Krejčíková prohrála ve čtvrtfinále US Open se Sabalenkovou

New York - Tenistka Barbora Krejčíková skončila při debutu v hlavní soutěži dvouhry na US Open ve čtvrtfinále. Osmá nasazená závěrečného grandslamu sezony prohrála se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska po setech 1:6 a 4:6.

"Teď jsem zklamaná, že se mi zápas nevyvedl, jak jsem si představovala. Doufala jsem, že budu větší soupeřkou, než jsem byla," řekla Krejčíková novinářům. "Ale celkově to beru velmi pozitivně. Na to, kde jsem začínala, kde byla před rokem, tak si myslím, že to je úplně super. Nikdo to neočekával, ani já to neočekávala. Být tady ve čtvrtfinále při debutu je nádhera. Beru si jenom to pozitivní a z věcí, které se mi tady staly, se chci hlavně poučit a dál se zlepšovat," dodala.

Od začátku byla Krejčíková, která dohrála osmifinále vyčerpáním v mrákotách, pod tlakem Sabalenkové. V prvním setu ani jednou neudržela servis, což se jí povedlo až v desáté hře utkání a za stavu 0:2 ve druhé sadě. Soupeřce v duelu bez dramatičtějších výměn už podání vzít nedokázala a po čisté hře Bělorusky zápas za hodinu a pětadvacet minut prohrála.

"Aryna je ve výborné formě a hraje skvěle, což potvrdila. Snažila jsem se bojovat o každý míč. Přála bych si, aby byl zápas delší, ale nevyšlo to," řekla Krejčíková.

Vítězka Roland Garros Krejčíková neztratila v předchozích čtyřech zápasech ani set. Díky účasti mezi osmičkou v New Yorku by se v žebříčku mohla posunout na sedmé místo.

Ve středu bude hrát o postup do semifinále Karolína Plíšková. Turnajová čtyřka se střetne se sedmnáctou nasazenou Marií Sakkariovou z Řecka.

Překvapení US Open Fernandezová je v semifinále, nezastavila ji ani Svitolinová

Kanadská tenistka Leylah Fernandezová je senzační semifinalistkou US Open. Ve čtvrtfinále 73. hráčka světa porazila 6:3, 3:6, 7:6 světovou pětku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny. Potřetí za sebou je ve Flushing Meadows v semifinále ruský tenista Daniil Medveděv. Druhý hráč světového žebříčku ve čtvrtfinále ukončil výhrou 6:3, 6:0, 4:6, 7:5 překvapivé tažení newyorským turnajem Nizozemce Botice Van de Zandschulpa.

Fernandezová v minulých dvou kolech vyřadila šampionky US Open Naomi Ósakaovou a Angelique Kerberovou a nezastavila ji ani Svitolinová. Den po 19. narozeninách rodačka z Montrealu pátou nasazenou Ukrajinku zdolala po dvouapůlhodinové bitvě, závěrečný tie-break po dlouhém returnu soupeřky vyhrála 7:5.

Kanadské překvapení turnaje může být příští soupeřkou Barbory Krejčíkové. Českou vítězku Roland Garros ale nejprve dnes v noci SELČ čeká čtvrtfinále proti Bělorusce Aryně Sabalenkové.

Tenista z druhé stovky pořadí ATP Tour a úspěšný kvalifikant Van de Zandschulp dokázal jako první letos v New Yorku vzít Medveděvovi set. Finalista turnaje z roku 2019 ovládl první dvě sady jednoznačně, pak ale Van de Zandschulp přestal chybovat a snížil. V koncovce čtvrté sady se pětadvacetiletý Rus dostal k mečbolům při soupeřově podání a ten druhý po Nizozemcově úderu do sítě využil.

Kanaďan Auger-Aliassime si zahraje první grandslamové semifinále

Kanadský tenista Félix Auger-Aliassime si na US Open zahraje první grandslamové semifinále. Ve čtvrtfinále vedl 6:3 a 3:1, když jeho soupeř Španěl Carlos Alcaraz utkání kvůli zdravotním problémům ukončil. O postup do finále si jednadvacetiletý Kanaďan zahraje se světovou dvojkou Daniilem Meveděvem z Ruska.

"Nečekal jsem to, netuším, co se stalo," řekl k soupeřovu odstoupení Auger-Aliassime. "Myslím, že jsme hráli dobrý zápas, ale ten konec byl zvláštní. Ale co, postoupil jsem," řekl Auger-Aliassime.

Osmnáctiletý Alcaraz důvod skreče neupřesnil. "Je těžké ukončit vydařený turnaje takhle. ale neměl jsem na výběr. Na prvním místě se musím starat o tělo a necítil jsem se dobře natolik, abych mohl pokračovat," prohlásil.

Auger-Aliassime je prvním kanadským semifinalistou dvouhry mužů na US Open, mezi poslední čtveřici hráčů ve Flushing Meadows navíc postoupil jako nejmladší hráč od Juana Martína del Potra v roce 2009. Argentinec tehdy nakonec získal titul.

Kanada díky Augeru-Aliassimovi bude mít v semifinále dvojnásobné zastoupení, protože mezi ženami bude nečekaně bojovat o finále Leylah Fernandezová. "Pro Kanadu a Quebec je to skvělé," prohlásil Auger-Aliassime.

"Kluk a holka z Montrealu, oba ve stejný čas v semifinále US Open. Nikdy by mě nenapadlo, že se něco takového může stát," přidal patnáctý hráč světa, kterého trénuje Toni Nadal, strýc a bývalý kouč Rafaela Nadala.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů)

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Medveděv (2-Rus.) - Van de Zandschulp (Niz.) 6:3, 6:0, 4:6, 7:5, Auger-Aliassime (12-Kan.) - Alcaraz (Šp.) 6:3, 3:1 skreč.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Fernandezová (Kan.) - Svitolinová (5-Ukr.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), Sabalenková (2-Běl.) - Krejčíková (8-ČR) 6:1, 6:4.

Junioři:

Dvouhra - 2. kolo:

Menšík (ČR) - Kuzuhara (4-USA) 6:3, 4:6, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Dahlberg, Maxted (Švéd./Brit.) - Donald, Šang Ťün-čcheng (ČR/Čína) 4:6, 6:0, 10:8, Gaubas, Merida (Lit./Šp.) - Borg, Jurajda (Švéd./ČR) 3:6, 6:3, 13:11.

Juniorky:

Dvouhra - 2. kolo:

L. Fruhvirtová (5-ČR) - Ngounoueová (USA) 6:0, 6:2.