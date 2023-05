Krejčíková nenašla letos na antuce pohodu, už se těší na rychlejší povrchy

Paříž - Zatímco vloni tenistka Barbora Krejčíková hodnotila neúspěch v 1. kole Roland Garros se slzami v očích, letos brala stejný osud s větším nadhledem. Jako příčinu porážky s Ukrajinkou Lesjou Curenkovou 2:6, 4:6 označila svůj výkon. Novinářům řekla, že na rozdíl od předloňského "doublu" nenašla nyní na antuce pohodu a už se těší na rychlejší povrchy. Do té doby chce ale ještě uspět v Paříži ve čtyřhře s Kateřinou Siniakovou.

"Bohužel to nevyšlo. Co k tomu říct jiného," uvedla Krejčíková, která před dvěma lety turnaj ovládla ve dvouhře i čtyřhře. "Loni jsem na antuce kvůli zranění skoro nehrála a letos jsem na ní nenašla pohodu. Neměla jsem se od čeho odrazit. Dnešní zápas byl víc o mně a mé hře než o soupeřce," doplnila.

Nasazená třináctka se snažila ve druhé sadě vývoj zvrátit, ale nevyužila vedení 3:0 a prohrála za necelou hodinu a půl. Udělala také 32 nevynucených chyb. "Věděla jsem, že jí to nedám zadarmo a budu se snažit najít možnost, jak se vrátit do zápasu. Jenže vždycky, když to vypadalo, že se to zlomí a mohla bych chytit slinu, pokazila jsem si to," konstatovala.

Sedmadvacetiletá hráčka z Ivančic vypadla na Roland Garros podruhé za sebou v úvodním kole. Vloni nestačila po zranění lokte na Francouzku Diane Parryovou. Zpětně proto byla ráda, že odehrála zápas na menším kurtu číslo 7. "Možná je to s dnešním výkonem a výsledkem dobře, že mě dali někam pryč. A že to nevidělo tak moc lidí," žertovala.

Zatímco v úvodu roku se jí na betonových dvorcích dařilo a vyhrála například turnaj v Dubaji, na antuce sehrála deset zápasů s bilancí 5:5. Dostala se maximálně do osmifinále v Madridu a Stuttgartu. "Za ty dva roky jsem se posunula úplně jinam, jinak bych nemohla hrát na betonu s těmi nejlepšími. Nevím, jestli je lepší připravit se na antuku, nebo hrát zbylých devět měsíců dobře na betonu. Musíme to probrat s trenérem. Antuka je zase až za rok, teď bude tráva a na tu se těším," prohlásila.

Dříve oblíbený povrch tak pro ni v současnosti představuje oříšek. "Antuka hodně maže rozdíly mezi hráčkami, které to umí na betonu, a mezi těmi, co jsou typické antukářky, které běhají, liftují a vrátí vám každý míč. Když takhle někdo hraje na betonu, většinou ho během dvou úderů rozeberete. Jenže tady na antuce jsou výměny delší, z toho pak pramení víc chyb," vysvětlila Krejčíková.

Kvůli neúspěchu na Roland Garros ale nechce na předchozí měsíce zapomenout. "Odehráli jsme šest měsíců a nemůžu tady kvůli jednomu zápasu, který se mi nepovedl, říct, že těch šest měsíců stálo za nic. Prostě se jeden zápas nepovedl, nedá se nic dělat," řekla.

Až na drobnosti se cítí zdravotně v pořádku a vyhlíží přesun na rychlejší povrchy. Podobné přání měly v pondělí po neúspěších také Petra Kvitová a Karolína Plíšková. "Už aby to přišlo a aby to začalo trochu více psát. Když se podívám zpátky před dvěma lety, tak jsem to prostě čochtala, házela a běhala. Za ty dva roky jsem se ale posunula. Hraju rychleji a vše jsem zlepšila. Spíše to ale platí pro beton a na antuce mi to tak nepíše," podotkla.

Doufá proto, že si dojem z antukové části sezony napraví alespoň ve čtyřhře. Od středy budou se Siniakovou útočit na třetí pařížský titul a celkově osmý na grandslamech. "Já hlavně doufám, že je Katka zdravá a ruka ji už nebolí. To je začátek celého úspěchu. Jak jsme spolu dlouho nehrály, tak první kola jsou těžká, ale věřím tomu, že si to sedne. A že i pro mě bude na kurtu více zábavy. Že chytím lepší jiskru a třeba si tu antuku ještě spravím," dodala Krejčíková.