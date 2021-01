Ostrava - Krematorium Ostrava nestačí zpopelnit všechny zemřelé. Moravskoslezský kraj bude žádat ústřední krizový štáb o koordinování. Novinářům to řekl hejtman Ivo Vondrák (ANO) v souvislosti s covidovou pandemií a úmrtími s nemocí spojenými. V Ostravě je jediné krematorium v kraji, který je jedním z nejlidnatějších regionů Česka.

"Nejsme schopni zpopelnit všechny zemřelé. Apelujeme na to, aby se ti lidé nějakým způsobem přerozdělili, a budeme požadovat ústřední krizový štáb, aby začal tyto věci také koordinovat," řekl hejtman.

"Bohužel to je smutná zpráva, ale mám dojem, že by to lidé už také měli slyšet, aby věci nezlehčovali. Já to někdy sleduji na svém profilu, facebookovém i twitterovém, že spousta lidí si neuvědomuje, jakému velkému nebezpečí tady čelíme," řekl Vondrák.

Ostravské krematorium už v listopadu muselo navýšit kapacitu skladování zesnulých a vybudovalo nové skladovací místo. Krematorium mělo kapacitu pro uskladnění maximálně 50 zemřelých, tehdy ji navýšilo na dvojnásobek. Zařízení je schopno denně, včetně sobot a nedělí, zpopelnit asi 60 zesnulých.

Také ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) uvedl, že ústřední krizový štáb by měl zvážit, jestli i jiná krematoria jsou tak vytížená, například jedou nepřetržitě jako od podzimu ostravské krematorium. "A to už místo jednoho máme dva externí mrazicí návěsy, abychom to nějak zvládli," řekl Macura serveru iDnes.cz.

Podle údajů takzvané chytré karantény dosud zemřelo 1495 obyvatel kraje, u nichž se potvrdila nákaza nemocí covid-19. Statistika chytré karantény ale eviduje nakažené podle trvalého bydliště. Lidé z regionu, kteří žijí jinde, jsou tak v chytré karanténě vykazováni ve statistikách kraje.