Kreml zřejmě kolem 1. října ohlásí anexi ukrajinských území, uvádí analytici

Washington/Londýn - Kreml může k plánované anexi okupovaných ukrajinských území přistoupit před 1. říjnem nebo krátce po něm; na začátku října v Rusku totiž začíná obvyklý branný cyklus. Moskvě by to umožnilo povolat do boje proti Kyjevu ukrajinské civilisty, napsali dnes analytici z amerického Institutu pro studium války (ISW). Podle hodnocení britské vojenské rozvědky existuje reálná možnost, že ruský prezident Vladimir Putin anexi formálně oznámí 30. září, kdy vystoupí před ruským parlamentem.

V samozvaných proruských republikách a Ruskem okupovaných oblastech na Ukrajině dnes končí hlasování o připojení k Rusku. Pětidenní hlasování, které Moskva označuje za referendum a které Kyjev a Západ neuznávají, začalo minulý pátek. Minulou středu zároveň Putin vyhlásil částečnou vojenskou mobilizaci. ISW už dříve uvedlo, že referendum o připojení i povolání nových sil do války jdou ruku v ruce z toho důvodu, aby Kreml mohl povolat i ukrajinské občany, kteří momentálně nesplňují zákonná kritéria pro odvedení.

"Jako 'ruští' občané mohou být všichni ukrajinští muži mezi 18 a 27 lety na anektovaných územích podle ruských zákonů odvedeni," uvádí ISW.

Ruské úřady už dříve do bojů proti Ukrajině ukrajinské občany povolaly, připomínají analytici. Ruskem dosazené úřady v Sevastopolu na Krymu anektovaném v roce 2014 minulý týden uvedly, že v oblasti se částečná mobilizace týkala zhruba 2000 mužů. ISW také dříve informoval, že ruské okupační úřady nuceně povolaly menší počty ukrajinských civilistů ze všech okupovaných území.

Rusko si pro odvody ukrajinských mužů na okupovaných územích připravuje podmínky. Poradce ukrajinské správy Chersonské oblasti v neděli uvedl, že okupační úřady nedovolují vycestovat mužům mladším 35 let. Ukrajinský starosta Melitopolu Ivan Fedorov v pondělí řekl, že Moskva požaduje po tamní okupační správě vytvořit dobrovolnický oddíl o síle 3000 mužů do 10. října. Ukrajinský gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj rovněž v pondělí uvedl, že ruští okupanti v obci Svatove vydali povolávací rozkazy pro všechny muže.

Mobilizace z minulého týdne v Rusku vyvolala protesty. Ruské vedení podle Londýna patrně doufá, že oznámením o anexi svou invazi ospravedlní a upevní podporu konfliktu.

"Tuto snahu pravděpodobně podkope rostoucí domácí povědomí o nedávném ruském neúspěchu na bojišti," píše britská vojenská rozvědka. Ruští vojáci od začátku září ztratili velkou část dobytého území v ukrajinské Charkovské oblasti a čelí ukrajinské protiofenzivě na východě a jihu země.