Krpálek bude na Grand Slamu v Abú Zabí bojovat o zlato

Abú Zabí - Judista Lukáš Krpálek je na Grand Slamu v Abú Zabí ve finále. O vítězství ve váze nad 100 kilogramů se dvojnásobný olympijský šampion utká s úřadujícím mistrem Evropy Nizozemcem Jurem Spijkersem.

Na cestě do finále Krpálek vyřadil Itala Sylvaina Lorenza Agra, Slovince Eneje Mariniče a Temura Rachimova z Tádžikistánu. Finálový blok začne v 15 hodin.

Se Spijkersem se Krpálek utká po více než čtyřech letech. V březnu 2018 nizozemského judistu na Evropském poháru v Praze porazil v prodloužení v zápase o třetí místo.

V Abú Zabí si Krpálek zlepší náladu po nezdaru na nedávném mistrovství světa, kde vypadl ve čtvrtfinále.

Dalším českým judistům se na Grand Slamu nedařilo. V sobotu Renata Zachová vyhrála alespoň jeden zápas ve váze do 63 kg. David Pulkrábek (do 60 kg), David Klammert (do 90 kg) a Věra Zemanová (do 57) skončili v turnaji hned po prvním souboji.