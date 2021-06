Krejčíková, Muchová a Karolína Plíšková prošly v Paříži do 2. kola

Paříž - Do druhého kola Roland Garros dnes postoupily další tři české tenistky. Čerstvá vítězka turnaje ve Štrasburku Barbora Krejčíková na pařížské antuce sice prohrávala s Kristýnou Plíškovou 5:7 a 1:3, ale po obratu zvítězila 5:7, 6:4 a 6:2. Uspěla i devátá nasazená Karolína Plíšková po výhře 7:5 a 6:4 nad Chorvatkou Donnou Vekičovou. Obrat předvedla také Karolína Muchová, která zdolala Němku Andreu Petkovicovou 1:6, 6:3 a 6:4.

Druhé kolo si zahraje šest českých tenistek. První kolo jich sice zvládlo sedm, ale jedenáctá nasazená Petra Kvitová z turnaje kvůli zranění levého kotníku odstoupila.

Krejčíková získala v sobotu ve Štrasburku premiérový titul na okruhu WTA a v utkání s Plíškovou na ní byla patrná únava. Častěji lehce chybovala, v prvním setu ještě reagovala na ztrátu podání na 4:5, ale za stavu 5:6 už Plíšková ukončila sadu esem.

I na začátku druhého setu se Krejčíková trápila a po dvojchybě pustila soupeřku do vedení 2:1. Za stavu 1:3 ale získala brejk zpět a v desáté hře prolomila servis Plíškové znovu. Ve třetím setu měla díky trpělivé a chytré hře navrch a vítězným forhendem využila třetí mečbol. Kristýna Plíšková tak ani v Paříži nepřešla letos poprvé přes 1. kolo.

"Určitě si postupu moc vážím, je to grandslam a chci hrát dobře. České derby je vždycky náročné psychicky a pro mě bylo i po stránce fyzické," řekla Krejčíková novinářům. "Jsem ráda, že i když jsem prohrála první set, nedařilo se mi a hrála jsem hodně špatně, tak jsem našla vnitřní sílu. Chtěla jsem bojovat, nevzdat se a nakonec mi to vyšlo a jsem ve druhém kole," doplnila..

Loňská osmifinalistka turnaje Krejčíková se v dalším kole utká s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou, která vyřadila Američankuu Venus Williamsovou.

Karolína Plíšková rozhodla oba vyrovnané sety v koncovce. V prvním setu prorazila podání soupeřky v jedenácté hře a set dopodávala. Ve druhé to stihla o dvě hry dříve, a to díky třem chybám a jedné dvojchybě Vekičové. Zápas poté bez problémů dokončila.

"Bylo to jedno z nejtěžších prvních kol, co jsem tady hrála. Donna je kamarádka, takže to nebylo snadné. Na začátku jsem byla hodně nervózní a jsem ráda, že jsem to stihla i s fanoušky," řekla Plíšková na kurtu a zmínila fakt, že diváci mohou být v hledišti jen do tři čtvrtě na devět.

Muchová sice na úvod brejkla Petkovicovou, ale pak bylo vidět, že je kvůli opakovanému léčení natrženého břišního svalu z Melbourne a vynechávání turnajů nerozehraná a chybovala. Ztratila šest gamů v řadě, ale dokázala se zvednout. Ve druhém setu už více připomínala hráčku, která došla do semifinále Australian Open a pomáhala si pestrou hrou, Občas si došla pro bod k síti, jindy míč zkrátila nebo napálila vítězný úder. Po zisku druhého setu se jí povedl ve třetím brejk na 4:3 a svoje podání už do konce zápasu uhájila.

Ve druhém kole se osmnáctá nasazená Muchová střetne s kvalifikantkou Varvarou Lepchenkovou z USA a bude usilovat o premiérový postup do třetího kola French Open. V případě úspěchu by se Muchová mohla v boji o osmifinále utkat s Karolínou Plíškovou. Ta se o postup do třetího kola utká s Američankou Sloane Stephensovou, která v duelu s Carlou Suárezovou odvrátila ve druhém setu mečbol a nakonec zvítězila 3:6, 7:6, 6:4.

