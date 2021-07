Krejčíková, Muchová a Siniaková postoupily do 3. kola Wimbledonu

Londýn - Šampionka Roland Garros Barbora Krejčíková postoupila při své premiéře na londýnské trávě do třetího kola Wimbledonu. Turnajová čtrnáctka si v druhém kole poradila s Němkou Andreou Petkovicovou 7:5 a 6:4. Dál jde i 19. nasazená Karolína Muchová, která po třísetovém boji zdolala Italku Camilu Giorgiovou 6:3, 5:7, 6:3 a ve třetím kole je počtvrté z posledních pěti grandslamů. Postoupila také Kateřina Siniaková, jež otočila utkání s Coco Vandewegheovou a americkou tenistku porazila 4:6, 6:2, 6:2. Se soutěží se rozloučily Kristýna Plíšková a Markéta Vondroušová.

Kristýna Plíšková podlehla finalistce z Paříže Anastasii Pavljučenkovové dvakrát 3:6. Ruská tenistka bude další soupeřkou Muchové. Krejčíková, která už vyhrála čtrnáctý zápas v řadě, se o osmifinále utká s Anastasijí Sevastovovou z Lotyšska. Vondroušová vypadla s domácí držitelkou divoké karty Emmou Raducanuovou, až 338. hráčkou světa, po setech 2:6 a 4:6.

Krejčíková zvládla zápas za hodinu a dvacet minut. Působila na kurtu klidně, hrála dlouhé míče a zařazovala i na trávě účinný čop z bekhendu. V úvodním setu o první výhodu brejku přišla, ale podruhé prorazila podání Němky na 6:5 a sadu při svém podání dokončila. Podobné to bylo ve druhém setu, brejk z první hry neudržela. ale rozhodla v devátém gamu a proměnila druhý mečbol.

"Pro mě už byl úspěch, že jsem uhrála první kolo a dostala se do druhého. Teď jsem odehrála další dobrý zápas a třetí kolo tady je určitě úspěch," řekla Krejčíková a dodala: "Travařkou nejsem, pořád se hodně věcí učím, ale jsem pyšná, jak se mi daří najít cestu skrz. Zápas byl vyrovnaný, nahoru dolů a bylo důležité dostat se první do brejku, to je tady velká výhoda."

Semifinalistka letošního Australian Open Muchová získala úvodní set díky dvěma brejkům v závěru, ve druhém si nejprve nechala za stavu 3:3 ošetřit palec pravé nohy, koncovka se jí ale nevydařila. Ve třetí sadě vedla už 4:0 a zápas pak při svém podání dotáhla k postupu. V dlouhém devátém gamu ale musela čelit i brejkbolu, než proměnila pátý mečbol.

"Byl to těžký zápas. Od začátku jsem si musela zvyknout na ty rány. Celkově to nebyl úplně nejlepší zápas na to dostat se do nějakého rytmu. Hodně jsem si pomáhala servisem, takže ty moje gamy šly docela rychle," řekla Muchová. K problému s palcem uvedla: "Pošoupla se mi noha v botě, narazila mi o konec a zlomil se mi nehet na pravé noze. Je to docela nepříjemné. Pomohlo mi, že to fyzio zatejpovala. A potom ještě ve třetím setu za stavu 5:3 jsem na to blbě dostoupla a ještě mě to začalo trošku bolet. Ale teď mám den k dobru, takže se to budeme snažit ošetřit."

V cestě do osmifinále Muchové stojí ve formě hrající Pavljučenkovová. "Určitě má teď sebevědomí a hraje výborně. Bude to určitě hodně těžké, protože je na vlně," řekla Češka.

Siniaková porazila Vandewegheovou ve Wimbledonu už v roce 2018 a dnes opět Američanku vyřadila ve třech setech. Česká tenistka postoupila navzdory osmi dvojchybám do třetího kola, čímž si v Londýně vyrovnala maximum. "Jsem nadšená a moc ráda. Zápas ale byl hrozně těžký, vůbec jsem to necítila na kurtu a obzvlášť s Coco není na trávě žádný rytmus. Kurt byl docela zničený, což mě překvapilo. Byl to boj a jsem moc ráda, že jsem to zvládla a vyhrála," řekla.

V dalším zápase ji čeká světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie, která porazila 6:4, 6:3 Rusku Annu Blinkovovou. Půjde o jejich první vzájemný duel. "Půjdu na kurt s tím, že můžu určitě vyhrát, ale musím být víc jak stoprocentní," řekla Siniaková.

Nasazená trojka Svitolinová se s Wimbledonem rozloučila už v 2. kole

Nasazená trojka Elina Svitolinová se s Wimbledonem rozloučila už ve druhém kole. Ukrajinskou tenistku dnes na londýnské trávě porazila 6:3, 6:4 Polka Magda Linetteová. Z třetího letošního grandslamu už vypadlo šest z deseti nejvýše nasazených hráček.

Světová pětka Svitolinová ve Wimbledonu nenaváže na semifinále z minulého ročníku turnaje v roce 2019. Šestadvacetiletá rodačka z Oděsy ztratila zápas za 65 minut.

