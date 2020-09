Krkonoše hlásí za léto rekordy, na Sněžce i přes 10.000 lidí denně

Hradec Králové - Krkonošský národní park (KRNAP) v letních měsících zaznamenal v meziročním srovnání nadprůměrnou a místy až rekordní návštěvnost. Největší zájem byl od začátku července do poloviny září o hlavní turistické cíle. Na Sněžce Správa KRNAP zaznamenala dokonce nejvyšší dosavadní denní návštěvnost, a to více než 10.000 lidí. ČTK to dnes sdělili zástupci národního parku. I v Krkonoších se potvrdil celostátní trend, kdy Češi dali letos kvůli koronaviru přednost dovolené v tuzemsku.

"Na meziročním srovnání návštěvnosti na konkrétních místech lze vypozorovat, že začátek letní sezony, tedy červen, byl slabší než v minulých dvou letech. Zde lze vydedukovat doznívající obavy veřejnosti z předešlých měsíců karantény a zároveň fakt, že do 13. června byla uzavřená polsko-česká hranice," uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Správa KRNAP výrazné zvýšení návštěvnosti zaznamenala v červenci, a to především u hlavních turistických cílů, jakými jsou Sněžka, pramen Labe nebo i některá místa na krkonošských hřebenech. "Tyto lokality zaznamenávaly svoje návštěvnické rekordy. V srpnu se pak Sněžka dostává do měsíčního průměru posledních sezon, ale je patrné zvýšení návštěvnosti lokalit v západních Krkonoších," uvedl Drahný.

Zajímavé údaje poskytly sčítače instalované na přístupových cestách na Sněžku. Například jen po Řetězové cestě, červeně značné turistické trase, na Sněžku vystoupalo i více než 5000 lidí denně, třeba 12. června to bylo 5195 lidí.

"Celkem v pěti letošních dnech to bylo více než 4000 osob jen na této jedné cestě. Pokud sečteme všechny přístupové cesty na Sněžku, maxima bylo dosaženo 12. září 2020, kdy sčítače zaregistrovaly 9400 osob. K tomu je třeba připočíst lanovku na Sněžku, jejíž kapacita může být až 2500 osob denně. Absolutní návštěvnost vrcholu Sněžky tedy může reálně být více než 10.000 osob," uvedl Drahný.

Sčítače měří návštěvnost nejvyšší české hory přes deset let. Zvláště na Sněžce se do návštěvnosti projeví faktor počasí. Pokud počasí neláká k výletům, návštěvnost klesá často i na méně než deset procent běžných denní průměrů.

Správa KRNAP přijala v uplynulé letní sezoně několik opatření, aby se zabránilo ničení cenných ekosystémů. Například v Obřím sedle a na vrcholu Sněžky instalovala sítě oddělující návštěvnický prostor od míst, kde nemají turisté co dělat. Správa KRNAP na Sněžce také posílila strážní službu.

"Při ohlédnutí za uplynulou letní sezonou lze konstatovat, že i přes zvýšenou návštěvnost některých partií Krkonoš se množství návštěvníků právě díky celé sérii přijatých opatření podařilo zvládnout," dodal Drahný.

Správa KRNAP k monitoringu návštěvnosti zejména hřebenových partií Krkonoš používá automatické sčítače. Ke sledování pohybu pěších turistů používá pyroelektrické senzory, to znamená technologii založenou na záznamu skokové změny teploty, kterou vyvolá průchod návštěvníka. Celkem je na celém území KRNAP rozmístěno 27 sčítačů Eco-counter.

KRNAP patří mezi turisticky nejzatíženější národní parky v Evropě a jeho návštěvnost roste. V roce 2018 park a jeho ochranné pásmo navštívilo 3,78 milionu lidí, kteří tam strávili 11,8 milionu dní.