Bartyová vydřela při návratu na Roland Garros postup, Nadal uspěl hladce

Třináctinásobný šampion Rafael Nadal vykročil na tenisovém Roland Garros za obhajobou titulu a ziskem rekordní 14. trofeje hladkou výhrou nad Alexejem Popyrinem. Australského tenistu na pařížské antuce porazil 6:3, 6:2, 7:6. Bez problémů postoupil i Srb Novak Djokovič. Světová jednička zdoalal ve večerním utkání bez diváků Američana Tennyse Sandrena 6:2, 6:4, 6:2. V 1. kole uspěla také ženská jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie, která prodloužila na Roland Garros svou vítěznou sérii na osm zápasů. Šampionka z roku 2019, jež loňskou sezonu kvůli pandemii koronaviru vynechala, zdolala při svém návratu na kurt Philippa Chatriera Američanku Bernardu Peraovou 6:4, 3:6, 6:2.

Nadal měl v úvodních dvou setech hru pod kontrolou, soupeři nabídl jediný brejkbol, který ale odvrátil. Do problémů se čtyřiatřicetiletý Španěl dostal až ve třetí sadě. V šestém gamu přišel o servis a prohrával už 2:5, dokázal se ale dostat zpět. Za stavu 3:5 nedovolil soupeři set dopodávat, odvrátil dva setboly a dovedl sadu do tie-breaku. V něm se rychle ujal vedení 6:1 a na třetí pokus pak zápas uzavřel.

Djokovič zvládl historicky první zápas mužské dvouhry na Roland Garros pod umělým osvětlením soustředěně. Před prázdným hledištěm, v němž kvůli platným koronavirovým opatřením ve Francii nemohli být po 21. hodině žádní fanoušci, sice soupeři nabídl ve druhém setu šest brejkbolů, všechny ale odvrátil a po dvou hodinách proměnil druhý mečbol.

Pětadvacetiletá Bartyová vstoupila do zápasu se zatejpovaným levým stehnem, takřka dvouhodinovou bitvu ale nakonec zvládla. První set navzdory dvěma ztraceným servisům získala, ve druhém ale Peraová zpřesnila hru a díky jedinému brejku si vynutila třetí sadu. Světová jednička si v pauze vyžádala lékařské ošetření, v rozhodujícím dějství pak nejprve odvrátila dva brejkboly a v koncovce vybojovala postup.

"Pořád jsem bojovala. Snažila jsem se zůstat v zápase, jak jen to šlo, člověk nikdy neví," řekla Bartyová na kurtu.

Návrat po úspěšně zvládnutém boji s rakovinou Carla Suárezová k výhře nedotáhla. Dvaatřicetiletá Španělka, která se od loňského září léčila se zhoubným nádorovým onemocněním mízních uzlin, podávala v duelu se Sloane Stephensovou ve druhém setu za stavu 5:4 na vítězství, nakonec ale první zápas od dubnového návratu k tréninku prohrála. Američanka po obratu zvítězila 3:6, 7:6 a 6:4 a ve druhém kole ji čeká Karolína Plíšková.

Hned v prvním kole se nečekaně rozloučil finalista z Monte Carla Andrej Rubljov. Sedmý nasazený Rus, jenž na monacké antuce získal i skalp Rafaela Nadala, prohrál pětisetovou bitvu s Janem-Lennardem Struffem. Německý tenista nastřílel během maratonského zápasu 63 vítězných úderů včetně 25 es a za 3:46 hodiny zvítězil 6:3, 7:6, 4:6, 3:6, 6:4. Rubljov mu pomohl 47 nevynucenými chybami a na loňskou čtvrtfinálovou účast v Paříži nenaváže.

