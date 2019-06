Kremlík: Nový šéf ČD vzejde z výběrového řízení

Praha - Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) odmítl spekulace o tom, že na dnešním jednání dozorčí rady Českých drah bude na místo současného ředitele státního dopravce Miroslava Kupce zvolen šéfem firmy náměstek ministerstva pro místní rozvoj Václav Nebeský, jak se objevilo v médiích. Ředitele státního dopravce určí otevřené výběrové řízení, uvedl na twitteru Kremlík. Ministr a premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden uvedli, že Kupec nesplnil očekávání ohledně stabilizace vedení společnosti.

Dozorčí rada ČD personální záležitosti na dnešním oficiálním programu zasedání nemá. Definitivně se ale bude program sestavovat až před začátkem jednání, které začne v 10:00.

Některá média v uplynulých dnech uvedla, že by Kupce mohl nahradit Nebeský, který v ČD v minulosti působil. "Toto tvrzení je zcela nepravdivé a lživé," napsal na sociální síti ministr.

Výměna ve funkci předsedy představenstva ČD se nelíbí Pirátům. Dávají ji do souvislosti s vypracováním odpovědi české strany na předběžnou auditní zprávu Evropské komise o údajném středu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Předseda poslanců Pirátů Jakub Michálek v neděli v České televizi poukazoval na to, že za odpověď zodpovídá manželka možného budoucího šéfa ČD Nebeského. Podle něj to vypadá jako uplácení.

Kupec byl do čela Českých drah jmenován loni v září po odvolání tehdejšího šéfa společnosti Pavla Krtka. Po jeho nástupu do funkce postupně skončili ve vedení podniku dva lidé. V únoru vypršel pětiletý mandát Michalu Štěpánovi, který je nyní šéfem Integrované dopravy Středočeského kraje. V květnu pak odešel Michal Heřman, který v představenstvu působil teprve od poloviny letošního ledna. Kupec upozornil na to, že za odchodem Heřmana nejsou vnitřní problémy, Heřman se totiž krátce po svém nástupu přihlásil do výběrového řízení na šéfa těžební společnosti OKD, ve kterém uspěl.