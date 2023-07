Křišťálový glóbus ve Karlových Varech dostal film Blažiny lekce

Karlovy Vary - Velkou cenu v hlavní soutěži karlovarského filmového festivalu dnes dostal bulharsko-německý film Blažiny lekce režiséra Stephana Komandareva. Za sociální drama zaměřené na zranitelnou generaci seniorů převzal režisér Křišťálový glóbus z rukou prezidenta festivalu Jiřího Bartošky. Velká cena hlavní soutěže je spojena s odměnou 25.000 dolarů (asi 600.000 korun) a patří rovným dílem režisérovi a producentovi filmu. Snímek získal i cenu za nejlepší ženský herecký výkon.

Zvláštní cenu poroty spojenou s odměnou 15.000 dolarů (asi 360.000 korun) dostal německo-íránský snímek Prázdné sítě. Celovečerní debut Behrúze Karamízadího je realistickým dramatem ze současného Íránu, který líčí boj za právo na lásku.

V zaplněném Velkém sále hotelu Thermal byli mezi hosty mimo jiné ředitel Národního muzea Michal Lukeš, herečka Eva Holubová, hudebník a ředitel festivalu Soundtrack Michal Dvořák nebo generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Ceremoniál tradičně moderoval Marek Eben. Úvod předávání stejně jako minulý týden zahájení festivalu obstaraly krasobruslařky z oddílu Olympia Praha krasobruslařský oddíl synchronizovaného bruslení.

V hlavní soutěži porota posuzovala 11 snímků. Cenu za režii si odnesl Babak Jalali za režii amerického filmu Fremont. Snímek je příběhem afghánské imigrantky v USA, která se trápí v čínské továrně na koláčky štěstí. Výkon Eli Skorčevové v roli Blagy v oceněném filmu Blažiny lekce jí vynesl Cenu za ženský herecký výkon. Cenu za mužský herecký výkon si odnesl Herbert Nordrum za roli ve švédsko-norsko-francouzském filmu Hypnóza.

Zvláštní uznání dostal německo-libanonský dokument Tanec na okraji sopky režiséra Cyrila Arise ukazující těžkosti filmařů při natáčení v současném Libanonu po výbuchu v přístavu v Bejrútu. Diváckou cenu získal francouzský historický film Ve jménu cti režiséra Vincenta Pereze, který dostal téměř 59.000 hlasů.

V soutěži Proxima si Velkou cenu odnáší jihokorejský film Početí o neplánovaném těhotenství mladé spisovatelky. Zvláštní cenu poroty soutěže Proxima získal snímek Guras, indicko-nepálská mystická odysea o bolesti ze ztráty a rozdílech v truchlení dětí a dospělých.

Zvláštní uznání poroty si v této soutěži odnáší český katastrofický film Brutální vedro režiséra Alberta Hospodářského. Vedle hlavní soutěže je Proxima druhou festivalovou soutěžní sekcí. Je prostorem pro filmaře čekající na objevení i pro renomované autory hledající nové definice své tvorby. Na rozdíl od své předchůdkyně, soutěže Na východ od Západu, je Proxima otevřená tvorbě celého světa.

Letošní festival uvedl v programu 143 filmů. V hlavní soutěži promítli na festivalu 11 filmů, oproti původnímu počtu o jeden méně, protože na příkaz čínské vlády producenti čínského účastníka soutěže museli svůj snímek stáhnout. V hlavní soutěži byly dva tuzemské filmy - Citlivý člověk debutujícího Tomáše Kleina a snímek Úsvit režiséra Matěje Chlupáčka. Na festivalu se uskutečnilo 445 filmových představení a bylo prodáno 123. 517 vstupenek. Uvedeno bylo celkem 185 filmů, z toho 116 celovečerních hraných, 28 celovečerních dokumentárních a 41 krátkých filmů.

Příští rok se 58. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary uskuteční od 28. června do 6. července.

Herečky Daniela Kolářová a Robin Wrightová dnes z rukou Jiřího Bartošky převzaly Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Kolářová, která cenu přebírala za dlouhého potlesku publika vestoje, na festivalu uvedla film Kulový blesk z roku 1978. V něm hraje jednu z hlavních rolí po boku Josefa Abrháma. Americká herečka Wrightová osobně uvedla parodicky laděnou pohádkovou fantasy z roku 1987 Princezna Nevěsta, ve které ztvárnila roli princezny.

