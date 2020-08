Křetínka na Blanensku stoupla na 2. povodňový stupeň

Praha - Křetínka na Blanensku dnes dopoledne stoupla po deštích na druhý stupeň povodňové aktivity, který značí pohotovost. Na prvním stupni, jenž znamená bdělost, je Svratka ve Veverské Bítýšce a Rokytná v Moravském Krumlově. Na vzestupu je i Dyje. Vyplývá to z webu Povodí Moravy.

V Jihomoravském kraji v pondělí vydatně pršelo, místy i v noci, a meteorologové předpokládají, že pršet bude i dnes. Křetínka v Prostředním Poříčí dosáhla prvního stupně už v pondělí v 15:00, hodinu poté, a to až do 21:00, byla na druhém stupni. Následně se hladina snížila na první povodňový stupeň, od dnešních 10:00 je však znovu na druhém povodňovém stupni, a to se stoupající tendencí. Kolem 11:00 byla hladina na 111 centimetrech, druhý stupeň se v místě vyhlašuje při dosažení 90 centimetrů.

Svratka ve Veverské Bítýšce dosáhla prvního povodňového stupně v 11:00, vyhlašuje se při dosažení hladiny 190 centimetrů. Na první povodňový stupeň se ve stejnou dobu dostala i Rokytná v Moravském Krumlově, první povodňový stupeň se zde vyhlašuje při dosažení výše hladiny 120 centimetrů. Hladina výrazněji stoupá i na Dyji, prvního povodňového stupně řeka zatím nedosáhla.

Pro Jihomoravský kraj dnes platila výstraha hydrometeorologického ústavu před vydatným deštěm, a to od 11:00 do 12:00. Déšť a přeháňky v kraji však meteorologové očekávají až do večera.