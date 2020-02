Kremlík je nyní ve výpovědní lhůtě, s Havlíčkem zatím nejedná

Praha - Bývalý ministr dopravy Vladimír Kremlík je nyní v dvouměsíční výpovědní lhůtě, která začala plynout 1. února. Na dohodu o okamžitém ukončení pracovního poměru na rozdíl od předchozích ministrů nepřistoupil. ČTK to sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Nový ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) zatím s Kremlíkem o případné spolupráci v dopravě nejedná. Kremlík byl odvolán v lednu kvůli zakázce k elektronickým dálničním známkám.

"Pan Vladimír Kremlík je momentálně na překážkách. Byla mu zaslána výpověď, která běží od 1. února. Postupuje se dle zákoníku práce," uvedl Jemelka. Zaměstnanci "na překážkách", které jsou v tomto případě na straně zaměstnavatele, není ministerstvo schopno zadat práci odpovídající jeho původnímu zařazení.

Kremlík po uplynutí lhůty dostane odchodné ve výši jednoho platu. "Prozatím žádné částky s ukončením pracovního poměru panu Kremlíkovi vyplaceny nebyly, dodal Jemelka. Mluvčí vysvětlil, že podle zákoníku práce vzniká ministrovi pracovní poměr jmenováním do funkce.

Ministerstvo podle Jemelky stejně postupovalo i při ukončení pracovního poměru předchozích ministrů dopravy. Dosud však všichni ostatní exministři podle něj po obdržení výpovědi následně přistoupili k dohodě o ukončení pracovního poměru. "Nároky z ukončení tohoto poměru tak nebylo potřeba řešit," uvedl mluvčí. Kremlík ovšem na dohodu zatím nepřistoupil.

Bývalý ministr má také nadále právo využívat služební auto, to mu podle zákona náleží ještě tři měsíce po výpovědi. Možnost využívat služební vůz by zanikla dříve pouze v případě, že by začal znovu pracovat v podobné funkci.

Zatím není ani jisté, zda Kremlík bude pokračovat v resortu dopravy na jiné pozici. Tuto možnost v minulých týdnech připustil premiér Andrej Babiš (ANO) i současný ministr dopravy. Havlíček po svém jmenování uvedl, že by s Kremlíkem rád spolupracoval, ale je nutné najít pro to vhodnou formu. Vyloučil však posty náměstka i politického náměstka. Nyní však Havlíček ČTK řekl, že v současnosti zatím případnou spolupráci neřeší a pouze si přebírá agendu.

Premiér navrhl Kremlíkovo odvolání z čela ministerstva dopravy 20. ledna. Podle Babiše manažerský nezvládl situaci kolem zakázky na informační systém k dálničním známkám. Kremlíkovým nástupcem se stal vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který oba resorty vede současně. Nový ministr problémovou zakázku zrušil.

Kremlík v minulých dnech serveru SeznamZprávy řekl, že mu byl v době, kdy byl ještě ministrem dopravy, nabídnut úplatek 1,5 milionu korun za ovlivnění zakázky na supervizora mýtného systému. V úterý kvůli tomu podal trestní oznámení. Zakázku na auditora mezitím Havlíček také zrušil.