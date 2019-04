Praha - Nového ministra dopravy, kterým by se měl stát Vladimír Kremlík, čeká mnoho práce, shodli se dopravní experti, které oslovila ČTK. Měl by se podle nich zaměřit na zjednodušení dopravní výstavby a legislativy nebo liberalizaci železnice. Kremlík, který je teď náměstkem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), by měl ve funkci nahradit odstoupivšího Dana Ťoka (za ANO).

Nového ministra čeká podle předsedy Dopravní sekce Hospodářské komory Emanuela Šípa hodně práce. "Na ministerstvu je nyní spousta zatuchlých věcí, se kterými je potřeba pohnout," uvedl. Kremlíka, se kterým se poznal při společném působení na ministerstvu dopravy, označil za schopného manažera, který by měl být sto ministerstvo rozhýbat. Překážkou podle Šípa není ani Kremlíkovo současné působení mimo dopravu.

Mezi hlavní priority, na které by se měl nový ministr zaměřit, Šíp jmenoval další úpravy stavebního práva, liberalizaci na železnici nebo zefektivnění práce na Ředitelství silnic a dálnic.

Překvapením byl výběr nového ministra pro prezidenta Svazu dopravy Jaroslava Hanáka. "Nicméně věříme, že své zkušenosti jak z resortu, tak ČD Cargo či letiště využije na maximum při vedení ministerstva dopravy," uvedl Hanák. Kremlíkovi by podle něj měla pomoci i jeho právní praxe.

Od nového šéfa resortu dopravy bude svaz chtít řešit zejména výstavbu infrastruktury a její financování, liberalizaci železnice a také kroky, které by měly pozvednout vodní dopravu v Česku. Důležitý bude podle Hanáka také plynulý přechod na nový mýtný systém.

Podle generálního tajemníka sdružení dopravců Česmad Bohemia Vojtěcha Hromíře bude Kremlík potřebovat po nástupu do funkce čas. "Každému to na této pozici trvá. Pan Kremlík může mít trochu náskok, když už na ministerstvu v minulosti působil, ale na začátku toho bude mít opravdu moc," řekl. Výběr nového ministra Hromíř zatím nekomentoval, chce se s ním nejprve seznámit.

Kamionoví dopravci po něm budou žádat zejména dokončení jednání okolo evropského silničního balíčku, který by měl vyjmout dopravu z uplatňování pravidel minimální mzdy v EU. Sdružení bude s novým ministrem chtít jednat také o mezinárodní kamionové dopravě, jejíž podíl už několik let klesá, a také o vyřešení financování dopravní obslužnosti v regionech.

Pro většinu z odborníků, které ČTK oslovila, bylo jméno nového ministra velkou neznámou. Mezi ně patřil například i děkan Fakulty dopravní ČVUT Pavel Hrubeš, který Kremlíkovo jmenování nechtěl hodnotit, dokud se s ním blíže neseznámí.

Prezident přistoupí ke změnám ve vládě 30. dubna po návratu z návštěvy Číny. Ťok v pondělí řekl, že už nechce dále působit jako ministr dopravy. Ještě si ale rozmyslí, zda složí i poslanecký mandát. Necítí se unaven prací, ale útoky, které na něho byly vedeny. Podle Babiše se končící ministr nemá za co stydět, opozice naproti tomu míní, že byl neúspěšný a nezvládal svůj resort.

Kremlík má s dopravou zkušenosti z několika pozic, na kterých v minulosti působil. Na ministerstvu dopravy vedl za ministra Aleše Řebíčka úsek správy majetku (2007). V minulosti působil také v představenstvu Českých aerolinií (2000-2002) nebo v dozorčí radě Řízení letového provozu (2007) a Letiště Praha (2007-2008). Od roku 2015 je v ÚZSVM.