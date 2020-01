Kubalík a Kämpf pomohli gólem k výhře, Pastrňákovy body nestačily

New York - Útočníci David Kämpf a Dominik Kubalík přispěli v NHL shodně jedním gólem k výhře Chicaga 5:2 nad Winnipegem. Vítězství podpořil asistencí Patrick Kane a jako devadesátý hráč v historii soutěže překonal hranici tisíci bodů (380+620). I díky gólu a přihrávce Davida Pastrňáka vedl Boston v Pittsburghu už 3:0, ale nakonec prohrál 3:4. Obrat odstartoval Dominik Simon šestým gólem sezony.

Kämpf se prosadil v 50. minutě z dorážky a zvýšil na 3:1. Čtvrtý gól přidal Brandon Saad po kombinaci na jeden dotek, kterou odstartoval přihrávkou zpoza branky Kane. Jedenatřicetiletý útočník zaznamenal jubilejní tisící bod nejrychleji ze všech Američanů a všechny je získal v barvách Chicaga. K pokoření úctyhodné mety potřeboval 953 zápasů.

"Je to mimořádná chvíle a nikdy nezapomenu, jak všichni naskákali na led a sdíleli tenhle okamžik se mnou," uvedl Kane. "Člověk si vybaví všechny spoluhráče, kteří se výrazně podíleli na tomhle milníku. Měl jsem v kariéře i štěstí, že mě draftovalo Chicago (jako jedničku v roce 2007) anebo jsem udělal dobrá důležitá rozhodnutí, když jsem byl mladší," dodal.

Winnipeg se odhodlal v 58. minutě ke hře bez brankáře a Patrik Laine brzy snížil, ale Kubalík o 35 sekund později v dalším průběhu power play zpečetil výhru Chicaga. Český útočník tak bodoval i devátém lednovém utkání, ve kterých dal deset gólů a na další čtyři přihrál. Plzeňský rodák si také 21. zásahem sezony upevnil vedení v tabulce střelců mezi nováčky, ve které má náskok pěti tref před Victorem Olofssonem.

v Pittsburghu už po 11 sekundách otevřel skóre Patrice Bergeron po Pastrňákově přihrávce a vzápětí přidal druhý gól Anders Bjork. Pastrňák se prosadil v 16. minutě se štěstím, jeho přihrávku si hokejkou srazil do vlastní sítě Jack Johnson. Havířovský rodák si připsal 70. bod v sezoně (37+33) a v čele pořadí kanonýrů odskočil Alexandru Ovečkinovi a Austonu Matthewsovi na rozdíl tří gólů.

Simon ještě v první třetině snížil z ostrého úhlu po překvapivé přihrávce Sidneyho Crosbyho zpoza branky. Pittsburghu poté vyšly začátky druhé i třetí části. Nejdříve snížil Teddy Blugers a zaváhání u Pastrňákova gólu napravil vyrovnávací trefou Johnson. Obrat dokonal Bryan Rust v čase 52:35.

Pittsburgh už potřetí v sezoně vyhrál zápas, ve kterém prohrával o tři branky. "Necítil jsem ale, že je nutné pronášet nějakou řeč. Bylo zjevné, že jsme nezačali, jak jsme chtěli. Jen jsem hráčům řekl, že máme před sebou ještě dost času a že musíme zabrat," konstatoval kouč Pittsburghu Mike Sullivan. "V nasazení a snaze nebyl problém. Nehráli jsme ale chytře," vysvětlil obrat z druhé strany Bergeron.

Pastrňák byl vyhlášen třetí a Crosby první hvězdou zápasu. Kapitán Pittsburghu asistoval u dvou branek a po dvouměsíční absenci, kterou si vynutila operace kýly, nasbíral ve čtyřech zápasech osm bodů (3+5). Z jeho návratu těží i Simon, který s ním nastupuje v útoku. Z posledních čtyř utkání má dva góly a dvě asistence, nicméně český útočník ze zápasu ve třetí třetině odstoupil kvůli problémům v dolní části těla.

Do utkání nezasáhl David Krejčí, který vynechal se zraněním v horní části těla druhý zápas za sebou. Ze střídačky Bostonu sledoval utkání brankář Daniel Vladař, který kryl záda Jaroslavu Halákovi.

Justin Williams rozhodl v prvním startu v sezoně o výhře Caroliny 2:1 po nájezdech nad New Yorkem Islanders. Osmatřicetiletý útočník oznámil v září před začátkem ročníku, že sezonu 2019/20 vynechá, ale před dvěma týdny změnil názor. Upsal se Hurricanes, kde působil v minulém ročníku jako kapitán a klub dovedl do finále Východní konference. Návrat ozdobil v osmé sérii úspěšným nájezdem mezi betony Thomase Greisse.

