmelka byl mezi hvězdami zápasu

New York - Český hokejový útočník Dominik Kubalík si připsal jednu asistenci při porážce Chicaga 3:6 na ledě Caroliny. Hurricanes vyhráli i sedmý zápas v sezoně a spolu s Floridou jsou posledními dvěma týmy, které na startu NHL ještě neztratily ani bod. Panthers v pátečním programu zdolali Detroit 3:2 v prodloužení a drží se v čele soutěže. Brankář Arizony Karel Vejmelka kryl v souboji s Washingtonem 30 střel, byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu, ale prohru 0:2 neodvrátil.

Hokejisté Caroliny v duelu s Chicagem potvrdili výborný vstup do ročníku. Hurricanes rozhodli o pohodlné výhře v prvních dvou třetinách, po kterých vedli 6:2. Třemi body za gól a dvě asistence se pod vítězství podepsal obránce Anthony DeAngelo.

Naopak Chicago se na startu sezony trápí. Blackhawks získali pouze dva body a stále čekají na první výhru. "Čekat na výhru osm zápasů je hrozné. Ze začátku jsme si mysleli, že se z toho dostaneme naší hrou a dokážeme to zlomit. Teď je jasné, že musíme něco změnit. Zůstáváme pozitivně naladění, ale je jasné, že takhle dlouhé čekání nás svazuje," řekl trenér Chicaga Jeremy Colliton.

Chicago už ve třetí třetině nedokázalo čtyřbrankové manko smazat. Konečný výsledek stanovil ve 49. minutě po krásné individuální akci Alex DeBrincat. Americký útočník převzal puk v obranném pásmu, prosmýkl se mezi čtveřicí bránících hráčů a střelou na zadní tyč překonal gólmana Anttiho Raantu. Kubalík si u jeho gólu připsal asistenci.

Martin Nečas v dresu Caroliny nebodoval, ve statistice plus/minus ale zaznamenal tři kladné body.

Washington v domácím duelu přestřílel Arizonu 32:16, na první branku ale při výbornému výkonu Vejmelky čekal až do 53. minuty. V přesilové hře překonal nováčka v brance Coyotes střelou od modré čáry John Carlson.

"Viděl jsem jen nahrávku po modré čáře a to, že se chystá na střelu. Snažil jsem se puk někde najít, ale bohužel se mi to nepodařilo. Byla to dobrá střela podpořená výbornou clonou," komentoval Vejmelka rozhodující moment zápasu.

Při závěrečném risku Arizony bez brankáře se prosadil Alexandr Ovečkin a stanovil konečné skóre. Ruský kanonýr bodoval ve všech dosavadních zápasech Capitals v sezoně a 739. gólem v kariéře se v historických tabulkách přiblížil čtvrtému Brettu Hullovi na rozdíl pouhých dvou branek.

Hokejisté Arizony, za které odehrál bezmála 20 minut Dmitrij Jaškin, stále čekají na první výhru v sezoně a s jediným bodem jsou hned za Chicagem nejhorší v celé NHL. "Dnešek je pro mě hořkosladký. V naší hře byla spousta dobrých věcí, ale znovu jsme nedokázali zlomit utkání na naši stranu. Musíme hledat pozitiva a vidět, že se postupem času zlepšujeme," řekl trenér Coyotes Andre Tourigny.

V čele NHL jsou hokejisté Floridy, kteří v dosavadních osmi zápasech neztratili ani bod. Panthers se na ledě Detroitu dokázali vyrovnat s odchodem zkušeného trenéra Joela Quennevillea, který rezignoval kvůli jedenáct let staré sexuální aféře videokouče Brada Aldriche, kterou při svém působení v Chicagu pomohl krýt.

Hosté vedli po prvním dějství 2:0, ale vedení ztratili a výhru zpečetili až v prodloužení. Rozhodující branku vstřelil v 64. minutě finský útočník Aleksander Barkov.

Vítěznou premiéru na lavičce Floridy si odbyl Andrew Brunette. Bývalý Quennevilleův asistent byl po odstoupení hlavního trenéra jmenován prozatímním koučem Panthers. "Abych byl upřímný, jsem šťastnější za kluky než za sebe. Jsem hrdý na to, jak dobře hráli po tak náročných dnech," řekl debutující Brunette.

K výhře pomohl Floridě také český obránce Radko Gudas, jenž za více než 17 minut stihl čtyři střely a tři hity. V sestavě Red Wings nastoupili Filip Hronek a Filip Zadina.

Také v utkání mezi NY Rangers a Columbusem na sebe narazili čeští hokejisté. Po zápase byl spokojenější newyorský Filip Chytil, který slavil výhru 4:0. Jakub Voráček v první útočné formaci Blue Jackets odehrál šestnáct a půl minuty a nebodoval podruhé za sebou.

