Krupobití v Moravském Berouně poničilo několik střech, na místě jsou hasiči

Olomouc - Silné krupobití dnes odpoledne zasáhlo Moravský Beroun na Olomoucku, kde ledové kroupy poničily několik střech. Na místě zasahují hasiči, kteří pomáhají majitelům domů střechy provizorně opravit. ČTK to sdělila mluvčí hasičů Lucie Balážová. Silné bouřky se odpoledne přehnaly hlavně nad severní částí Olomouckého kraje, kde nadále platí výstraha před tímto meteorologickým jevem.

"Aktuálně zasahujeme v Moravském Berouně, kde krupobití poškodilo několik střech. Na místě máme tři jednotky, lezecké družstvo a speciální kontejner s materiálem, který využijeme k zajištění poškozených střech. Ty z výškové techniky a s pomocí lezců provizorně zabezpečíme," uvedla Balážová. O dalších případných zásazích hasičů v souvislosti s bouřkami zatím neinformovala.

Meteorologové dnes varovali, že odpoledne mohou být bouřky ve východní části Čech extrémně silné. V pásu od jižních Čech přes východ Středočeského kraje a západ Vysočiny do Pardubického a Královéhradeckého kraje může při nich v úhrnu napršet i přes 90 litrů na metr čtvereční. Doprovodit je může i krupobití a poryvy větru o rychlosti kolem 90 kilometrů v hodině.

Upozornění před bouřkami na dnešní odpoledne, večer a noc platí pro všechny regiony, přičemž na západě a východě území by měly být slabší než ve zbytku republiky. Vyskytnout se tam podle meteorologů mohou přívalové srážky kolem 30 milimetrů, zejména na Moravě a ve Slezsku i kroupy a nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodině. V ostatních částech Česka mají být při silných bouřkách srážkové úhrny minimálně kolem 60 milimetrů a nárazy větru kolem 90 kilometrů v hodině.

Spadlé stromy zastavily provoz vlaků na několika místech Vysočiny

Stromy spadlé do kolejiště zastavily dnes večer provoz na několika úsecích železnice na Havlíčkobrodsku a Žďársku. České dráhy předpokládají, že se vlaky znovu rozjedou po 21:00. Spadlé stromy museli kvůli bouřce odstraňovat hasiči i ze silnic, vyjížděli také k několika domů, do jejichž sklepů natekla voda. Bouřky přecházejí v pásu od východu Středočeského kraje přes Vysočinu do Pardubického a Královéhradeckého kraje. Podle meteorologů při nich může napršet až 90 litrů na metr čtvereční.

Kvůli spadlým stromů vlaky nejezdí mezi Havlíčkovým Brodem a stanicí Rozsochatec, mezi Žďárem nad Sázavou a Novým Městem na Moravě a mezi Rožnou a Bystřicí nad Pernštejnem. Hasiči stromy překážející v provozu po silnici odklízeli za dalších pěti místech. K zatopeným sklepům domů vyjížděli do Moravských Budějovic nebo obce Hostětice na Jihlavsku.

Nejvíc srážek v uplynulých hodinách zaznamenali meteorologové v Hubenově na Jihlavsku. Za dvě hodiny tam napršelo přes 40 litrů na čtvereční metr.

Silné bouřky s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru kolem 90 kilometrů v hodině hrozí Vysočině do zítřejších 3:00. Lokální přeháňky nebo bouřky mohou být na Vysočině podle Českého hydrometeorologického ústavu i ve čtvrtek, kdy se nejvyšší odpolední teploty dostanou k 31 stupňům Celsia.