Na rozdíl od prvního kola, v němž profitoval ze skreče Francouze Andriana Mannarina, zvládl osminásobný šampion Roger Federer druhý zápas bez komplikací. Devětatřicetiletý Švýcar porazil 7:6, 6:1, 6:4 o čtyři roky mladšího Francouze Richarda Gasqueta a ve třetím kole ho čeká Brit Cameron Norrie.

Pořádně se naopak nadřela šampionka z roku 2018 Angelique Kerberová, jež potřebovala tři hodiny a 19 minut na postup přes Saru Sorribesovou. Německá tenistka zdolala Španělku 7:5, 5:7, 6:4 v utkání, v němž si hráčky celkem patnáctkrát vzaly podání.

Na semifinále Roland Garros, v němž prohrála s Barborou Krejčíkovou, nenaváže Maria Sakkariová. Patnáctá nasazená Řekyně podlehla 5:7, 4:6 Američance Shelby Rogersové.

Turnajová čtyřka Alexander Zverev z Německa ztratil v prvních dvou setech duelu s Američanem Tennysem Sandgrenem při vlastním podání jen pět bodů a prolétl do třetího kola po výhře 7:5, 6:2, 6:3.

Tenisový turnaj Wimbledon v Londýně

(tráva, dotace 35 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Medveděv (2-Rus.) - Alcaraz (Šp.) 6:4, 6:1, 6:2, A. Zverev (4-Něm.) - Sandgren (USA) 7:5, 6:2, 6:3, Federer (6-Švýc.) - Gasquet (Fr.) 7:6 (7:1), 6:1, 6:4, Berrettini (7-It.) - Van de Zandschulp (Niz.) 6:3, 6:4, 7:6 (7:4), Bautista (8-Šp.) - Kecmanovič (Srb.) 6:3, 6:3, 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, Martínez (Šp.) - Monfils (13-Fr.) 6:3, 6:4, 4:6, 7:6 (7:5), Hurkacz (14-Pol.) - Giron (USA) 6:3, 6:2, 6:4, Auger-Aliassime (16-Kan.) - M. Ymer (Švéd.) 6:4, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1, Garín (17-Chile) - Polmans (Austr.) 7:6 (7:3), 6:2, 2:6, 7:6 (7:5), Bublik (Kaz.) - Dimitrov (18-Bulh.) 6:4, 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), Sonego (23-It.) - Galán (Kol.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:3), 6:1, Norrie (29-Brit.) - Bolt (Austr.) 6:3, 6:1, 6:2, Fritz (31-USA) - Johnson (USA) 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, Čilič (32-Chorv.) - Bonzi (Fr.) 6:4, 3:6, 6:3, 7:6 (7:5), Kyrgios (Austr.) - Mager (It.) 7:6 (9:7), 6:4, 6:4, Duckworth (Austr.) - Querrey (USA) 7:5, 6:7 (7:4), 6:3, 6:2, Bedene (Slovin.) - Nišioka (Jap.) 6:1, 6:0, 6:2, Ivaška (Běl.) - Chardy (Fr.) 4:6, 6:3, 6:2, 6:4, Thompson (Austr.) - Nišikori (Jap.) 7:5, 6:4, 5:7, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Krejčíková (14-ČR) - Petkovicová (Něm.) 7:5, 6:4, Muchová (19-ČR) - Giorgiová (It.) 6:3, 5:7, 6:3, Siniaková (ČR) - Vandewegheová (USA) 4:6, 6:2, 6:2, Pavljučenkovová (16-Rus.) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:3, 6:3, Raducanuová (Brit.) - Vondroušová (ČR) 6:2, 6:4, Bartyová (1-Austr.) - Blinkovová (Rus.) 6:4, 6:3, Linetteová (Pol.) - Svitolinová (3-Ukr.) 6:3, 6:4, Cirsteaová (Rum.) - Azarenková (12-Běl.) 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, Rogersová (USA) - Sakkariová (15-Řec.) 7:5, 6:4, Gauffová (20-USA) - Vesninová (Rus.) 6:4, 6:3, Kerberová (25-Něm.) - Sorribesová (Šp.) 7:5, 5:7, 6:4, Badosaová (30-Šp.) - Putincevová (Kaz.) 6:4, 6:1, Ostapenková (Lot.) - Kasatkinová (31-Rus.) 6:1, 3:6, 8:6, Sevastovová (Lot.) - Kosťuková (Ukr.) 1:6, 6:4, 6:3, Tomljanovicová (Austr.) - Cornetová (Fr.) 6:4, 0:6, 6:3, Juvanová (Slovin.) - Burelová (Fr.) 6:3, 6:4, Sasnovičová (Běl.) - Hibinová (Jap.) 6:4, 7:6 (7:4).

Čtyřhra - 1. kolo:

Fichmanová, Olmosová (9-Kan./Mex.) - Peschkeová, Heisenová (ČR/Něm.) 6:2, 6:1.