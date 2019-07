Kriminalisté obvinili muže z Olomouce z pokusu vraždy dítěte

Olomouc - Kriminalisté obvinili třiadvacetiletého muže z pokusu vraždy ročního dítě v Olomouci. Batole s vážným poraněním hlavy po jeho útoku přežilo jen díky péči lékařů. Čin se stal loni v listopadu, policisté jej vyšetřovali a hledali důkazy proti muži několik měsíců, obvinili jej v těchto dnech. ČTK to dnes řekl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman. Muži hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Soud jej poslal do vazby.

Muž dítě napadl 24. listopadu. "Podle zjištěných informací podezřelý hlídal v uvedenou dobu dvě nezletilé děti a jedno z nich fyzicky napadl. Útok byl natolik brutální, že tehdy roční dítě utrpělo vážné poranění hlavy, muselo být hospitalizováno a přežilo jen díky vysoce specializované odborné lékařské pomoci," uvedl policejní mluvčí.

Policisté nechtějí upřesnit, jaký vztah měl muž k napadenému dítěti, zda šlo o otce dítěte nebo o dítě jeho partnerky či známé. Podle informací ČTK však zůstanou napadenému dítěti zřejmě následky.

Případ kriminalisté vyšetřovali několik měsíců, do vazby byl muž poslán po osmi měsících po útoku. "Kriminalisté během vyšetřování shromažďovali veškeré informace a čekali na výsledky znaleckých posudků. Hrozí mu výjimečný trest, kriminalisté museli v tomto případě shromáždit veškeré informace, aby to mělo důkazní váhu," doplnil mluvčí. Obviněný muž podle policistů nebyl dosud stíhán.

Případ vraždy či pokusu o ni na dítěti je v Olomouckém kraji ojedinělý. Obvykle se to týká novorozenců, které jejich matka zavraždila po narození nebo jejichž těla byla nalezena. Poslední dva případy zaměstnávají olomoucké kriminalisty již řadu měsíců. Jde o nález mrtvého novorozence z loňského léta na poli u Věrovan. Šéf krajské kriminální policie Jan Lisický již dříve ČTK řekl, že podle dosavadních poznatků však nejde o čin násilného charakteru, po matce policisté stále pátrají. Dalšího mrtvého novorozence našli policisté na konci března u Lhotky na Přerovsku, i tam na případu stále pracují a po matce pátrají.