Kreml: Nadále nevylučujeme setkání Putina a Zelenského, bude-li připravené

Moskva - Kreml nadále nevylučuje setkání ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, sejde se s ním ale jen k podpisu předem připraveného dokumentu. Řekl to dnes novinářům mluvčí Dmitrij Peskov. Podle něj ale byly práce na takovém dokumentu zastaveny už dávno. Peskov též podle agentury TASS potvrdil, že ruský ministr zahraničí pojede 8. června do Turecka jednat o možném otevření koridoru pro export obilí z ukrajinských přístavů a že Ankara pozvala do Turecka i Putina, termín ale zatím není, dodal.

"Naše stanovisko ke schůzce se Zelenským je dobře známé, opakovali jsme ho víc než tucetkrát. A priori takové setkání nikdo nevylučuje, ale musí být připraveno," řekl Peskov novinářům. Dodal, že zmíněné setkání má ale smysl jen tehdy, bude-li předem připraven určitý dokumentu. A práce na takovém dokumentu byly už dávno zastaveny, podle Kremlu z iniciativy ukrajinské strany.

Na otázku, zda nadcházející návštěva ministra zahraničí Sergeje Lavrova v Turecku 8. června souvisí s přípravou možného setkání delegací z Moskvy, Kyjeva a OSN v Istanbulu, mluvčí Kremlu řekl, že "to vše má jeden kontext". Podle něj ale na takovém setkání zatím není jasná shoda.

Peskov také znovu obvinil z bojkotu černomořských přístavů Ukrajinu. "Jsme na pokraji velmi hluboké potravinové krize, která souvisí s ilegálními restrikcemi proti nám a konáním ukrajinským úřadů, které podminovaly cesty k Černému moři a nevyváží odtamtud obilí loděmi, ačkoliv jim v tom Rusko nijak nebrání," řekl mluvčí Kremlu.

Novináři se Peskova zeptali také na to, zde pojede Putin do Turecka. "Existuje takové pozvání a termíny budou dohodnuty diplomatickou cestou," řekl mluvčí Kremlu.

Peskov se také vyjádřil k možnosti, že obyvatelé ukrajinských regionů dobývaných ruskou armádou se v referendu vysloví o připojení k Rusku. "Opakovaně jsme říkali, že lidé by si sami měli vybrat budoucnost. A právě obyvatelé dvou států, LPR a DLR, a obyvatelé Chersonské oblasti a Záporoží, musí rozhodnout," řekl mluvčí Kremlu s odkazem na dvě samozvané republiky na Donbase (Luhanskou a Doněckou) a další území na východě a jihovýchodě Ukrajiny. "Nepochybujeme, že učiní to nejlepší rozhodnutí," dodal Peskov.