Tenisový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 34,36 milionu eur)

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Djokovič (1-Srb.) - Sandgren (USA) 6:2, 6:4, 6:2, Nadal (3-Šp.) - Popyrin (Austr.) 6:3, 6:2, 7:6 (7:3), Struff (Něm.) - Rubljov (7-Rus.) 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 3:6, 6:4, Berrettini (9-It.) - Daniel (Jap.) 6:0, 6:4, 4:6, 6:4, Schwartzman (10-Arg.) - Lu Jen-hsun (Tchaj-wan) 6:2, 6:2, 6:3, Monfils (14-Fr.) - Ramos (Šp.) 1:6, 7:6 (8:6), 6:4, 6:4, Seppi (It.) - Auger-Aliassime (20-Kan.) 6:3, 7:6 (10:8), 4:6, 6:4, De Minaur (21-Austr.) - Travaglia (It.) 6:2, 6:4, 7:6 (7:4), Karacev (24-Rus.) - Brooksby (USA) 6:3, 6:4, 6:4, Berankis (Lit.) - Humbert (29-Fr.) 6:4, 6:4, 2:6, 6:4, Cecchinato (It.) - Učijama (Jap.) 3:6, 6:1, 6:2, 6:4, M. Ymer (Švéd.) - Carballés (Šp.) 6:4, 0:6, 4:6, 6:2, 6:2, Bedene (Slovin.) - Mannarino (Fr.) 7:5, 3:6, 7:5, 6:2, Duckworth (Austr.) - Caruso (It.) 6:4, 3:6, 7:6 (7:4), 6:2, Bagnis (Arg.) - Bonzi (Fr.) 7:5, 6:3, 6:4, Kohlschreiber (Něm.) - Verdasco (Šp.) 7:6 (7:3), 6:2, 2:6, 6:4, Gasquet - Gaston (oba Fr.) 6:1, 6:4, 6:2, Coria (Arg.) - F. López (Šp.) 6:3, 7:6 (7:4), 6:2, Cuevas (Urug.) - Pouille (Fr.) 6:3, 6:1, 6:3, Kwon Sun-u (Korea) - Anderson (JAR) 7:5, 6:4, 2:6, 7:6 (7:4).

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (9-ČR) - Vekičová (Chorv.) 7:5, 6:4, Muchová (18-ČR) - Petkovicová (Něm.) 1:6, 6:3, 6:4, Krejčíková - Kristýna Plíšková (obě ČR) 5:7, 6:4, 6:2, Bartyová (1-Austr.) - Peraová (USA) 6:4, 3:6, 6:2, Svitolinová (5-Ukr.) - Babelová (Fr.) 6:2, 7:5, Bradyová (13-USA) - Sevastovová (Lot.) 6:3, 6:3, Sakkariová (17-Řec.) - Zavacká (Ukr.) 6:4, 6:1, Gauffová (24-USA) - Kruničová (Srb.) 7:6 (13:11), 6:4, Džabúrová (25-Tun.) - Putincevová (Kaz.) 7:5, 6:2, Kontaveitová (30-Est.) - Golubicová (Švýc.) 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:0, Alexandrovová (32-Rus.) - V. Williamsová (USA) 6:3, 6:1, Liová (USA) - Gasparjanová (Rus.) 6:0, 6:1, Paoliniová (It.) - Vögeleová (Švýc.) 7:5, 6:1, Sharmaová (Austr.) - Baraová (Rum.) 7:6 (7:5), 6:2, Ferrová (Fr.) - Liang En-šuo (Tchaj-wan) 6:1, 1:6, 6:4, Mladenovicová (Fr.) - Schmiedlová (SR) 6:4, 6:0, Wang Čchiang (Čína) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 2:6, 6:4, 7:5, Linetteová (Pol.) - Paquetová (Fr.) 6:3, 6:3, Lepchenková (USA) - Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:3, Stephensová (USA) - Suárezová (Šp.) 3:6, 7:6 (7:4), 6:4.