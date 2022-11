Kreml podle ISW možná chystá zinscenovaný útok na Belgorodskou oblast

Kyjev - Kreml si zřejmě chystá informační prostor pro zinscenovaný útok "pod cizí vlajkou" na Belgorodskou oblast, která leží u hranic s Ukrajinou, aby se tak pokusil opět získat podporu veřejnosti pro válku proti Ukrajině, tvrdí analytici amerického Institutu pro studium války (ISW). Ukrajinský generální štáb v ranním přehledu situace na bojišti uvedl, že ukrajinské jednotky během uplynulých 24 hodin odrazily ruské útoky u tuctu obcí v Donbasu na východě Ukrajiny, Rusové podle něj útočí především ve směru na Bachmut a Avdijivku.

Rusko od září "s omezeným úspěchem" použilo už stovky dronů íránské výroby, zřejmě aby jimi kompenzovalo vážný nedostatek přesných střel ruské výroby. Použilo je při útocích na taktické vojenské cíle, elektrickou síť či zdravotnická zařízení. Ale většinu dronů ukrajinská obrana zneškodnila a od 17. listopadu nejsou hlášeny nové útoky bezpilotních letadel, takže Rusko pravděpodobně stávající zásoby dronů vyčerpalo. Rusko si ale pravděpodobně může opatřit nové drony rychleji než vyrobit vlastní střely s plochou dráhou letu, upozornilo britské ministerstvo obrany s odvoláním na poznatky vojenské rozvědky.

ISW poukazuje na to, že kremelští propagandisté začali rozvíjet hypotézy ohledně "nevyhnutelného" ukrajinského vpádu do Belgorodské oblasti. Kvůli zmenšení hrozby ukrajinského útoku prý je nezbytné znovu dobýt Kupjansk v Charkovské oblasti. Tyto spekulace podle analytiků již dávno kolují v prostředí vojenských blogerů, kteří kritizují ruské vojenské velení za ústupy na bojišti a vyzývají k opětovnému dobytí území v Charkovské oblasti, které osvobodili Ukrajinci. Varování před ukrajinským útokem na Belgorodskou oblast, kde místní úřady začaly budovat obranu a záseky, ale mají podle expertů ISW za cíl pouze vystrašit veřejnost, jejíž podpora pro válku klesá, a Ukrajina nemá žádný důvod ke vpádu do Ruska.