Kolářová prožila většinu dětství v Karlových Varech, kde její matka pracovala v účtárně divadla. Právě tam v devíti letech začala hereckou kariéru malou rolí v pohádce Císařovy šaty. Po maturitě studovala na DAMU, kde se seznámila se svým budoucím manželem Jiřím Ornestem. Ještě než dostudovala DAMU, zahrála si velkou roli ve filmu Soukromá vichřice Hynka Bočana. V sedmdesátých a osmdesátých letech byla ve filmu a v televizi jednou z nejvíce obsazovaných hereček. Diváckou oblibu jí přinesly role ve filmových komediích a účast v televizních seriálech. Jejím častým hereckým partnerem byl Jaromír Hanzlík. Hrála ve čtyřech filmech režiséra Jana Svěráka (Obecná škola, Akumulátor 1, Tmavomodrý svět, Vratné lahve). Sklízí ale úspěchy i na divadle. V roce 2018 na Febiofestu získala cenu Kristián za celoživotní mistrovství.

Wrightová, bývalá modelka známá především jako Jenny z filmu Forrest Gump, nejprve hrála v televizních seriálech. Velkou příležitost dostala v roce 1996 v historickém dramatu na motivy stejnojmenného románu Daniela Defoa Moll Flandersová po boku Morgana Freemana. V letech 2013 až 2018 hrála jednu z hlavních rolí Claire Underwoodové v seriálu Dům z karet. Získala za něj mnoho ocenění včetně tří nominací na Zlatý glóbus, který si odnesla v roce 2014. Za stejnou roli si vysloužila také pět cen od herecké asociace Screen Actors Guild za vynikající ženský herecký výkon v dramatickém seriálu. Pětkrát po sobě navíc získala nominaci na cenu Emmy v kategorii hlavní herečka v dramatickém seriálu, a to za každou sezonu tohoto seriálu.

Wrightová na 35. ročníku Amerického filmového festivalu v Deauville získala cenu za celoživotní přínos filmu. Režijně je podepsána pod několika epizodami populárních seriálů a před dvěma lety představila na festivalu Sundance svůj celovečerní debut, psychologické drama Země. Již první den letošního karlovarského festivalu Křišťálový glóbus za přínos světové kinematografii převzal na zahajovacím večeru australský oscarový herec Russell Crowe. Cenu prezidenta festivalu obdržela také švédská herečka a producentka, držitelka Oscara Alicia Vikanderová.

Dvě ceny nestatutárních porot získal dnes v Karlových Varech film Hypnóza vzniklý v koprodukci Švédska, Norska a Francie. Film z Hlavní soutěže Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary zaujal porotu Mezinárodní asociace filmových kritiků Fipresci a získal i cenu Europa Cinema Label, kterou udělují provozovatelé kin Cinema Label. Komedie je režijním debutem švédského režiséra Ernsta De Geera.

"Je to vždycky radost vidět dobře napsanou komedii se zajímavými postavami, která zároveň otevírá aktuální společenská témata," uvedli porotci Fipresci. I podle porotců z řad provozovatelů kin si film zaslouží pozornost a určitě si získá diváky po celé Evropě. Hlavní hrdinka filmu Vera se za účelem odvyknutí kouření účastní hypnoterapie. Jejím vedlejším efektem však je, že začne ztrácet společenské zábrany.

Filmoví kritici udělovali cenu i filmu ze soutěže Proxima. Tu získal polsko-nizozemsko-český film Imago polské režisérky Olgy Chajdasové. Jde o portrét ženy hledající v polovině 80. let minulého století v Polsku útočiště před šedí režimem posvěceného života mezi umělci alternativní scény.

Ocenění na festivalu tradičně udílí i ekumenická porota. Ta letos udělila svou hlavní cenu bulharsko-německému snímku Blažiny lekce režiséra Stephana Komandareva. Podle poroty film vypráví příběh o vztahu mezi individuální odpovědností a společenskými normami.

Zvláštní cenu poroty pak získal film Svatý občan natočený v koprodukci Gruzie, Francie a Bulharska. Gruzínská režisérka Tinatin Kadžrišviliová nastoluje zásadní a hluboce sebekritickou otázku křesťanského náboženství, uvedli porotci.

Na letošním 57. Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary se prodalo 123.517 vstupenek. Počet tak překročil čísla z loňska, kdy se prodalo 121.015 vstupenek. V posledním předcovidovém roce 2019 se prodalo za celý festival 139.271 vstupenek. Letošního festivalu se zúčastnilo 10.989 akreditovaných návštěvníků, z toho 9085 s festival pasy. V průběhu festivalu se uskutečnilo 445 filmových představení. Statistiku dnes zveřejnili pořadatelé festivalu.

Kromě návštěvníků s festivalovými pasy bylo na festivalu akreditováno i 432 filmových tvůrců, 942 akreditovaných filmových profesionálů a 537 novinářů.

Festival letos uvedl 185 filmů, z toho 116 celovečerních hraných, 28 celovečerních dokumentárních a 41 krátkých filmů. Na festivalu mělo 36 filmů světovou premiéru, 11 mezinárodní a pět evropskou premiéru. Delegace tvůrců osobně uvedla 188 projekcí. Uskutečnilo se 93 projekcí pro novináře a filmové profesionály.