NHL:

Vegas - Anaheim 5:4 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 2:3 - 0:0)

Branky: 4. R. Smith, 24. Hague, 43. Stephenson, 46. W. Carrier, rozh. nájezd Dadonov - 36. Zegras, 52. T. Terry, 56. Lundeström, 57. Henrique. Střely na branku: 42:38. Diváci: 18.029. Hvězdy zápasu: 1. Dadonov, 2. Hague, 3. Stephenson (všichni Vegas).

Carolina - Chicago 6:3 (4:2, 2:0, 0:1)

Branky: 8. A. DeAngelo, 14. J. Staal, 14. Stepan, 19. Kotkaniemi, 24. Aho, 27. A. Svečnikov - 7. Hagel, 11. Gaudette, 49. DeBrincat (D. Kubalík). Střely na branku: 35:26. Diváci: 16.434. Hvězdy zápasu: 1. A. DeAngelo, 2. Aho, 3. V. Trocheck (všichni Carolina)

NY Rangers - Columbus 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Branky: 42. a 52. Kreider, 13. R. Strome, 16. Lafreniere. Střely na branku: 37:31. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. A. Fox, 3. Kreider (všichni NY Rangers).

Washington - Arizona 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky: 53. Carlson, 60. Ovečkin. Střely na branku: 32:16. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Samsonov, 2. Carlson (oba Washington), 3. Vejmelka (Arizona). Karel Vejmelka za Arizonu odchytal 59 minut a 1 sekundu, inkasoval 1 branku z 31 střel a úspěšnost zákroků měl 96,8 procenta.

Detroit - Florida 2:3 po prodl. (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)

Branky: 23. Gagner, 58. P. Suter - 19. a 64. Barkov, 9. Luostarinen. Střely na branku: 30:32. Diváci: 15.593. Hvězdy zápasu: 1. Nedeljkovic (Detroit), 2. Bobrovskij, 3. Barkov (oba Florida).

Dallas - Ottawa 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky: 31. Pavelski - 6. a 28. Norris, 8. B. Tkachuk, 44. C. Brown. Střely na branku: 39:24. Diváci: 17.346. Hvězdy zápasu: 1. F. Gustavsson, 2. Norris, 3. Chabot (všichni Ottawa).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 8 8 0 0 34:15 16 2. Buffalo 7 5 1 1 23:14 11 3. Detroit 8 4 2 2 25:26 10 4. Tampa Bay 8 4 1 3 26:28 9 5. Toronto 8 3 1 4 16:25 7 6. Boston 6 3 0 3 15:18 6 7. Ottawa 7 3 0 4 19:20 6 8. Montreal 8 2 0 6 15:25 4

Metropolitní divize:

1. Carolina 7 7 0 0 31:11 14 2. Washington 8 5 3 0 30:19 13 3. NY Rangers 8 5 1 2 19:18 11 4. Philadelphia 6 4 1 1 25:17 9 5. Columbus 7 4 0 3 19:19 8 6. Pittsburgh 7 3 2 2 24:21 8 7. NY Islanders 6 3 1 2 15:15 7 8. New Jersey 5 3 0 2 14:15 6

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 6 5 0 1 28:15 10 2. Minnesota 7 5 0 2 21:22 10 3. Winnipeg 7 4 1 2 27:24 9 4. Dallas 8 3 1 4 15:22 7 5. Nashville 7 3 0 4 20:20 6 6. Colorado 7 3 0 4 20:26 6 7. Chicago 8 0 2 6 17:36 2 8. Arizona 8 0 1 7 12:37 1

Pacifická divize:

1. Calgary 7 5 1 1 25:15 11 2. Edmonton 6 5 0 1 27:18 10 3. San Jose 7 4 0 3 20:18 8 4. Vegas 8 4 0 4 21:26 8 5. Seattle 8 3 1 4 22:25 7 6. Vancouver 8 3 1 4 21:23 7 7. Anaheim 9 2 3 4 27:33 7 8. Los Angeles 7 1 1 5 16:23 3

Kanadské bodování NHL:

1. Ovečkin (Washington) 8 15 (9+6) 2. McDavid (Edmonton) 6 15 (7+8) 3. Connor (Winnipeg) 7 13 (6+7) 4. Kuzněcov (Washington) 8 12 (5+7) Stamkos (Tampa Bay) 8 12 (5+7) 6. Draisaitl (Edmonton) 6 12 (4+8) 7. A. Svečnikov (Carolina) 7 11 (7+4) 8. Aho (Carolina) 7 10 (5+5) 9. Huberdeau (Florida) 8 10 (3+7) 10. J. Gaudreau (Calgary) 7 10 (1+9) 93. Zacha (New Jersey) 5 5 (4+1) 103. Palát (Tampa Bay) 8 5 (3+2) 109. Pastrňák (Boston) 6 5 (2+3) 133. Voráček (Columbus) 7 5 (0+5) 145. D. Kubalík (Chicago) 8 4 (3+1) 174. Simon (Pittsburgh) 7 4 (1+3) 182. Faksa (Dallas) 8 4 (1+3)