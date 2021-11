Krejčíková měla křeče, proti Švýcarkám se chystá nastoupit

Praha - Problémy tenistky Barbory Krejčíkové v prvním utkání v Poháru Billie Jean Kingové proti Německu způsobily křeče. Světová trojka ale plánuje hrát i v druhém klání skupiny D mistrovství světa ženských družstev v Praze, v kterém Češky ve čtvrtek nastoupí proti Švýcarkám.

Vítězka Roland Garros Krejčíková měla v pondělní dvouhře problémy s pravým lýtkem. Ošetřit se nechala po druhém setu i ve třetím. S bývalou první hráčkou světa Angelique Kerberovou nakonec prohrála za dvě a čtvrt hodiny ve třech setech a do čtyřhry nenastoupila.

"Příčinou problémů Báry Krejčíkové byly naštěstí jenom křeče, které měla v lýtku pravé nohy," řekl novinářům mluvčí českého týmu Karel Tejkal den po výhře nad Němkami 2:1.

Krejčíková měla dnes odpočinek od tenisu. "Což shodou okolností měli s trenérem (Alešem Kartusem) v plánu bez ohledu na to, jestli ji bolí nebo nebolí noha," doplnil Tejkal. Krejčíková mimo fyzioterapie šla i na lékařkou týmu Karolínou Velebovou doporučenou vycházku.

Ve středu by měla olympijská vítězka čtyřhry z Tokia (s Kateřinou Siniakovou) trénovat. "Když jsme se s Bárou ráno bavili, tak mluvila o tom, že chce a je připravena ve čtvrtek nastoupit," potvrdil Tejkal, že kapitán Petr Pála může s Krejčíkovu počítat do souboje se Švýcarkami. V něm by v O2 areně měla hrát proti letošní olympijské vítězce dvouhry Belindě Bencicové.

Z ostatních českých hráček si odpoledne zatrénovaly Markéta Vondroušová, Tereza Martincová i Siniaková. Volno měla deblistka Lucie Hradecká, která se Siniakovou získala po půlnoci proti Němkám vítězný bod ve čtyřhře. "Přijely jsme na hotel ve dvě hodiny ráno a já usnula někdy ve čtvrt na pět. Na snídani jsme se některé sešly okolo půl dvanáctý," uvedla Hradecká.