Praha - KSČM nebude přispívat k destabilizaci země, řekl její předseda Vojtěch Filip v dnešní sněmovní debatě k opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO a ČSSD. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek (TOP 09) vyzval sociální demokraty, aby neopouštěli Sněmovnu, překonali strach a hlasovali proti vládě. Podle předsedy ODS Petra Fialy premiér Babiš nechrání ústavní roli předsedy vlády a představuje pro ni bezpečnostní riziko.

Filip označil poslední informace v Babišově případu Čapí hnízdo za mediální kauzu. "Já jsem nevěřící člověk, mojí filozofií je dialektický materialismus. Já ze sebe nenechám dělat idiota, když mi budou média něco předkládat," prohlásil. Naopak opozice ze sebe podle Filipa "blázny dělat nechá".

Podnětem ke schůzi byla skrytě natočená reportáž s Andrejem Babišem mladším. Obvinil v ní spolupracovníky svého otce, že ho drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském Krymu anektovaném Ruskem. Premiér podle Babiše mladšího chtěl, aby opustil Česko právě kvůli případu, v němž oba čelí obvinění pro podezření z dotačního podvodu.

Ministerský předseda to popírá. Syn podle něj trpí schizofrenií, musí se léčit a být pod dohledem.

Opozici se s největší pravděpodobností shodit vládu nepodaří. Má 92 poslaneckých hlasů, k vyslovení nedůvěry jich musí být nejméně 101.

Okamura (SPD): Pravicová opozice usiluje o destabilizaci a lynč

Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura (SPD) před hlasováním Sněmovny o nedůvěře vládě zkritizoval jak vládní koalici ANO a ČSSD, tak pravicovou opozici, která podle něho chce jen destabilizaci a mediální lynč. Znovu dnes nabídl podporu menšinové vlády ANO, pokud by prosazovala program SPD.

"SPD neusiluje o teplá vládní korýtka. Nechceme být součástí vlády, kde je trestně obviněný premiér," prohlásil Okamura.

Současná vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM si podle něj důvěru nezaslouží. Důvodem jsou podle Okamury mimo jiné její proimigrační kroky, podrážení nohou živnostníkům nebo návrh na manželství stejnopohlavních párů. Okamura zkritizoval také počínání ČSSD, v jejímž vedení jsou podle něho "lidé zasažení neomarxistickou ideologií". "Vláda si důvěru nejen nezaslouží, ale ani o ni nestojí," poznamenal s poukazem na to, že poslanci ČSSD se hlasování nebudou účastnit.

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček uvedl, že hlasování je jen divadlo, protože opozice nemá dost hlasů na svržení kabinetu. Řekl také, že ČSSD nebude za opozici hrát její roli.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že v čele vlády by měl stát morální člověk, který má kredit i před svými oponenty, ale takového člověka v čele vlády nevidí. Řekl, že je rozdíl mezi tím, co vláda říká a co dělá. Například na potřebné změny ve veřejné správě podle něj vládě nezbývá čas ani peníze. Pokud jde premiérovi o dobro této země, ať tedy odstoupí, prohlásil Bartoš. Poznamenal, že pokud Babiš tvrdí, že nikdy neodstoupí, pak není jediný, kdo má vytrvalost.

Kalousek: ČSSD by měla překonat strach a hlasovat proti vládě

Sociální demokraté by podle předsedy poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska neměli při hlasování o nedůvěře své vládě s ANO pouze opustit Sněmovnu. Měli by překonat strach a v souladu se svým svědomím hlasovat s opozicí proti kabinetu v čele s trestně stíhaným premiérem, který ovlivňuje své vyšetřování, uvedl dnes Kalousek v rámci vystoupení představitelů sněmovních stran.

"Nikdy za čtvrtstoletí nebyl žádný předseda vlády v tak obludném konfliktu zájmů. V obludném konfliktu zájmů je celá vláda. Jsou ohroženy základní principy právního státu," prohlásil Kalousek.

Předseda poslanců TOP 09 také připomenul, že prezident Miloš Zeman v době, když byl premiérem a byl obviněn jeho ministr financí Ivo Svoboda kvůli působení ve firmě Liberta, neprodleně navrhl jeho odvolání se zdůvodněním, že v jeho vládě nesmí sedět obviněná osoba. To, že by Zeman opětovně jmenoval premiérem trestně stíhanou osobu, která maří vyšetřování, by podle Kalouska byla výhradně prezidentova odpovědnost.

Předseda poslanců STAN Jan Farský uvedl, že současný kabinet ANO a ČSSD s podporou KSČM "je vládou minulosti" a "vládne v zájmu jednotlivců a jednotlivých firem". Proto Starostové vládu nepodpoří. Spolu s dalšími sněmovními stranami s výjimkou provládních ale mají k dispozici jen 92 hlasů, potřebovali by minimálně dalších devět.

Fiala (ODS): Babiš je bezpečnostním rizikem pro funkci premiéra

Sněmovna by podle předsedy ODS Petra Fialy měla vyjádřit vládě ANO a ČSSD nedůvěru, protože premiér Andrej Babiš (ANO) nechrání ústavní roli předsedy vlády a představuje pro ni bezpečnostní riziko. Fiala to uvedl v úvodu dnešní schůze Sněmovny, kterou iniciovala opozice na základě nových informací v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo, v níž je Babiš trestně stíhán.

"Budeme hlasovat o tom, jestli tento fantastický střet zájmů považujeme za tolerovatelnou výbavu předsedy vlády," uvedl Fiala. Poukázal mimo jiné na to, že Babiš může jako premiér ovlivňovat vyšetřování. "Je naší povinností chránit integritu ústavní funkce předsedy vlády před jím samotným," prohlásil.

Jestliže Babiš zůstane v čele vlády, nebude podle Fialy nikdy zřejmé, zda mluví jako premiér, obviněný, spoluobviněný nebo otec chránící své děti. "Zda k nám mluví doktor Jekyll, nebo pan Hyde", dodal Fiala s odkazem na dvojroli postavy z novely Roberta Louise Stevensona.

Fiala podotkl, že hlasování může ovlivnit důvěru veřejnosti ve stát, v nezávislé policejní vyšetřování, které předseda vlády označuje za kampaň a "účelovku". "Je zbabělé říkat, že za tu situaci může opozice," poznamenal předseda ODS. "Kdo uvěří, že šlo o nevinnou náhodu, že se syn předsedy vlády odjel rekreovat na Krym v doprovodu ruského občana, že nikdo vhodnější nebyl," dotázal se Fiala.

