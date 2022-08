Krize ve slovenské koalici zatím vyústila v demisi ministra hospodářství Sulíka

Bratislava - Krize ve slovenské vládní koalici zatím vyústila v demisi ministra hospodářství Richarda Sulíka, který je také předsedou liberální strany Svoboda a solidarita (SaS). Sulík tak učinil v reakci na dnešní oznámení premiéra a člena vedení nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Eduarda Hegera, že šéf OLaNO a ministr financí Igor Matovič vyhoví dřívějšímu ultimátu SaS a odejde z vlády, pokud tak učiní také Sulík a pokud bude schválena pomoc obyvatelům a další opatření; většinu z nich SaS dosud blokovala. Sulík ovšem řekl, že k jednáním o zmíněných návrzích SaS přistoupí až po té, co Matovič podá demisi. Bez SaS by už zbylé tři vládní strany neměly ve sněmovně většinu.

SaS na začátku července odstoupila od koaliční smlouvy a požadovala zejména, aby Matovič již dále nebyl členem kabinetu. Strana zároveň dala kolegům v koalici čas do závěru srpna na nové uspořádání vztahů v koalici, v opačném případě by čtyři ministři za SaS podali demisi. Podle dnešního vyjádření Sulíka by tři zbylí ministři za SaS, a to ministři zahraničí, školství a spravedlnosti, měli vyčkat s případnou rezignací do pondělí, aby Matovič mohl mezitím odstoupit.

"Matovič měl celé léto čas k smysluplným jednáním, předkládání požadavků. Tento čas promarnil. To, že až dnes přijde s deseti požadavky, považujeme to za záměrné prodlužování koaliční krize. Navzdory tomu jsme připraveni o těchto bodech jednat. K tomu, abychom mohli s těmito jednáními začít, žádáme splnění našeho základního požadavku, a tím je odstoupení Matoviče," řekl Sulík.

Sulík uvedl, že demisi podal do podatelny prezidentské kanceláře dnes ráno. Ve funkci zůstane do doby, než ho prezidentka Zuzana Čaputová odvolá. Pokud by nakonec SaS zůstala vládní stranou, ministrem hospodářství by se měl podle Sulíka stát jeho náměstek na ministerstvu Ján Oravec. Sulík už dříve vyjádřil ochotu rezignovat na funkci ministra hospodářství, pokud by to podle něj měla být cena za odchod Matoviče z vlády.

OLaNO nově podmínilo Matovičovu demisi tím, že SaS podpoří například finanční příspěvky na děti, dále platby penzistům a rodinám v celkové hodnotě stovek milionů eur jako kompenzaci vysoké inflace a stoupajících cen energií. Dále by SaS měla podpořit například zvýšení některých daní nebo zavedení nových daní, a to z tranzitního plynovodu či na ruskou ropu, jakož i další opatření v důchodovém systému a v rozpočtové oblasti.

"Pokud budou tato opatření schválena, Igor Matovič přijme výzvu Richarda Sulíka a spolu s ním odejde ze své funkce do parlamentu," řekl novinářům Heger před jednáním vlády.

SaS dosud podmiňovala svůj souhlas se zvýšením některých daní nebo se zavedeným nových daní tím, že jiné daně nebo poplatky se sníží.

Matovič je podle slovenských médií na dovolené ve Španělsku, do vlasti by se měl vrátit ve čtvrtek. Na sociální síti Matovič například napsal, že dnes se ukáže, komu záleží na Slovensku a komu na svém egu.

SaS je dlouhodobě ve sporu s Matovičem ohledně různých témat, rozpory vyústily až do osobních slovních výpadů mezi Sulíkem a Matovičem. Loni si SaS a nejmenší vládní strana Za lidi vymohly demisi Matoviče na funkci premiéra; SaS tehdy tvrdila, že Matovič není osobnostně, komunikačně ani manažersky schopen vést zemi. Matoviče pak ve funkci ministerského předsedy nahradil Heger, který byl v Matovičově vládě ministrem financí.

Matovičovo hnutí OLaNO v roce 2020 se ziskem 25 procent hlasů přesvědčivě vyhrálo parlamentní volby, když se ve volební kampani vymezovalo zejména proti tehdy vládním sociálním demokratům (Směr-SD). Preference OLaNO pak postupně klesly na jednociferné hodnoty a Matovič se stal podle průzkumů jedním z nejvíce nedůvěryhodných politiků. Některá média či politici označují Matoviče například za muže konfliktu, který své nápady prosazuje i bez dohody s odborníky nebo partnery.