Krmenčík: Gól jsem potřeboval, nemůžu za to, že byl zrovna proti Plzni

Praha - Slávistický fotbalista Michael Krmenčík si hodně cenil branky, kterou ve šlágru 13. ligového kola s Plzní v nastavení zpečetil domácí vítězství Pražanů 2:0. Osmadvacetiletý útočník byl rád, že prolomil střelecké trápení a prý příliš neřešil, že se tak stalo zrovna proti mateřskému klubu. Krmenčíka nejen za bujarou gólovou oslavu v Edenu tvrdě odsoudil bývalý spoluhráč z Viktorie David Limberský.

Krmenčík se od letního příchodu na hostování z Brugg za úřadující mistry trefil poprvé ze hry. Dosud jedinou soutěžní branku ve slávistickém dresu zaznamenal v zářijovém ligovém utkání s Bohemians 1905 z penalty. "Potřeboval jsem se nastartovat gólově. Že to bylo zrovna proti Plzni, za to nemůžu. Ale jsem rád, že jsem skóroval," řekl Krmenčík v rozhovoru pro klubovou televizi.

Jako náhradník přišel na hřiště v 59. minutě za bezbrankového stavu. Chvíli poté otevřel skóre Ondřej Lingr a Krmenčík v páté minutě nastaveného času přidal pojistku. V té době už byli Západočeši bez tří vyloučených hráčů. "Naštěstí jsem to prorval na zadní tyč. Jejich gólman si na to sáhnul, ale byl jsem moc rád, že to skončilo v síti. Mohli jsme už myslet na to, že jsme vyhráli," uvedl reprezentační útočník.

Plzeňští hráli už od 11. minuty bez vyloučeného Radima Řezníka, v závěru pak dostali od rozhodčího Pavla Fraňka červenou kartu také další dva hostující hráči Luděk Pernica a Jhon Mosquera. "Nikdy v životě jsem to nezažil. Na druhou stranu se dá říct, že všechny karty, které rozhodčí rozdal na hřišti, byly zasloužené. Je to moc a je to zbytečné," mínil Krmenčík.

Na trávníku se několikrát dostal do konfliktu s bývalými spoluhráči. Těsně před svou brankou inkasoval žlutou kartu za strčení do plzeňského kapitána Lukáše Hejdy v pokutovém území. Gól proti bývalému klubu, díky kterému se dostal do velkého fotbalu, slavil až nezvykle bouřlivě. Už po středeční dohrávce s Olomoucí se rodák z Kraslic přidal k vulgárnímu pokřiku fanoušků proti Západočechům, za což se později omluvil.

Krmenčíka zkritizoval například jeho někdejší spoluhráč ve Viktorii Limberský, jenž po minulé sezoně ukončil profesionální kariéru. "Krmenčík je největší ostuda, co kdy v Plzni byla," napsal Limberský na instagramu. "Je to jeho svědomí," poznamenal plzeňský trenér Michal Bílek na tiskové konferenci.