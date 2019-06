Křišťálový glóbus v K. Varech dostala herečka Mooreová

Karlovy Vary - Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dostala dnes při zahájení filmového festivalu v Karlových Varech americká herečka Julianne Mooreová. Cenu jí předal prezident festivalu Jiří Bartoška. Mooreové patří také zahajovací film 54. ročníku festivalu, snímek Po svatbě přijela představit s jeho režisérem a svým manželem Bartem Freundlichem.

Velkou filmovou kariéru jí otevřela role v thrilleru Uprchlík z roku 1993. Hrála v mnoha obecně populárních filmech, ale i v divácky náročnějších snímcích jako třeba Hodiny, Magnolie nebo Hranice lásky, jež jí vynesly ocenění. Oba dva řekli, že jsou potěšeni účastí v Karlových Varech a těší se na festival a zájem publika.

Mooreová je držitelkou Oscara, celkem pětkrát byla na cenu navržena a nominaci proměnila až za roli ženy trpící Parkinsonovou chorobou ve filmu Pořád jsem to já z roku 2014. Je také držitelkou tří Zlatých glóbů, mimo jiné za hlavní roli v témže dramatu, a šesti nominací na tuto cenu.

Film Po svatbě, který měl premiéru na festivalu Sundance, přináší osudové setkání dvou žen, které ovlivní i jejich blízké. Vypráví o Američance Isabel, která provozuje v Kalkatě sirotčinec zcela závislý na darech. Ve chvíli, kdy začnou peníze docházet, přichází zpráva od anonymního sponzora, jenž chce věnovat vysokou částku, ale jen pod podmínkou, že Isabel osobně přijede do New Yorku. Tajemným dárcem je Theresa, majitelka mediálního koncernu, jejíž profesní i rodinný život je zdánlivě bezchybný.

Důmyslné drama plné nečekaných zvratů vzniklo v režii Barta Freundlicha na motivy stejnojmenného dánského snímku z roku 2006. V hlavních rolích podle pořadatelů festivalu excelují Julianne Mooreová a Michelle Williamsová. Hraje v něm také Billy Crudup, který je ve Varech součástí delegace k filmu.

Osobní i filmové partnerství Mooreové a Freundlicha se zrodilo při natáčení filmu Otisky prstů z roku 1997, který byl Freundlichovým režijním debutem, a od té doby se Mooreová objevuje v jeho filmech. Film Otisky prstů Mooreová v sobotu večer uvede ve Varech v místním divadle.

Po dnešní zahajovací projekci pro pozvané hosty pak před hotelem Thermal zahraje pro všechny kolemjdoucí Český národní symfonický orchestr nejslavnější hity kapely Beatles a noční oblohu rozzáří ohňostroj.

Zahajovací ceremoniál tradičně doplnilo scénické vystoupení, dnes se o něj postarala skupina akrobatů a tanečnic. Jejich produkce vycházela z vizuálu 54. ročníku festivalu, který za pomoci černých a bílých pruhů vytváří optický klam. Herci v černobílém oblečení za zvuků písně Sweet Dreams britského dua Eurythmics a nadšeného potlesku publika svými pohyby částečně na scéně a částečně na visutých hrazdách doplňovali rozpohybované černé a bílé pásy a černobílou projekci pohybujících se geometrických objektů.

Ceremoniál vzdal hold prezidentovi festivalu Jiřímu Bartoškovi a Evě Zaoralové, dnes umělecké poradkyni festivalu, jejichž spolupráce na přehlídce trvá už 25 let. V emotivním sestřihu uplynulých ročníků byly záběry z festivalů od roku 1994 s oběma protagonisty a těmi nejslavnějšími hosty za zvuků slavné písně z filmu Muž a žena, jehož režisérem byl Claude Lelouch. Oběma přítomným Velký sál Thermalu poděkoval dlouhým potleskem vstoje. "Byť jsem cynik, strašně mě ten střihák dojal. Děkuju spolupracovníkům, bylo to utajeno do poslední vteřiny," řekl poté dojatý Bartoška. A po předání cen řekl tradiční větu, že festival považuje za zahájený.

Diváci přivítali Julianne Mooreovou

Americkou oscarovou herečku Julianne Mooreovou i jejího manžela, režiséra Barta Freundlicha, přivátaly před hotelem Thermal stovky fanoušků. Moooreová oblečená v žlutých šatech s tenkými ramínky a nápadnými volány se se svým typickým úsměvem vydala z červeného koberce mezi fanoušky. Dlouhé minuty se s nimi zdravila, podávala jim ruce, fotografovala se s nimi a rozdávala autogramy.

Po červeném koberci se prošel i americký herec Billy Crudup. Z českých herců své fanoušky zdravila například Anna Geislerová, Jiřina Bohdalová nebo Miroslav Donutil.

Mezi prvními se dnes na červeném koberci objevila například manželka bývalého prezidenta Livia Klausová. Potlesk diváků pak patřil například Jaromíru Hanzlíkovi, který byl na karlovarském festivalu loni oceněn. Velký aplaus už tradičně sklidil prezident festivalu Jiří Bartoška a jeho manželka Andrea nebo moderátor Marek Eben, který k festivalu neodmyslitelně patří. Naopak pískot, který není na festivalu obvyklý, se ozval, když přijela ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Lidé se před hotelem Thermal začali scházet už kolem 15:00. Oproti posledním dnům, kdy byla velká horka, dnes počasí v lázeňském městě fanouškům filmu přálo. Teploty vystoupily asi na 27 stupňů. Pořadatelé festivalu navíc nainstalovali do billboardů před hotelem Thermal rozprašovače, které ještě pomohly zpříjemnit čekání na filmové celebrity. Mladé zdravotnice také lidem nalévaly vodu.

Roli zástupce hostitelského města, který vítá každého hostu na červeném koberci, si poprvé vyzkoušela primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), dnes v tyrkysových šatech.