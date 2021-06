Krejčíková získala ve Štrasburku první titul ve dvouhře na okruhu WTA

Štrasburk (Francie) - Tenistka Barbora Krejčíková slaví premiérový titul ve dvouhře na okruhu WTA. Česká hráčka vyhrála z pozice nasazené pětky antukový turnaje ve Štrasburku, kde ve finále porazila Rumunku Soranu Cirsteaovou dvakrát 6:3. Turnaj mužů v Bělehradě vyhrál domácí Srb Novak Djokovič, svůj první titul na okruhu ATP vybojoval v Parmě syn bývalého českého grandslamového šampiona Sebastian Korda.

Pětadvacetiletá Krejčíková se dočkala triumfu ve dvouhře na třetí pokus. Předtím neuspěla ve finále letos v březnu v Dubaji a před čtyřmi lety v květnu v Norimberku.

"Je to pro mě velmi emotivní okamžik. Jsem velmi šťastná. Byl to úžasný týden a nemám moc slov, protože se celá třesu. Jsem nadšená, že jsem konečně získala první titul ve dvouhře na okruhu WTA," řekla Krejčiková s pohárem v náručí při vyhlášení.

Ve Štrasburku navázala na svoji bývalou trenérku, zesnulou Janu Novotnou, která turnaj ovládla v roce 1989 a byl to její první antukový titul. "Odněkud shora na mě dohlížela a pomáhala mi s lajnami a opravdu chtěla, abych vyhrála," citoval Krejčíkovou web WTA Tour po tiskové konferenci. "Jsem opravdu šťastná, že jsem to dokázala a že se o mě starala," řekla Krejčíková.

Z titulu se ve Štrasburku radovala i Nicole Vaidišová (2006) a dvakrát ve finále neuspěla Lucie Hradecká (2009 a 2013).

Finále rozjela Krejčíková skvěle. Hrála dlouhé míče, razantně returnovala a rychle vedla 3:0. Při svém servisu zvýšila v dlouhém gamu na 4:0. Za stavu 5:2 ale měla problém s kontaktní čočkou. "Myslím, že mám něco v oku. Potřebuju si čočku vyměnit," oznámila na kurtu. "Jestli máte zrcadlo, tak to můžu udělat tady," řekla.

Zrcadlo k dispozici nebylo a Krejčíková nemohla odejít do šatny. Proto musela pokračovat. Při svém podání nevyužila dva setboly a servis ztratila, ale vzápětí znovu Rumunku brejkla a úvodní sadu uzavřela. Teprve potom si došla čočku vyměnit.

Na úvod druhého setu v dlouhé hře přišla o podání, ale rychle otočila na 3:1. Ještě jednou neudržela podání, ale po lobu ho pošesté v utkání vzala soupeřce a zvýšila na 4:2. Za stavu 5:3 zápas suverénně dopodávala a ukončila vítězným úderem.

"Děkuji všem, kteří přišli na finále a chodili celý týden, protože nám dodávali energii a vytvářeli skvělou atmosféru," řekla Krejčíková směrem k fanouškům. Za podporu děkovala i kouči Aleši Kartusovi, který s ní je ve Francii. "A všem doma, rodičům a bratrům, oba mají tento měsíc narozeniny, tak doufám, že to je pro ně pěkný dárek," uvedla.

Až do loňska se Krejčíková prosazovala především ve čtyřhře, v které už má osm titulů, z toho dva grandslamové, a navíc tři ze smíšené čtyřhry. Bývalá světová deblová jednička ale loni prorazila do stovky i v singlu a od té doby pořadím stoupá. Po triumfu ve Štrasburku si vylepší umístění v žebříčku dvouhry z 38. na 33. místo.

Brněnská rodačka Krejčíková umí získávat trofeje i ve dvouhře, na nižším okruhu ITF dokázala v letech 2012 až 2019 zvítězit na čtrnácti turnajích.

Další pokrok může udělat na antukovém grandslamu Roland Garros, které začne v neděli, a Krejčíková míří do Paříže ve formě. V prvním kole se utká s krajankou Kristýnou Plíškovou.

