Praha - Barbora Krejčíková už po sezoně odpočívala, v poušti na Blízkém východě se projela i na velbloudu, ale dovolenou v půlce přerušila. O víkendu dostala narychlo pozvánku do fedcupového výběru a dnes se světová deblová jednička hlásila v Praze, kde doplnila český výběr pro finále s Američankami.

Ve 22 letech prožije Krejčíková fedcupovou premiéru. Debutantkou je nezvyklou, jelikož je první v žebříčku čtyřhry s Kateřinou Siniakovou, s kterou letos vyhrály grandslamové tituly na Roland Garros a ve Wimbledonu.

Strach z případného rozhodujícího zápasu nemá. "Ne. Z čeho?" usmála se bývalá svěřenkyně loni zesnulé Jany Novotné na setkání s novináři. "Už jsme si letos něčím prošly, ať už v Paříži, ve Wimbledonu nebo teďka na Masters. Bylo by to velké, ale hezká třešnička na konci celé sezony," doplnila Krejčíková.

Nad možným zápasem o vítězný bod celého finále ještě neměla čas přemýšlet. Věří ale, že by nervozitu rychle překonala. "Kdyby to tak dopadlo, moc bych se těšila. Snažila bych se předvést nejlepší výkon, abychom dotáhly třetí bod."

Do finálového kvarteta se dostala po omluvence zraněné Karolíny Plíškové. Zpráva od kapitána Petra Pály jí přišla do Spojených arabských emirátů, kde trávila volno. "Hodně jsem odpočívala, byla jsem se podívat v poušti. Byla jsem i na velbloudovi a do toho jsem se i připravovala. Ne tenisově, ale kondičně," popsala.

Nad nominací neváhala, přesto Pálu napínala dvě hodiny, než mu odpověděla. "Potřebovala jsem si promyslet, jak vše organizačně zařídit. Bylo strašně příjemné, že se pan Pála ozval a chtěl mě do týmu. I když jsem musela přerušit dovolenou, na kterou jsem se těšila, tak jsem byla ráda, že jsem dostala šanci a jsem tady."

Narychlo zjišťovala, co na Fed Cup potřebuje, jelikož soutěž družstev hrála naposledy v juniorkách. "Třeba že potřebuju na banket černé lodičky, které jsem si musela koupit," prozradila. Do ČR přiletěla ve středu a věci jí museli z Brna přivézt. "Mám všechno, jen mi musí přijet ještě věci v národních barvách."

Při sobotních dvouhrách se pokusí nasát bouřlivou atmosféru vyprodané haly, kterou dosud nezažila. "Moc se těším, až budu fandit," přikývla. A i kdyby se nakonec na kurt nedostala, bude pro ni přítomnost v týmu další zkušeností. "Obrovskou. Bude dobré, že si s holkama zatrénuju. Uvidím, jak to tady funguje, jak se kdo připravuje a doufám, že i v budoucnu se budu Fed Cupu zúčastňovat," přeje si Krejčíková.

K dovolené se po finálovém víkendu už nevrátí. "Už ne, už to stačilo. Budu se připravovat na další sezonu," řekla 203. tenistka v pořadí dvouhry.