Kristen Stewartová ztvární v novém filmu princeznu Dianu

Ilustrační foto - Herečka Kristen Stewartová na filmovém festivalu v Benátkách na snímku z 30. srpna 2019. ČTK/AP/Joel C Ryan

Los Angeles - Americká herečka Kristen Stewartová, známá ze ságy Twilight, ztvární v novém filmu zesnulou princeznu Dianu. Snímek bude vyprávět o rozpadu Dianina manželství s britským princem Charlesem, informoval dnes hollywoodský portál Deadline.

Třicetiletá herečka se ujme hlavní role ve filmu, který odvypráví dění během tří dnů na začátku 90. let minulého století, kdy se Diana rozhodla Charlese opustit. Královský pár začal žít odděleně v roce 1992, rozvedl se o čtyři roky později. Rozvod následníka trůnu byl přitom v moderní historii britské monarchie označován za bezprecedentní krok. Princezna Diana zemřela při nehodě v Paříži v roce 1997 ve věku 36 let.

Nezávislý snímek, za kterým stojí chilský režisér Pablo Larraín, se začne natáčet v příštím roce. Kdo bude hrát prince Charlese, zatím není jasné. Larraín režíroval i oceňovaný snímek Jackie z roku 2016 s Natalií Portmanovou v hlavní roli. Ten zachycoval první dny Jacqueliny Kennedyové po zavraždění jejího muže, amerického prezidenta Johna F. Kennedyho.

Pablo Larraín uvedl, že Stewartová se pro roli princezny Diany skvěle hodí. "Dokáže být velmi záhadná a křehká, ale zároveň i velmi silná a to je to, co potřebujeme," řekl režisér serveru Deadline.