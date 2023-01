Krejčíková postoupila na Australian Open do 3. kola, Kvitová končí

Melbourne - Tenistka Barbora Krejčíková porazila na Australian Open francouzskou kvalifikantku Claru Burelovou 6:4, 6:1 a vyzve ve třetím kole Ukrajinku Anhelinu Kalininovou, která zdolala Petru Kvitovou 7:5, 6:4. Loňská čtvrtfinalistka a turnajová dvacítka Krejčíková převzala roli nejvýše postavené české hráčky na turnaji.

Program v Melbourne narušilo stejně jako v úterý počasí. Kvůli dešti se několik hodin nehrála většina utkání, výjimkou byly pouze duely pod zataženou střechou.

Dvojnásobné vítězce předloňského Roland Garros Krejčíkové vstup do utkání proti Burelové nevyšel a prohrávala 0:2. Dokázala však brzy zareagovat a díky třem brejkům získala první sadu. Také ve druhém setu přišla v úvodu o servis, od té doby ale vyhrála šest gamů za sebou.

Kvitová zahájila sezonu povedenými výkony v United Cupu a v prvním kole Australian Open vyřadila Belgičanku Alison van Uytvanckovou. Proti Kalininové sice zahrála 37 vítězných míčů, udělala ale také 41 nevynucených chyb. Duel prohrála přesně za dvě hodiny.

Finalistce turnaje z roku 2019 nevyšly koncovky obou setů. V závěru první sady přišla dvakrát o servis a ve druhé rozhodla devátá hra, kdy Kalininová získala další brejk a duel dopodávala. Ukrajinka se dostala do třetího kola grandslamového turnaje poprvé v kariéře.

"Snažila jsem se to nějakým způsobem zvládnout. Soupeřka ale hrála velice dobře. Ani mi nedala moc šanci to otočit. Moje hra jí nějakým způsobem sedí. Servis mi dnes úplně nepsal, hlavně ten první, což bylo důležité abych to třeba dotáhla do třetího setu," řekla Kvitová Radiožurnálu.

Do akce dnes půjde také Karolína Muchová, jež vyzve Američanku Danielle Collinsovou, a Markéta Vondroušová bude dohrávat duel 1. kola s Američankou Alison Riskeovou-Amritrajovou. Jiří Lehečka narazí na Američana Christophera Eubankse a Dalibor Svrčina se pokusí přejít přes Jošihita Nišioku z Japonska.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne

(tvrdý povrch, dotace 76,5 milionu australských dolarů)

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Ruusuvuori (Fin.) - Purcell (Austr.) 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (13:11), Humbert - Gasquet (oba Fr.) 6:3, 6:4, 6:3, Mmoh (USA) - Lokoli (Fr.) 4:6, 2:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:2.

Dvouhra - 2. kolo:

Sinner (15-It.) - Etcheverry (Arg.) 6:3, 6:2, 6:2, McDonald (USA) - Nadal (1-Šp.) 6:4, 6:4, 7:5, Auger-Aliassime (6-Kan.) - Molčan (SR) 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2, Ruusuvuori (Fin.) - Purcell (Austr.) 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (13:11), Humbert - Gasquet (oba Fr.) 6:3, 6:4, 6:3, Mmoh (USA) - Lokoli (Fr.) 4:6, 2:6, 7:6 (9:7), 6:4, 6:2, Tiafoe (16-USA) - Šang Ťün-čcheng (Čína) 6:4, 6:4, 6:1.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Davisová (USA) - Koviničová (Č. Hora) 1:6, 7:5, 6:1, Vekičová (Chorv.) - Selechmetěvová (Rus.) 6:2, 2:6, 7:6 (10:7).

Dvouhra - 2. kolo:

Kalininová (Ukr.) - Kvitová (15-ČR) 7:5, 6:4, Šwiateková (1-Pol.) - Osoriová (Kol.) 6:2, 6:3, Pegulaová (3-USA) - Sasnovičová (Běl.) 6:2, 7:6 (7:5), Sakkariová (6-Řec.) - Šnajderová (Rus.) 3:6, 7:5, 6:3, Krejčíková (20-ČR) - Burelová (Fr.) 6:4, 6:1, Keysová (10-USA) - Wang Sin-jü (Čína) 6:3, 6:2, Ču Lin (Čína) - Teichmannová (32-Švýc.) 6:2, 6:2.