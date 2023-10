Kriminalisté dopadli v Olomouckém kraji dvě skupiny výrobců pervitinu

Olomouc - Kriminalisté zadrželi v Olomouckém kraji dvě organizované skupiny, které ve velkém vyráběly a prodávaly pervitin. Šest mužů a jedna žena skončili ve vazbě, hrozí jim až 18 let vězení. Během domovních prohlídek u obou těchto skupin zajistili policisté dohromady 1,6 kilogramu pervitinu a čtyři kompletní varny. Obě skupiny vzájemně propojil současný nedostatek pseudoefedrinu na trhu, který je potřebný k výrobě drog, řekl dnes novinářům ředitel olomoucké krajské kriminální policie Jan Lisický.

"Jedná se o další velmi důležitý zásah do drogové scény v Olomouci, v poslední době jsou tyto realizace velké a významné, o čemž svědčí i množství zajištěného pervitinu a finančních prostředků. Nejde o to, že by byl na území Olomouckého kraje problém s enormním vařením drogy, ale o to, že se nám podařilo vybudovat velmi funkční toxi týmy na jednotlivých územních odborech," řekl Lisický.

Šéf olomoucké krajské kriminální policie poukázal na to, že obě skupiny propojila potřeba se dostat k lékům na výrobu drog. V současné době podle něj panuje velký nedostatek pseudoefedrinu. "Jedním ze základních důvodů, který tento hlad způsobil, je rozhodnutí o uzavření jedné z továren na výrobu léků v Rumunsku. Tento lék měl obrovský obsah pseudoefedrinu, byl prodáván místo platíček přímo v nádobách. Vaření pervitinu z těchto léků bylo pro vařiče velmi efektivní, výrobcům tento výpadek způsobuje velké problémy," míní Lisický. Podle něj si obvinění léky na výrobu drog pořizovali nejčastěji v Polsku, ale i tam zásoby docházejí.

V první akci pod krycím názvem Caput byli členy organizované skupiny tři muži ve věku 44, 50 a 51 let, jde o muže s rizsáhlou trestní minulostí, kteří se seznámili ve vězení. Podle kriminalistů se od počátku letošního roku do října podíleli na obchodu s pervitinem, a to od obstarání chemických látek a léčiv potřebných k výrobě, přes jeho výrobu až po prodej. Působili především na Olomoucku, Šumpersku a na Ostravsku. Během čtyř domovních prohlídek zajistili policisté 1,1 kilogramu pervitinu, 1,2 kilogramu červeného fosforu, ze kterého lze podle Lisického vyrobit až čtyři kilogramy pervitinu, zabavili také dvě varny a 800.000 korun.

Padesátiletý muž z Olomoucka, který byl již v minulosti několikrát trestaný, působil i ve druhé skupině označené policisty krycím názvem Andre. V ní kriminalisté zadrželi tři muže ve věku 29, 30 a 36 let a jednu pětadvacetiletou ženu. I tyto členy skupiny policisté viní z toho, že se podíleli na výrobě a prodeji pervitinu. Působili především v Olomouckém a Jihomoravském kraji, ale také v Polsku, Slovinsku, v Chorvatsku a v Itálii. V zahraničí většinou drogu vyráběli, dodal Lisický. Při pěti domovních prohlídkách našli policisté půl kilogramu pervitinu, půl kilogramu červeného fosforu, dvě kompletní varny a 700.000 korun v hotovosti. Pachatele na různých místech zadržela zásahová jednotka, do případu byli zapojeni i operativci celníků.