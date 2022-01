Krejčíková se Siniakovou postoupily, světová dvojka Sabalenková vypadla

Melbourne - Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková jsou na Australian Open ve čtvrtfinále čtyřhry. Ve třetím kole si turnajové jedničky poradily dvakrát 6:4 s americkou dvojicí Danielle Collinsová, Desirae Marie Krawczyková. Ve čtvrtém kole skončila ženská dvojka Aryna Sabalenková z Běloruska, která podlehla 7:5, 2:6 a 6:7 až 115. hráčce žebříčku Kaie Kanepiové z Estonska. Mužská tenisová dvojka Daniil Medveděv z Ruska naopak postoupil do čtvrtfinále po výhře 6:2, 7:6, 6:7 a 7:5 nad Američanem Maximem Cressym.

Krejčíková se Siniakovou získaly první sadu díky brejku za stavu 4:4, ve druhém setu sebraly soupeřkám podání za stavu 2:2. Samy naopak Američankám nenabídly ani jeden brejkbol.

"Byl to náročný zápas. Snažily jsem se hrát agresivně a udržely jsme si servis, což bylo nakonec rozhodující," řekla Siniaková na kurtu. "Spolu si hru užíváme a dobře pokrýváme kurt. Mám radost, že se nám tolik let společně daří, a doufám, že to bude pokračovat," doplnila Krejčíková.

O postup do semifinále prvního grandslamu sezony si loňské finalistky zahrají s americko-australským párem Caroline Dolehideová, Storm Sandersová. Krejčíková se Siniakovou zatím ve třech zápasech v Melbourne neztratily ani set.

Sabalenková sice do zápasu vstoupila dobře, ale ve druhém setu jí šestatřicetiletá Kanepiová nedala šanci. V rozhodující sadě běloruská favoritka odvrátila za stavu 4:5 čtyři brejkboly a vynutila si tie-break. V něm Kanepiová vedla 5:2, ale Sabalenková dokázala opět srovnat, jenže závěr už opět patřil estonské veteránce, která si zajistila první postup do čtvrtfinále Australian Open.

O premiérové grandslamové semifinále si Kanepiová zahraje se sedmou nasazenou Igou Šwiatekovou z Polska, která porazila 5:7, 6:3 a 6:3 Soranu Cirsteaovou z Rumunska.

Loňský finalista Medveděv měl dlouho s nenasazeným Cressym problémy a Američan ve čtvrtém setu odvrátil favorizovanému soupeři osm brejkbolů. "Po servisu hned chodil na síť a měl jsem s tím problémy," uvedl Medveděv na webu ATP. "Hrál opravdu dobře. Když jsem prohrál třetí set a ve čtvrtém nevyužil osm brejkbolů, řekl jsem si: 'Takhle teda ne'," přidal Medveděv. Pětadvacetiletý ruský tenista v Melbourne zatím ztratil jen dva sety.

První čtvrtfinále na Australian Open si po výhře 7:6, 6:3, 6:4 nad domácím Alexem de Minaurem zahraje Jannik Sinner. Soupeřem dvacetiletého Itala bude čtvrtý hráč světa Stefanos Tsitsipas, který porazil 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4 Američana Taylora Fritze.

V ženské dvouhře se po výhře 6:4, 3:6 a 6:4 nad bývalou světovou jedničkou Simonou Halepovou z Rumunska dočkala prvního postupu do grandslamového čtvrtfinále Alizé Cornetová. Francouzská tenistka mezi nejlepší osmičku prošla při 63. účasti a ukončila nejdelší čekání na grandslamové čtvrtfinále na okruhu WTA. Předchozí maximum patřilo Tamarine Tanasugarnové z Thajska, která se ve Wimbledonu 2008 dočkala na 45. pokus.

O semifinále si dvaatřicetiletá Cornetová, která je také první Francouzkou ve čtvrtfinále Australian Open od roku 2009, zahraje s Danielle Collinsovou. Američanka ve čtvrtém kole porazila 4:6, 6:4, 6:4 Elise Mertensovou z Belgie.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 75 milionů australských dolarů)

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Auger-Aliassime (9-Kan.) - Čilič (27-Chorv.) 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4), Medveděv (2-Rus.) - Cressy (USA) 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:5, Sinner (11-It.) - De Minaur (32-Austr.) 7:6 (7:3), 6:3, 6:4, Tsitsipas (4-Řec.) - Fritz (20-USA) 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Collinsová (27-USA) - Mertensová (19-Belg.) 4:6, 6:4, 6:4, Cornetová (Fr.) - Halepová (14-Rum.) 6:4, 3:6, 6:4, Šwiateková (7-Pol.) - Cirsteaová (Rum.) 5:7, 6:3, 6:3, Kanepiová (Est.) - Sabalenková (2-Běl.) 5:7, 6:2, 7:6 (10:7).

Čtyřhra - 3. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Collinsová, Krawczyková (USA) 6:4, 6:4.

Smíšená čtyřhra - 2. kolo:

Escobar, Hradecká (Ekv./ČR) - Arévalo, Olmosová (Salv./Mex.) 6:4, 6:4.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Menšík (4-ČR) - Kim (USA) 3:6, 6:3, 6:4, Poljičak (2-Chorv.) - Donald (ČR) 6:2, 7:6 (7:3).

Čtyřhra - 1. kolo:

Donald, Nicod (ČR) - Miller, Rahman (USA) 6:1, 6:1.

Juniorky:

Dvouhra - 2. kolo:

Valentová (ČR) - Balusová (SR) 6:4, 6:1, Šálková (ČR) - Kupresová (Kan.) 6:4, 4:6, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:

Havlíčková, Šálková (ČR) - Gibsonová, Micicová (Austr.) 6:1, 6:2, Zajcevová, Bartaševičová (Rus.) - Valentová, Šmejkalová (ČR) 6:1, 6:3.