Moskva - Kreml dnes potvrdil snahu rehabilitovat Sovětskou armádu za invazi do Afghánistánu v roce 1979, kterou označil za "internacionální povinnost", v níž vojáci prokázali nejvyšší profesionalitu, statečnost a sílu ducha. Prohlášení vydané při příležitosti dnešního 30. výročí odchodu sovětských jednotek z okupované země podepsal prezident Vladimir Putin.

"V těžkých podmínkách a daleko od domova vojáci i civilní specialisté čestně plnili svou povinnost a hájili zájmy vlasti," citovala z prohlášení ruská tisková agentura TASS. I dnes se veteráni afghánské války aktivně účastní života země a společnosti a zachovávají věrnost bojovému bratrství stvrzenému v Afghánistánu, píše se v dokumentu.

Sovětská armáda operovala v Afghánistánu od prosince 1979 do února 1989. Bojové ztráty Moskva dlouho tajila, až za reformního režimu Michaila Gorbačova bylo oznámeno, že tažení si na straně SSSR vyžádalo přes 15.000 mrtvých. Během deseti let bojovalo v Afghánistánu 620.000 sovětských vojáků a miliony Afghánců uprchly do zahraničí.

Agentura TASS dnes zveřejnila anketu mezi ruskými historiky, z nichž většina označila stažení vojsk za chybu. "Gorbačov spěšně stáhl kontingent z Afghánistánu a vývoj prakticky ponechal svému osudu. (Proruský) režim se zhroutil a v zemi zavládl chaos," hodnotil situaci ředitel Střediska pro výzkum problémů Střední Asie a Afghánistánu Andrej Kazancev.