Krpálek se nechystá na ME, pro OH zvažuje zatím nepovolený dvojstart

Praha - Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek se nechystá na listopadové mistrovství Evropy. Kontinentální šampionát by mu nepomohl v olympijské kvalifikaci, kterou chce vybojovat v obou svých hmotnostních kategoriích. Pro Paříž dokonce zvažuje unikátní dvojstart, i když to zatím judistické regule neumožňují. Řekl to dnes novinářům ve své akademii, kde křtil kalendář paralympijského plavce Arnošt Petráčka.

Krpálek v Riu vyhrál OH v kategorii do 100 kilogramů a pak přestoupil mezi nejtěžší judisty a získal olympijské zlato na hrách v Tokiu. Začátkem tohoto roku ohlásil návrat do stovky, ale nakonec na turnajích startuje střídavě v obou kategoriích. Ve stovce v květnu získal stříbro na MS, v kategorii nad 100 kilogramů krátce po té vyhrál Grand Prix v Linci.

Dělá to i proto, aby měl alespoň jednu olympijskou jistotu. Kvalifikace do 100 kilogramů je pro něj náročná, protože část období, kdy se sbírají body do žebříčku, propásl. "Splnit tu dvouletou kvalifikaci za jeden rok je prostě těžké. V té těžší jsem měl nakročeno, že stačí udělat pár výsledků a tu kvalifikaci budu mít," vysvětlil.

Navíc se před srpnovým Mastes v Budapešti, kde vypadl v prvním kole, pral se shazováním. "Tam jsem byl na hraně toho, že jsem to skoro nedal. Tři týdny před startem jsem měl čtrnáct dní dovolenou, nebyl jsem v takovém režimu, ve kterém jsem normálně. Možná proto to bylo mnohem náročnější," vysvětlil.

Strávil dva týdny na soustředění v Japonsku a chystá se na Grand Slam v Abú Zabí, který bude zhruba za měsíc. "Tam bych měl startovat znovu v těžké váze, abych si splnil olympijskou kvalifikaci. Pokud by se mi ten turnaj podařil, měl bych pak startovat v nižší váhové kategorii a snažit se splnit kvalifikaci i tam," přiblížil své plány.

Po Abú Zabí bude jeho další akcí zřejmě až prosincový Grand Slam v Tokiu. Mistrovství Evropy, které bude na začátku listopadu ve Francii, mu nedává z pohledu olympiády smysl. "Není za to tolik bodů. Bodově se to skoro vůbec nevyplatí a pro mě bude mnohem důležitější startovat na Grand Slamech, za které je dvojnásobek bodů," vysvětlil.

Pokus o kvalifikaci ve dvou kategoriích je v současném systému, kdy se rozhoduje podle redukovaného světového žebříčku, velmi náročný. "Je to sice hovadina, ale jde to," usmál se Krpálek, jehož přecházení z jedné kategorie do druhé budí v judistickém světě pozdvižení. "Lidé za mnou chodí, co to vymýšlím, a s údivem mě plácají po zádech. To je samozřejmě srandovní. Všichni se smějou, že na jednom turnaji se objevím ve stovce, na druhém v těžké. Tam jsou všichni vytlemení. Nejvíce rozhodčí, kteří mě vidí u váhy," vyprávěl Krpálek.

Sám není rozhodnutý pro jednu váhu. "Kdybych si měl na olympiádě vybrat, v jaké váhové kategorii budu startovat, tak popravdě nevím, kterou zvolit. Pro ten úspěch to bude těžké v obou," přemítal.

Dokonce zvažuje, že by se pokusil znovu napsat judistickou historii a zkusil dvojstart, ačkoliv by se musel prát dva dny za sebou. "Možná by to bylo až za hranu náročnosti startovat v obou kategoriích. Kdyby to šlo, tak se na to připravím tak, že bych tam nechal v obou dnech všechno," řekl. Zatím ale nic takového pravidla neumožňují. "Zažádali bychom o výjimku," dodal dvaatřicetiletý judista. Mimořádnou výzvu chce mít před sebou i proto, že olympijské hry v Paříži mohou být jedním z jeho posledních turnajů v kariéře.