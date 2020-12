Křetínský reorganizuje svou skupinu, do EPH se asi vrátí Tkáč

Praha - Miliardář Daniel Křetínský soustředí svá strategická aktiva včetně Energetického a průmyslového holdingu (EPH) do nové holdingové společnosti EP Corporate Group (EPCG). Vzniká také EP Equity Investment (EPEI), pod kterou budou postupně soustředěny investice do menšinových podílů ve firmách s akciemi na burzách. Křetínský zároveň vede pokročilá jednání s Patrikem Tkáčem o jeho návratu do EPH, ve firmě by získal 44 procent. ČTK to dnes sdělil mluvčí EPH Daniel Častvaj.

"Vznik EP Corporate Group a EP Equity Investment je logickým krokem, který reflektuje skutečnost, že stále významnější část našich aktivit směřuje mimo energetiku. Za tohoto stavu je třeba jasně odlišit, že EPH je a bude čistě energetickou utilitou a není subjektem, který investuje do jiných oblastí," uvedl Křetínský. Soustředění menšinových podílů pod EP Equity Investment podle něj umožní s nimi flexibilně nakládat, i když jsou primárně také zamýšleny jako dlouhodobé investice.

Možný návrat Tkáče do EPH inicioval Křetínský, otevře to podle Křetínského prostor pro další akviziční růst skupiny. V případě úspěšného dokončení jednání si EPCG podrží v EPH podíl 56 procent a plnou manažerskou kontrolu a zaniknou závazky Křetínského společností z původní akvizice Tkáčova podílu v EPH. Podle Křetínského budou na shodnou úroveň 56 ku 44 procentům postupně vyrovnány podíly ve všech společných investicích s Tkáčem s výjimkou mediální skupiny Czech Media Invest (CMI).

EPCG transakcí rovněž získá podíl 56 procent ve fotbalovém klubu Sparta Praha, zbývajících 44 procent zůstane ve vlastnictví struktur akcionářů skupiny J&T. Společnosti EP Industries, kde Křetínský působí jako finanční investor a nevykonává manažerskou kontrolu, se změny netýkají a zůstane mimo struktury EPCG a EPEI.

Nová EP Corporate Group se sídlem v ČR postupně přebere přímé a nepřímé podíly Křetínského a manažerů EPH v energetickém EPH, dále v EP Global Commerce (EPGC), v mediální CMI, v EC Investments (ECI) z oboru internetového obchodu a v realitní EP Real Estate (EPRE). EPGC drží menšinový podíl v německé obchodní společnosti Metro.

Nynější účast manažerů EPH na skupině bude transformována na podíl 10,7 procenta v EPCG, většinu 89,3 procenta spojenou s kontrolou společnosti bude nadále vlastnit Křetínský. Složení představenstva EPCG zůstane stejné jako u EPH. Všechny součásti EPCG budou nadále financovány samostatně a nezávisle.

Společnost EP Equity Investment S?rl postupně plně ovládne firmu Vesa Equity Investment S?rl, tedy nepřímo také minoritní podíly ve společnostech Royal Mail, Foot Locker, Casino Guichard-Perrachon a Sainsbury‘s. Spolu s ostatními akcionáři CMI bylo navíc dohodnuto, že EPEI rovněž odkoupí akcie německé ProSiebenSat.1, které nyní drží CMI. Společnost EPEI bude ovládat Křetínský, spoluvlastníky budou Tkáč a manažeři EPH.