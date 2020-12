Krizový štáb rozšířili zástupci některých opozičních stran

Praha - Ústřední krizový štáb (ÚKŠ) rozšířili zástupci opozičních stran, které využily nabídku je nominovat. Na dotaz ČTK to po dnešním zasedání štábu řekl novinářům jeho předseda Jan Hamáček (ČSSD). Hamáčkovu nabídku z minulého týdne využili představitelé SPD, KSČM, KDU-ČSL a STAN, naopak občanští demokraté a TOP 09 se rozhodli své zástupce do štábu nevyslat. Štáb se dnes zabýval aktuálním vývojem epidemie covidu-19, očkováním i antigenními testy, řekl Hamáček.

Vicepremiér Hamáček minulý týden ČTK řekl, že všechny opoziční strany dostaly nabídku, aby svého zástupce do štábu vyslaly. "Ty strany, které nominovaly svého zástupce, tak ho už ve štábu mají," uvedl dnes. Jedná se podle něj o poslance Zdeňka Ondráčka za KSČM, Radovana Vícha za SPD, Víta Kaňkovského za KDU-ČSL a libereckého hejtmana Martina Půtu (SLK) za Starosty a nezávislé.

ODS nabídku na vyslání zástupce do krizového štábu před týdnem odmítla. Podle předsedy občanských demokratů Petra Fialy by neměl možnost fakticky nic ovlivnit. Podle Hamáčka nabídku nevyužila ani TOP 09.

Vláda letos podruhé aktivovala ÚKŠ kvůli vývoji koronavirové epidemie 21. září. Po jarní aktivaci štábu byli z opozičních kandidátů v ÚKŠ Kaňkovský, prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, senátor Martin Červíček (ODS) a ekonom Filip Matějka. Matějku tehdy společně nominovali Piráti a STAN, Šmuclera TOP 09, nynějšího hejtmana Královéhradeckého kraje Červíčka a Kaňkovského pak navrhly jejich strany.

Štáb se dnes zabýval situací kolem epidemie, která podle Hamáčka není dobrá. Projednával i antigenní testování a očkování. Hamáček v té souvislosti ocenil přístup hejtmanů, kteří se podle něj chovají konstruktivně. "Všichni jsou vedeni snahou, abychom ten systém nastavili tak, aby byl úspěšný," řekl.

Odběrovým místům podle Hamáčka aktuálně pomáhá 40 mobilních týmů hasičů a stejný počet týmů spadajících pod armádu. "Děláme maximum pro to, aby ta operace dobrovolného testování uspěla," uvedl. Podle Hamáčka je ambice navyšovat co nejrychleji testovací kapacity, pro které je zatím ale maximem 100.000 testů denně, z toho 60.000 antigenních. Závisí to ale i na personálu nemocnic. "Ten stále není v plných stavech, stále máme nemocné, navíc zdravotníci jsou vyčerpaní po té podzimní vlně," uvedl.