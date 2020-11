Krenželok návrat do Liberce příliš neřešil, chtěl hlavně vyhrát

Liberec - Povedený návrat pod Ještěd prožil vítkovický hokejista Lukáš Krenželok. Zkušený útočník oblékal dres Bílých Tygrů šest let a v roce 2016 se právě s Libercem radoval ze svého jediného titulu. Před sezonou ale vyslyšel vábení mateřských Vítkovic a ve 13. kole extraligy se poprvé v Liberci představil jako soupeř. Ve 41. minutě vítěznou trefou nasměroval tým Ridery k cennému vítězství 3:0.

"Chtěli jsme určitě vyhrát, potřebujeme každý bod. Svůj návrat do Liberce jsem moc neřešil. Šest let jsem tu žil, člověku se hned vybaví Ještěd. Celkově tu znám spoustu lidí a mám tu hodně kamarádů, chtěl jsem ale hlavně odvézt nějaký bod," řekl po utkání Krenželok.

Jedním z největších kamarádů a nejvěrnějších spoluhráčů ostravského rodáka je současný liberecký kapitán Petr Jelínek. Spolu působili již na Slavii, poté přešli do Liberce, kde se v roce 2016 společně radovali z extraligového zlata.

"S Petrem jsme spolu seděli v kabině a hráli v jedné formaci několik let. Známe se tedy opravdu velmi dobře. Před zápasem jsme na sebe ale jen houkli, pak jsme se už každý soustředili sám na sebe. Během zápasu to prostě nevnímáte a není tam prostor na žádné přátelství. Teď po zápase si možná něco řekneme a chvilku pokecáme," uvedl Krenželok, který se do mateřských Vítkovic vrátil po dlouhých deseti letech.

Zlomová pro vývoj utkání se ukázala být druhá třetina, v níž Vítkovičtí s přispěním výborného Daniela Dolejše ubránili několik dobrých šancí domácích a přečkali také dlouhé oslabení ve třech. "Určitě to byl jeden z klíčových momentů, ne-li ten úplně rozhodující. Měli jsme v posledních zápasech problémy se zbytečnými vyloučeními. Dnes se nám ale povedlo všechna oslabení perfektně ubránit a dodalo nám to psychické síly," těšilo ostříleného sedmatřicetiletého útočníka.

"Liberec měl i spoustu dalších šancí, gólman chytal skvěle a hodně nás podržel. Vychytal navíc nulu, a to mluví za vše. Mohl by to opakovat častěji, to bychom se určitě nezlobili," smál se dobře naladěný Krenželok.

O osudu duelu nakonec rozhodla právě jeho branka po 40 vteřinách třetí třetiny. Kotouč však bleskově vyletěl z branky a gól musel nejprve potvrdit sudí u videa. Možná i proto se útočník se čtyřmi reprezentačními starty na kontě zpočátku příliš neradoval. "Já své góly obecně moc neslavím a neraduju se z nich tak, že bych skákal do stropu. Jak jsem starší, tak to prožívám spíše vnitřně. Teď to ale možná bylo umocněno i tím, že branku musel potvrdit videorozhodčí," dodal Krenželok.