Křižíkova fontána ožila při zkoušce Magické fontány

Praha - Za zvuků hudby skladatele Juraje Kličky při pondělní zkoušce představení Magická fontána ožila Křižíkova fontána na pražském Výstavišti. Představení zaměřené na 19. století a příběh Františka Křižíka využívá efekty vody, světla a ohně. Premiéra se uskuteční 8. července, následovat bude šest repríz. Tvůrci představení z producentské společnosti Pyroterra dnes poprvé zkoušeli efekty se zapnutou fontánou.

"Chtěli jsme si nazkoušet prostor, protože pódium je často zatopené ze stříkajících vodotrysků, a chtěli jsme si zkusit, jak to bude působit pro mě jako režiséra a pro choreografy, kteří svá díla poprvé vidí na pódiu, kde se show odehrává, na rozdíl od studia, kde normálně trénujeme," řekl ČTK režisér a autor Magické fontány Marek Solnička.

Představení je založeno na kombinaci nového cirkusu a moderních technologických efektů, to vše za doprovodu živého violoncella a bicích. Minimálně sedm naplánovaných představení odehrají za každého počasí. "I když bude pršet nebo mrholit, účinkující vystupují. Efekty by měly být vodotěsné a celá show by měla fungovat i v dešti. I když bude hezké počasí, tak fontána stříká na pódium, takže my vlastně máme mokrou variantu vždycky. Diváci mají možnost sedět v zastřešeném hledišti," uvedl Solnička.

Součástí představení jsou také dobové rekvizity, například nově vyrobený Teslův transformátor nebo obloukové lampy. Příběh představení je inspirovaný událostmi ze života průmyslníka a vynálezce Františka Křižíka. "Zároveň v show používáme prvky fantasy, necháváme prostor pro fantazii diváků. Plánujeme i tištěný program, který by měl dovysvětlit a představit celý příběh a všechno hodinové dění na jevišti," dodal režisér Solnička.

Elektricky osvětlenou fontánu sestrojil Křižík k jubilejní výstavě v roce 1891. Její současná podoba vychází z přestavby pro jubilejní výstavu konanou v roce 1991. Má téměř 3000 trysek a 1248 podvodních reflektorů. Ozvučení zajišťuje 55 reproduktorů, hlediště pojme více než šest tisíc diváků. Pravidelné show na fontáně skončily v roce 2017, v roce 2019 se dočkala nového jeviště. Výstaviště Praha včetně fontány spravuje stejnojmenná společnost, kterou vlastní hlavní město.