Krejčíková postoupila do čtvrtfinále US Open

New York - Tenistka Barbora Krejčíková si podruhé v kariéře i v sezoně zahraje grandslamové čtvrtfinále. Letošní vítězka Rolad Garros dnes přes zdravotní problémy v koncovce porazila v New Yorku Španělku Garbiňe Muguruzaovou 6:3 a 7:6 v osmifinále, které na dvorci Arthura Ashe skončilo po jedné hodině v noci amerického času.

Turnajová osmička Krejčíková si v závěru zápasu masírovala břicho, ztěžka dýchala a nechala se ošetřit v útrobách stadionu. Do šatny odcházela po mečbolu za pomoci lékaře.

Krejčíková prožívá životní sezonu. Vedle Roland Garros vyhrála ve dvouhře další dva turnaje WTA a postup do čtvrtfinále US Open by ji měl posunout na sedmé místo světa. Pokud bude v pořádku, tak by o semifinále měla hrát se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska.

Krejčíková vletěla do zápasu jako vítr a získala dvanáct fiftýnů v řadě. Šokovaná Španělka se ale otřepala, ukázala svoji zarputilost srovnala na 3:3. Češka ale dlouhými míči, šikovným mixováním úderů nutila soupeřku chybovat a po sedmi gamech v řadě vedla 6:3 a 4:0.

Muguruzaová přidala na agresivitě a dostávala Krejčíkovou pod tlak. Ta za stavu 4:2 při podání Španělky vedla 40:0, ale ani jeden brejkbol nevyužila a najednou prohrávala v setu 4:5.

Desátou hru začala pětadvacetiletá Krejčíková dvěma dvojchybami, ale dokázala postupně odvrátit tři setboly, ten třetí svým desátým esem v utkání. Už předtím si na lavičce prohmatávala levou stranu břicha a za stavu 5:6 si vyžádala ošetření. Na osm minut odešla s lékařem a fyzioterapeutkou do šatny a po návratu srovnala čistou hrou na 6:6.

Bylo vidět, že ztěžka dýchá a maximálně využívala času, aby si oddechla, což se Španělce ani trochu nelíbilo. V tie-breaku zahrála Krejčíková bezchybně a vyhrála ho 7:4. Při prvním mečbolu poslala Muguruzaová return do autu a Češka jen zvedla unaveně ruku nad hlavu. U sítě se snažila Muguruzaové omluvit, ale naštvaná soupeřka jen zakroutila hlavou.

Krejčíková pak seděla dlouho na lavičce s hlavou v dlaních a trenér Aleš Kartus starostlivě sledoval hráčku z ochozů. Lékař a fyzioterapeutka ji zvedli a doprovodili do šatny.

Svitolinová je první čtvrtfinalistkou, dál překvapuje Van de Zandschulp

Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová se stala první čtvrtfinalistkou US Open. V New Yorku ji nedokázala zastavit ani bývalá světová jednička Simona Halepová z Rumunska. Šestadvacetiletá Svitolinová zvítězila 6:3, 6:3 a na posledním grandslamu roku ještě neztratila set. Její další soupeřkou bude vítězka německo-kanadského duelu Angelique Kerberová - Leylah Fernandezová.

Její další soupeřkou bude nenasazená Kanaďanka Leylah Fernandezová, jež po nečekaném vítězství nad obhájkyní titulu Naomi Ósakaovou vyřadila další bývalou vítězku turnaje Angelique Kerberovou. O čtrnáct let starší německou soupeřku a světovou sedmnáctku porazila den před 19. narozeninami 4:6, 7:6, 6:2.

Ve dvouhře mužů dál překvapuje Botic van de Zandschulp. Nizozemský tenista z druhé stovky žebříčku v osmifinále porazil jedenáctého nasazeného Diega Schwartzmana z Argentiny 6:3, 6:4, 5:7, 5:7 a 6:1 a jako třetí hráč v historii se probojoval z kvalifikace až do čtvrtfinále US Open. Jeho příštím soupeřem bude turnajová dvojka Daniil Medveděv z Ruska, který si poradil s Britem Danielem Evansem 6:3, 6:4 a 6:3.