Světová tenisová jednička Srb Novak Djokovič vyhrál potřetí antukový turnaj v rodném Bělehradu. Ve finále porazil slovenské překvapení Alexe Molčana. Nad 255. hráčem světového žebříčku zvítězil 6:4, 6:3.

Molčan, který se do hlavní soutěže probojoval z kvalifikace, dokázal v prvním setu třikrát vzít srbské hvězdě podání. Ani to na úspěch nestačilo, protože sám udržel servis pouze jednou.

Ve druhé sadě si hráči drželi podání v úvodních pěti gamech, pak šel Djokovič do vedení 4:2, ale vzápětí se třiadvacetiletému Slovákovi opět povedl brejk. Následně Molčan znovu servis ztratil a Djokovič už zápas dopodával.

V generálce na Roland Garros si osmnáctinásobný grandslamový šampion připsal 83. titul v kariéře. V Bělehradu vyhrál Djokovič už v letech 2009 a 2011. "Stát tu po deseti letech znovu s trofejí je opravdu paráda. Před Roland Garros to nemohlo jít lépe. Hraju dobře, cítím se dobře a strávil jsem prima čas s rodinou," řekl čtyřiatřicetiletý srbský tenista, který si vylepšil letošní bilanci na 20:3. Molčan se poprvé posune do druhé stovky žebříčku ATP.

Sebastian Korda vybojoval na antukovém turnaji v Parmě první titul na okruhu ATP. Dvacetiletý syn bývalého českého grandslamového šampiona, jenž reprezentuje USA, porazil ve finále domácího Marca Cecchinata 6:2, 6:4. S Petrem Kordou jsou teprve třetí dvojicí otec-syn, kteří v Open éře dokázali vyhrát turnaj ve dvouhře.

Korda proměnil v zisk trofeje druhou finálovou účast, při premiéře v Delray Beach v lednu neuspěl. Před startem v Parmě se mu přitom na antuce příliš nedařilo. Ze čtyř letošních turnajů na tomto povrchu si připsal jen jediné vítězství, v Itálii ale zazářil a za celý týden neztratil ani set.

"Tohle byl můj sen. Myslel jsem, že se to povede už v Delray Beach, pak jsem z toho byl trochu špatný," přiznal Korda po zápase. "Ale zůstal jsem pozitivní, i po té bídné první části antukové sezony. Pár dní jsem si orazil, dobil baterky a pak se mi povedlo týden dobře potrénovat v Praze s tátou a koučem. Vrátil jsem se hladovější a teď hraju opravdu dobře," pochvaloval si rodák z Bradentonu.

Na evropské antuce triumfoval Korda jako první Američan po jedenácti letech, naposledy uspěl v roce 2010 Sam Querrey v Bělehradě. V historii úspěšných otců a synů navázali Kordové na Ramanáthana a Rameš Krišnanovy z Indie a Američany Phila a Taylora Dentovy.

"Měl jsem dneska těžkého soupeře a proti publiku to nebylo lehké. Pořád ho povzbuzovali, ale jsem pyšný na to, jak jsem to zvládl," řekl Korda k vítězství nad Cecchinatem, který je v žebříčku o 41 míst za ním. Americký mladík se díky úspěchu v Parmě poprvé posune do první padesátky.

Výsledky tenisových turnajů:

Turnaj žen ve Štrasburku (antuka, dotace 189.708 eur):

Dvouhra - finále: Krejčíková (5-ČR) - Cirsteaová (Rum.) 6:3, 6:3.

Čtyřhra - finále: Guarachiová, Krawczyková (1-Chile/USA) - Jang Čao-süan, Ninomijaová (Čína/Jap.) 6:2, 6:3.

Turnaj mužů v Bělehradu (antuka, dotace 511.000 eur):

Dvouhra - finále: Djokovič (1-Srb.) - Molčan (SR) 6:4, 6:3. Turnaj mužů v Parmě (antuka, dotace 541.800 eur): Dvouhra - finále: Korda (USA) - Cecchinato (It.) 6:2, 6:4. Čtyřhra - finále: Bolelli, M. González (It./Arg.) - Marach, Kúreší (Rak./Pák.) 6:3, 6:3.