Kubalík a Hertl dali gól, Gudas se Zachou nahrávali

Detroit - Čeští hokejisté Tomáš Hertl a Dominik Kubalík v sobotním programu NHL skórovali, jejich branky ale k bodovému zisku nevedly. San Jose podlehlo Coloradu 3:4 a Chicago nestačilo na Floridu 4:5. Bodovali také Pavel Zacha z New Jersey Devils a Radko Gudas z Florida Panthers, kteří svým týmům pomohli k výhrám nahrávkou. Detroit porazil Tampu Bay 1:0 po samostatných nájezdech.

Hertl v duelu s Coloradem přidal ke gólu jednu asistenci a bodoval v pátém z posledních šesti zápasů. Slávistický odchovanec se podílel na první a poslední brance duelu. Josef Kořenář odchytal za Sharks celý zápas a kryl 40 střel.

"Josef nás držel ve hře. Byl pravděpodobně naším nejlepším hráčem. Nebýt jeho dobrého výkonu, mohli jsme inkasovat víc branek než jen čtyři. Měli bychom mu víc pomáhat," chválil Kořenáře kapitán Sharks Logan Couture.

Kubalík se prosadil 18 sekund před koncem zápasu s Floridou. Panthers si pohlídali náskok, porazili Blackhawks 5:4 a drží se na druhém místě Centrální divize dva body za Carolinou. Kubalík skóroval po parádní nahrávce Patricka Kanea přes celou šířku útočného pásma. Plzeňský rodák vstřelil sedmnáctý gól v sezoně a dělí se s Jakubem Vránou z Detroitu o druhé místo mezi českými střelci.

New Jersey i díky nahrávce Pavla Zachy zdolalo Philadelphii 4:1, český útočník se podílel na první brance Devils. Zacha zavezl kotouč do útočného pásma, našel Jaspera Bratta a švédský útočník prostřelil Briana Elliotta v brance Flyers.

"Vstupujeme do zápasů koncentrovaně a přináší nám to úspěchy. V posledních zápasech hrajeme týmově a máme vítěznou mentalitu," komentoval třízápasovou sérii výher střelec úvodního gólu Bratt.

O výhře Montrealu nad Ottawou rozhodl v prodloužení svou první trefou v NHL Cole Caufield. Dvacetiletý Američan si našel nahrávku Jeffa Petryho a z bezprostřední blízkosti zařídil Canadiens výhru.

"Vstřelit první gól v NHL je neuvěřitelné, pravděpodobně mně to ještě úplně nedošlo. Moc si tu situaci nepamatuju, asi se budu muset podívat na video," uvedl o rozhodující akci Caufield. "Jsem rád, že jsme získali dal důležité body," dodal mladý americký útočník.

Edmonton v bitvě o Albertu porazil Calgary 4:1, na třech gólech Oilers se podílel nejproduktivnější hráč soutěže Connor McDavid (1+2). Vítěznou branku vstřelil už v 8. minutě Ethan Bear. Výhru si hráči Edmontonu pojistili v závěru, kdy vstřelili dva góly do odkryté branky. "Já i celý tým chceme hrát dobrý hokej. Chceme jít do play off s dobrou náladou," řekl McDavid, který i ve zkrácené sezoně atakuje stobodovou hranici.

New York Islanders porazili v městském derby Rangers 3:0 a zajistili si postup do play off. Semjon Varlamov kryl 28 střel a udržel sedmé čisté konto v sezoně. Ruský brankář neinkasoval již bezmála 214 minut, čímž překonal klubový rekord, který držel Chico Resch.

"Je to úspěch celého týmu, bez spoluhráčů, bych takovou sérii nikdy neudržel. Kluci každý zápas tvrdě pracují a já se snažím nedostat gól. Moc si cením jejich úsilí," řekl Varlamov.

Výsledky:

Boston - Buffalo 6:2, NY Islanders - NY Rangers 3:0, Philadelphia - New Jersey 1:4, Washington - Pittsburgh 0:3, Carolina - Columbus 2:1 v prodl., Montreal - Ottawa 3:2 v prodl., Toronto - Vancouver 5:1, Colorado - San Jose 4:3, Minnesota - St. Louis 4:3 v prodl , Chicago - Florida 4:5, Nashville - Dallas 1:0 v prodl., Detroit - Tampa Bay 1:0 po sam. nájezdech, Arizona - Vegas 2:3 v prodl., Anaheim - Los Angeles 6:2, Edmonton - Calgary 4:1.

Tabulky NHL:

Centrální divize:

1. x-Carolina 51 34 7 10 166:121 75 2. x-Florida 53 34 5 14 175:148 73 3. x-Tampa Bay 51 34 3 14 170:130 71 4. Nashville 52 28 2 22 142:146 58 5. Dallas 51 21 13 17 140:133 55 6. Chicago 51 22 6 23 146:167 50 7. Detroit 53 18 9 26 117:162 45 8. Columbus 52 16 11 25 123:172 43

Severní divize:

1. x-Toronto 51 33 5 13 172:133 71 2. Edmonton 49 30 2 17 158:131 62 3. Winnipeg 50 27 3 20 153:143 57 4. Montreal 50 23 9 18 145:145 55 5. Calgary 50 22 3 25 132:144 47 6. Ottawa 51 19 5 27 141:177 43 7. Vancouver 45 19 3 23 119:147 41

Východní divize:

1. x-Pittsburgh 52 34 3 15 178:142 71 2. x-Washington 51 32 5 14 175:152 69 3. x-NY Islanders 51 31 5 15 143:114 67 4. Boston 50 30 6 14 150:123 66 5. NY Rangers 52 26 6 20 167:139 58 6. Philadelphia 51 22 7 22 144:186 51 7. New Jersey 51 17 7 27 136:178 41 8. Buffalo 52 13 7 32 126:185 33

Západní divize:

1. x-Vegas 50 36 2 12 168:110 74 2. x-Colorado 49 33 4 12 171:120 70 3. x-Minnesota 50 32 4 14 162:135 68 4. St. Louis 49 23 7 19 147:154 53 5. Arizona 52 22 6 24 139:163 50 6. San Jose 51 20 5 26 138:176 45 7. Los Angeles 49 19 6 24 130:147 44 8. Anaheim 52 16 7 29 116:166 39

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.