Praha - Kandidát na ministra dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) se dnes poprvé sešel se současným šéfem resortu Danem Ťokem (za ANO). Diskutovali spolu například o stavu legislativy k urychlení dopravních staveb, jejich financování nebo o modernizaci D1, u níž se shodli na potřebě jejího dokončení v termínu. Personální zemětřesení neplánuje. Kremlík to po zhruba hodinovém jednání řekl novinářům. S Ťokem by se chtěl ještě před svým nástupem do úřadu znovu setkat.

Kremlík vystřídá Ťoka na konci měsíce, 30. dubna by ho měl jmenovat ministrem prezident Miloš Zeman. Ťok, který je nejdéle sloužícím porevolučním ministrem dopravy, minulý týden oznámil, že se rozhodl ve vládě skončit. V pondělí složil i svůj poslanecký mandát, a v politice tak nejspíš skončí úplně.

"Diskutovali jsme stav přípravy novely zákona o urychlení dopravní infrastruktury, otázku financování, problematiku PPP projektů a s ní související stav soutěžních dialogů ohledně D4," popsal Kremlík obsah dnešního rozhovoru s Ťokem.

Jednání bylo podle Kremlíka ve většině věcí spíše obecné. Detailněji se zabývali například situací na dálnici D1, kde je jeho prioritou dodržet termín dokončení její modernizace. Ten je v současnosti stanoven na rok 2021.

Jednání by se mělo v následujících týdnech zopakovat. "Domluvili jsme se, že se ještě budeme dále potkávat, abychom vše probrali do nejmenších detailů," podotkl. Do svého nástupu do funkce by se s Ťokem chtěl sejít na jedné až dvou schůzkách. Kromě současného ministra dopravy se chce Kremlík sejít i s dalšími čelními představiteli dopravních orgánů.

Případné změny na pozici náměstků nebo šéfů institucí podřízených ministerstvu dopravy dnes Kremlík s Ťokem neřešil. Velké personální změny však zatím neplánuje, nejprve se chce se všemi klíčovými zaměstnanci seznámit.