Svitolinovou už jen jedna výhra dělí od vyrovnání grandslamového maxima. V roce 2019 hrála semifinále ve Wimbledonu a právě ve Flushing Meadows. Letos byla světová pětka a bronzová olympijská medailistka na turnajích "velké čtyřky" dosud nejdále ve 4. kole na Australian Open.

Svitolinová podle svých slov hraje dobře od turnaje v Chicagu, kde před US Open ukončila téměř roční čekání na titul. "Od té doby jsem lepší a lepší. Cítím se skvěle fyzicky i psychicky a proti Simoně jsem byla silnější, lépe se pohybovala a hrála dobrý tenis," řekla.

Pětadvacetiletý Van de Zandschulp, 117. hráč žebříčku ATP, zvládl tři zápasy v kvalifikaci a v hlavní soutěži už porazil druhého hráče světové dvacítky. Před Schwartzmanem ve druhém kole vyřadil osmého nasazeného a jedenáctého hráče světa Caspera Ruuda z Norska.

Na US Open dokázali v minulosti postoupit z kvalifikace do čtvrtfinále Francouz Nicolas Escudé v roce 1999 a Gilles Muller z Lucemburska v roce 2008.

Alcaraz je nejmladším čtvrtfinalistou US Open v open éře, překonal Agassiho

Osmnáctiletý španělský tenista Carlos Alcaraz se stal nejmladším čtvrtfinalistou US Open v takzvané open éře. Ve čtvrtém kole newyorského grandslamu porazil 5:7, 6:1, 5:7, 6:2 a 6:0 Němce Petera Gojowczyka.

Alcaraz navázal na předchozí rovněž pětisetové vítězství nad světovou trojkou Stefanosem Tsitsipasem z Řecka a ve věku 18 let a čtyř měsíců o osm dní překonal rekord Andreho Agassiho, jenž v roce 1988 došel až do semifinále.

Alcaraz je nejmladším čtvrtfinalistou v New Yorku od Brazilce Thomaze Kocha v roce 1963, kdy ale na grandslamech nemohli startovat profesionálové. Tzv. open éra začala až o pět let později.

Celkově se Alcaraz na turnajích velké čtyřky dostal mezi nejlepších osm hráčů jako nejmladší od Michaela Changa na Roland Garros v roce 1990.

"Mám obrovskou radost, že jsem na grandslamu poprvé postoupil do druhého týdne. Tohle je splněný sen," řekl na webu ATP Alcaraz. "Pětisetové zápasy jsou ale ohromně náročné," přidal 55. hráč světa.

"Po úvodních setech jsem si myslel, že jsem na konci s fyzickými i psychickými silami. Hrozně moc mi tam pomohli fanoušci. Cítil jsem jejich energii, bez nich bych to nedokázal," uvedl.

Alcaraz s Gojowczykem se postarali už o 33. pětisetový zápas na letošním US Open, které se tak může stát rekordním ročníkem. Do konce turnaje zbývá 11 utkání a maximem newyorského grandslamu je 35 pětisetových duelů z roku 1983.

O postup do semifinále si Alcaraz zahraje s Felixem Augerem-Aliassimem z Kanady. Patnáctý hráč světového žebříčku si v osmifinále poradil 4:6, 6:2, 7:6 a 6:4 s domácím Francesem Tiafoem.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - 4. kolo:

Medveděv (2-Rus.) - Evans (24-Brit.) 6:3, 6:4, 6:3, Van de Zandschulp (Niz.) - Schwartzman (11-Arg.) 6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1, Auger-Aliassime (12-Kan.) - Tiafoe (USA) 4:6, 6:2, 7:6 (8:6), 6:4, Alcaraz (Šp.) - Gojowczyk (Něm.) 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0.

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Svitolinová (5-Ukr.) - Halepová (12-Rum.) 6:3, 6:3, Fernandezová (Kan.) - Kerberová (16-Něm.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:2, Krejčíková (8-ČR) - Muguruzaová (9-Šp.) 6:3, 7:6 (7:4), Sabalenková (2-Běl.) - Mertensová (15-Belg.) 6:4, 6:1.

Čtyřhra - 2. kolo:

Hradecká, Bouzková (15-ČR) - Dijasová, Gračevová (Kaz./Rus.) 7:5, 6:2.