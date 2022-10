Krejčíkovou těší dobrá forma, ve finále v Ostravě chce nechat české srdce

Ostrava - Tenistka Barbora Krejčíková je šťastná, že ji závěr sezony zastihl v dobré formě, na sérii devíti zápasů bez porážky chce navázat, co nejdéle to půjde. Dvojnásobná vítězka loňského Roland Garros se probojovala týden po triumfu v Tallinnu i do finále turnaje v Ostravě, když dnes porazila letošní wimbledonskou šampionku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu 3:6, 7:6, 6:4. V boji o druhý titul za sebou nechá před domácími fanoušky vše.

"Ať už v něm narazím na kohokoliv, bude to velký boj a bitva," řekla na tiskové konferenci Krejčíková. V té době bylo druhé semifinále mezi Polkou Igou Šwiatekovou a Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou v běhu. "Obě holky hrají dobře, takže očekávám, že to bude ve finále těžké. Nechám tam ale všechno. Chci před českými fanoušky ukázat české srdíčko a bojovat, abych nemusela něčeho litovat," řekla Krejčíková.

Proti o tři roky mladší Rybakinové musela duel poprvé na turnaji otáčet. Čtvrtfinálová přemožitelka Petry Kvitové nadělila Krejčíkové sedmnáct es. Bývalá světová dvojka ale využila dva ze tří brejkbolů a utkání plné přesných servisů strhla na svou stranu.

"Bylo to hodně náročné. Dlouho jsem tahala za kratší konec. Soupeřka hrála velice dobře. Já se snažila zůstat v zápase a čekat na nějaké příležitost. Ty mi naštěstí přišly a zápas se tím otočil," řekla Krejčíková, která se při smršti es snažila zůstat v klidu. "V takový moment se s tím nedá nic dělat. Pořád jsem ale věřila, že přijde nějaký moment, kdy tak dobře nezaservíruje a dostanu šanci," uvedla.

Od druhého setu byla Krejčíková při servisu stoprocentní a po vyhraném tie-breaku rozhodla v devátém gamu třetí sady. Za stavu 4:4 Rybakinová při odvracení brejkbolu chybovala při smeči na síti.

"Ten bod byl vůbec zajímavý, protože můj return spadl těsně za síť. Ona pak hrála po lajně, já jí chtěla lobnout, ale vůbec se mi to nepodařilo. Myslím, že tam pro mě zahrála světla. Asi to neviděla, protože to byl jednoduchý a nahraný balon. Byla jsem ráda, že to zkazila a uhrála jsem to, protože ji brejknout bylo strašně těžké," řekla Krejčíková, která poté zápas dopodávala.

Po týden starém vítězství v Tallinnu si zahraje druhé finále za sebou a třetí v sezoně. V singlu může získat pátý titul na okruhu WTA a prožívá nejvydařenější období od jarních zdravotních potíží s loktem. "Když se daří, tak se člověk cítí vždy dobře. Jsem ráda, že mi to teď jde. Budu se na to snažit navázat a hrát každý zápas, jak to nejlépe půjde," dodala tenistka z Ivančic.