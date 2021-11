Krejčíkové a Siniakové funguje chemie a myslí na titul

Guadalajara (Mexiko) - Deblistky Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou mají šanci ještě vyšperkovat už tak skvělou tenisovou sezonu. Vítězky olympijského turnaje v Tokiu a grandslamového Roland Garros dělí jedna výhra od titulu na Turnaji mistryň. Ve finále v mexické Guadalajaře se turnajové jedničky střetnou s wimbledonskými šampionkami Sie Šu-wej z Tchaj-wanu a Elise Mertensovou z Belgie, které porazily ve skupině.

"Věříme, že to bude náš den a získáme trofej," řekla Krejčíková s myšlenkami na deblový Pohár Martiny Navrátilové. "Určitě byl cíl dostat se tady co nejdál a získat titul, takže jsem moc ráda, že jsme ve finále. Necháme tam všechno, aby se nám to povedlo," řekla Siniaková.

Krejčíková a Siniaková už na Masters hrály o titul před třemi lety. I tehdy v Singapury byly nejvýše nasazeným párem, ale ve finále podlehly ve dvou setech maďarsko-francouzskému páru Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová. "V každém setu rozhodl jeden brejk. Holky hrály dobře a prostě nás přehrály. O kousíček nám to uteklo," vzpomínala Krejčíková.

K minulosti se ale nechtějí upínat. V Mexiku myslí na úspěch. "Soustředíme se na to, abychom se co nejlépe připravily a předvedly lepší výkon než soupeřky. Věřím, že když nejlepší výkon předvedeme, tak při nás bude stát i štěstí a vyhrajme," řekla Krejčíková.

Rok 2018 byl pro českou dvojici průlomový. Získaly v něm dva grandslamové tituly, ale od té doby se posunuly dál. "Ve všem," řekla Krejčíková a Siniaková přitakala: "Pořád se vyvíjíme a makáme, což nám dodává síly. Teď jsme více sebevědomé, více spolupracujeme."

V Mexiku na závěr bojů ve skupině i v semifinále sice prohrály první set, ale poté se vždy výrazně zlepšily a zápasy otočily. "Šanci jim schválně nedáváme, akorát jsme měly horší rozjezdy. Ale řekla bych, že hrajeme solidně a dobře a ve finále je vidět naše dobrá sehranost a chemie. Jsem ráda, že se nám takto daří a že si zahrajeme o trofej," pronesla Krejčíková.

Siniaková a Krejčíková si letos zahrají čtvrté velké finále. Vyhrály olympiádu a v Paříži a na úvod roku prohrály ve finále Australian Open. "To je slibné," podotkla s úsměvem Siniaková a směrem k souboji se Sie Šu-wej a Mertensovou doplnila: "Půjdeme do toho s tím, že titul chceme vyhrát. Ale určitě to bude hrozně těžký zápas, prostě se budeme snažit tam nechat všechno."