"Myslel jsem si, že jsem na seznamu jako 10. až 12. hráč. Poklepal na mě (trenér Rod Brind'Amour) dříve, než jsem čekal," přiznal Williams, který nastupoval v utkání ve čtvrté řadě. "Celý zápas jsem byl nervózní. Ale mám odehráno 1200 zápasů a říkal jsem si: 'Justine, uklidni se, máš na to.' První zápasy pojedu na adrenalin, jakmile se dostanu do kondice, bude to jednodušší. Jsem na cestě být hráčem, jakým vím, že můžu být," dodal.

V brance Caroliny dostal před Petrem Mrázkem přednost James Reimer. Jeho spoluhráč Martin Nečas do rozstřelu nezasáhl.

Oliver Bjorkstrand otočil ve třetí třetině dvěma góly skóre a zařídil Columbusu výhru 2:1 na ledě New Yorku Rangers. Vítěznou branku vstřelil 27 sekund před koncem a osladil premiérový start gólmana Matisse Kivleniekse v NHL.

"Pořád nemůžu uvěřit tomu, co se stalo. Pravděpodobně mi to dojde až druhý den. Tohle byl vždy můj sen. Vím, jak těžké je tu dostat šanci. Navíc jsem první zápas vyhrál. Ale vděčím za to klukům, hráli přede mnou velmi dobře," řekl lotyšský brankář, který kryl 31 střel.

Výsledky NHL:

Pittsburgh - Boston 4:3 (1:3, 1:0, 2:0)

Branky: 17. Simon, 21. Blueger, 42. J. Johnson, 53. Rust - 1. Bergeron (Pastrňák), 3. Bjork, 16. Pastrňák. Střely na branku: 22:37. Diváci: 18.655. Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. M. Murray (oba Pittsburgh), 3. Pastrňák (Boston).

Carolina - NY Islanders 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 6. Svečnikov, rozhodující sam. nájezd Williams - 40. Lee. Střely na branku: 32:37. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. Reimer, 2. Svečnikov, 3. Williams (všichni Carolina).

NY Rangers - Columbus 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Branky: 19. Skjei - 47. a 60. Bjorkstrand. Střely na branku: 32:31. Diváci: 17.423. Hvězdy zápasu: 1. Bjorkstrand, 2. Kivlenieks (oba Columbus), 3. Šesťorkin (NY Rangers).

Chicago - Winnipeg 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Branky: 3. A. Nylander, 15. E. Gustafsson, 50. Kämpf, 55. Saad, 59. Kubalík - 39. Scheifele, 58. Laine. Střely na branku: 33:38. Diváci: 21.487. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. Lehner, 3. A. Nylander (všichni Chicago).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 50 28 12 10 166:133 68 2. Tampa Bay 48 29 4 15 175:137 62 3. Florida 47 26 5 16 174:156 57 4. Toronto 49 25 7 17 176:165 57 5. Buffalo 49 22 7 20 145:152 51 6. Montreal 50 22 7 21 155:157 51 7. Ottawa 48 17 8 23 130:163 42 8. Detroit 49 12 4 33 104:189 28

Metropolitní divize:

1. Washington 49 33 5 11 177:144 71 2. Pittsburgh 49 31 5 13 168:133 67 3. NY Islanders 48 28 5 15 139:130 61 4. Columbus 50 26 8 16 134:127 60 5. Carolina 49 28 3 18 155:131 59 6. Philadelphia 49 26 6 17 155:150 58 7. NY Rangers 47 23 4 20 156:155 50 8. New Jersey 48 17 7 24 126:173 41

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 49 30 8 11 158:134 68 2. Colorado 48 27 6 15 173:140 60 3. Dallas 48 27 4 17 125:120 58 4. Winnipeg 49 25 4 20 148:152 54 5. Chicago 50 24 6 20 152:157 54 6. Nashville 47 22 7 18 156:154 51 7. Minnesota 48 22 6 20 148:159 50

Pacifická divize:

1. Vancouver 49 27 4 18 162:149 58 2. Edmonton 49 26 5 18 155:153 57 3. Calgary 50 26 5 19 135:147 57 4. Vegas 51 25 7 19 159:156 57 5. Arizona 51 26 5 20 146:138 57 6. San Jose 50 21 4 25 130:167 46 7. Anaheim 48 19 5 24 122:150 43 8. Los Angeles 50 18 5 27 125:158 41