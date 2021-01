KSČM: Deset miliard má jít místo do nákupů na odměny v nemocnicích

Praha - Z deseti miliard korun, které po tlaku komunistů převedla vláda koncem prosince z rozpočtu armády do rezervy státního rozpočtu, mají být podle KSČM vyplaceny odměny pro zdravotníky a vojáky, kteří v nemocnicích a dalších zařízeních pomáhají se zvládáním epidemie covidu. Uvedl to předseda KSČM Vojtěch Filip. Téma bude podle něj součástí dnešního jednání komunistů s hnutím ANO. Na schůzce budou lídři stran hodnotit toleranční dohodu, na jejímž základě KSČM podporuje menšinový kabinet ANO a ČSSD. Odehrát se měla ve čtvrtek, premiér Andrej Babiš ale podle Filipa požádal o změnu dohodnutého termínu.

Škrt v plánech nákupů obrany podle armády ohrožuje její modernizaci. O převodu deseti miliard zpět do kapitoly obrany, jak vláda slíbila učinit do konce ledna při vyjednáváním o rozpočtu, vláda měla jednat v pondělí. Že se tak nestalo vysvětlil Babiš nemocí ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO). Komunisté na přesunu peněz do rezervy trvají, chtějí, aby byla použita pro financování nákladů na zvládání epidemie koronaviru. "Není to tak, že je to bianko šek pro vládu," uvedl Filip s tím, že nakládání se sumou žádají komunisté pravidelně sledovat, má podle nich být rezervou, aby měla vláda možnost vyplácet odměny.

Součástí požadavků komunistů pro podporu menšinového kabinetu v posledním půlroce před volbami je podle Filipa také schválení požadavku na nárok zaměstnanců na pětitýdenní dovolenou. Jednat budou lídři stran i o požadavcích na zvýšení právní ochrany vod.

Metnar se léčí se z nákazy koronavirem. Vláda opakovaně slíbila, že peníze armádě vrátí nejpozději do konce ledna. V pondělí se kabinet sešel na posledním řádném lednovém zasedání, ve středu by se ještě měla konat mimořádná schůze. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) vyloučil v pondělí možnost, že nevrácení peněz s jednáním plánovaným s komunistů souvisí.