Na festivalu bylo letos akreditováno 942 producentů, nákupčích filmů, prodejců, distributorů, dramaturgů filmových festivalů, zástupců filmových institucí a dalších filmových profesionálů, 480 akreditovaných filmových profesionálů přijelo na festival ze zahraničí. Z 27 nových filmů a vznikajících projektů ve třech platformách si vybíralo 149 nákupčích a distributorů a 120 dramaturgů filmových festivalů.

Předprodej vstupenek na festival odstartoval minulý týden ve čtvrtek, den před zahájením festivalu. První fanoušci ale přišli před festivalové pokladny už ve středu okolo poledne. Festival od předcovidového roku 2019 zvýšil ceny festivalových pasů i jednotlivých vstupenek na filmy. Pas stál letos na celý festival 1990 korun a nezlevněná vstupenka 130 korun. Festival letos přivítal několik známých hvězd, například herce a hudebníka Russella Crowea, herce, režiséra a producenta Ewana McGregora či švédskou herečku Aliciu Vikanderovou, která přijela se svým manželem Michaelem Fassbenderem, rovněž známým hercem. Cenu prezidenta festivalu převezmou dnes večer herečky Daniela Kolářová a Robin Wrightová.

Ceny 57. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

Hlavní soutěž

------------------

Velká cena - Křišťálový glóbus:

Blažiny lekce

režie Stephan Komandarev

Bulharsko, Německo, 2023

Zvláštní cena poroty:

Prázdné sítě

režie Behrúz Karamízadí

Německo, Írán, 2023

Cena za režii:

Babak Jalali za režii filmu Fremont

USA, 2023

Cena za ženský herecký výkon:

Eli Skorčevová za roli ve filmu Blažiny lekce

Bulharsko, Německo, 2023

Cena za mužský herecký výkon:

Herbert Nordrum za roli ve filmu Hypnóza

Švédsko, Norsko, Francie, 2023

Zvláštní uznání:

Tanec na okraji sopky

režie Cyril Aris

Německo, Libanon, 2023

Divácká cena deníku Právo:

Ve jménu cti

režie Vincent Perez

Francie, 2023

Soutěž Proxima

----------------------

Velká cena:

Početí

režie Ju Či-jong

Jižní Korea, 2022

Zvláštní cena poroty:

Guras

režie Saurav Rai

Indie, Nepál, 2023

Zvláštní uznání:

Brutální vedro

režie Albert Hospodářský

ČR, Slovensko, 2023

DALŠÍ CENY UDĚLENÉ NA FESTIVALU:

Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světové kinematografii

-------------------------------------------------------------------------------

Russell Crowe, Austrálie

Cena prezidenta MFF za mimořádný přínos české kinematografii

------------------------------------------------------------

Daniela Kolářová

Cena prezidenta MFF Karlovy Vary

--------------------------------------

Alicia Vikanderová, Švédsko

Ewan McGregor, Velká Británie

Robin Wrightová, USA

NESTATUTÁRNÍ CENY:

Cena ekumenické poroty:

Blažiny lekce

režie Stephan Komandarev

Bulharsko, Německo, 2023

Zvláštní uznání ekumenické poroty:

Svatý občan

režie Tinatin Kadžrišviliová

Gruzie, Francie, Bulharsko, 2023

Cena Europa Cinemas Label:

Hypnóza

režie Ernst De Geer

Švédsko, Norsko, Francie, 2023

Cena FIPRESCI za film v hlavní soutěži

Hypnóza

režie Ernst De Geer

Švédsko, Norsko, Francie, 2023

Cena FIPRESCI za film v soutěži Proxima

Imago

režie Olga Chajdasová

Polsko, Nizozemsko, ČR, 2023

KVIFF EASTERN PROMISES 2023

Works in Progress

------------------------

Works in Progress Post-production Development Award:

I´m Not Everything I Want to Be

režie Klára Tasovská

ČR, Slovensko, Rakousko

Works in Progress TRT Award:

Tasty

režie Egle Vertelyteová

Litva, Estonsko

Works in Progress Karlovy Vary IFF Award:

Bikechess

režie Assel Aušakimovová

Kazachstán, Francie, Norsko

Works in Development - Feature Launch

-----------------------------------------------------

Works in Development Award:

Flight from Kabul

režie Sahrá Karimiová

Slovensko

Connecting Cottbus Award:

Excavators

režie Argyro Nicolaouová

Kypr

Rotterdam Lab Award:

God Break Down the Door

producent Tomáš Pertold

ČR

First Cut+ Works In Progress

-------------------------------

TRT First Cut+ Award:

Allen Sunshine

režie Harley Chamandy

Kanada, USA