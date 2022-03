Krýzl získal v obřím slalomu 18. domácí titul, lyžařkám vládla Capová

Špindlerův Mlýn (Trutnovsko) - Lyžař Kryštof Krýzl získal na domácím šampionátu ve Špindlerově Mlýně v obřím slalomu už 18. český titul. Mezi ženami se mistryní republiky stala Gabriela Capová, která uspěla potřetí. S kariérou se v závodě v exhibičním stylu rozloučila Kateřina Pauláthová.

Krýzl vedl už po 1. kole, které kvůli obavám z měknoucí trati odstartovalo v 7:15. Ve druhé jízdě svůj náskok před druhým Ondřejem Surkošem navzdory chybě ještě zvýraznil.

"Titul mě samozřejmě těší, už je to taky dlouho, co jsem vyhrál v obřím slalomu. První jízda byla solidní, ale nepodařilo se mi úplně dostat do tempa. Druhé kolo jsem chtěl jet na maximum, ale udělal jsem velkou chybu na konci prudkého (svahu). Nakonec jsem to dobojoval, tak mám radost," řekl po závodě Krýzl, jenž má v plánu objet ještě některé další národní šampionáty po Evropě.

Capová obsadila v celkovém pořadí čtvrté místo za třemi zahraničními závodnicemi v čele s Polkou Zuzannou Czapskou. "Je to pro mě třetí republikový titul v obřím slalomu a ve slalomu nemám zatím žádný. Nějak mi to v tom obřáku, i když to není moje disciplína, vždycky vyjde," konstatovala specialistka na slalom, který se ve Špindlerově Mlýně pojede v neděli. "Pro mě bude cílem předvést dobrou jízdu," dodala.

Pauláthová, která své loučení s kariérou avizovala, se do druhého kola vydala jako poslední a trať absolvovala za ovací diváků v originálním stylu v kytičkovaných letních šatech. "Teď už mám trošku jiné priority. Už to tak mám nastavené dlouho, chtěla jsem si to užít a rozloučit se ve velkém stylu, což se myslím povedlo. Mám tady celou rodinu, dlouholeté kamarádky. Musím přiznat, že se mnou neskutečně mávají emoce," řekla dojatá osmadvacetiletá lyžařka.

Mistrovství ČR ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně - obří slalom:

Muži: 1. Krýzl 1:39,77 (48,63+51,14), 2. Surkoš -0,67 (48,78+51,66), 3. Michalik (Pol.) -0,87 (49,80+50,84), ...5. Kotzmann -1,03 (49,22+51,58).

Ženy: 1. Czapská (Pol.) 1:44,76 (48,95+55,81), 2. Jančová (SR) -0,56 (49,53+55,79), 3. Bandová (Pol.) -2,31 (50,90+56,17), 4. Capová -2,42 (50,40+56,78), ...7. Nová -3,09 (50,18+57,67), 9. Kmochová -3,20 (50,95+57,01).