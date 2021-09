Krejčíková je v osmifinále US Open, vypadli Ósakaová a Tsitsipas

New York - Tenistka Barbora Krejčíková postoupila při debutu v hlavní soutěži US Open v New Yorku už do osmifinále. Letošní vítězka Roland Garros a osmá nasazená splnila ve třetím kole roli favoritky a Kamillu Rachimovovou z Ruska porazila jistě 6:4 a 6:2. O postup do čtvrtfinále bude hrát s bývalou světovou jedničkou Španělkou Garbiňe Muguruzaovou.

"Zápas byl složitý, což jsem očekávala. První set byl hodně vyrovnaný, dobře podávala a rozhodl jeden brejk. To bylo hodně důležité a ve druhém setu jsem začala hrát lépe. Cítila jsem, že hraju solidně a odvedla jsem velmi dobrou práci," řekla Krejčíková.

Rachimovová se dostala do hlavní soutěže až jako poražená z kvalifikace a v utkání s Krejčíkovou hrála poprvé proti hráčce světové desítky. Hvězdy sezony se nezalekla a dobře podávala. I Krejčíková si ale jistě držela servis, působila sebejistě a čekala na svoji šanci, kterou si připravila v deváté hře. Po brejku podání 134. tenistky žebříčku dvouhry úvodní sadu dopodávala.

Ve druhém setu získala Krejčíková servis dvacetileté sokyně dvakrát. Při brejku na 4:1 soupeřku ničila bekhendovými čopy, po kterých Ruska chybovala. Oba brejkboly, které Rachimovové nabídla dvojchybou, odvrátila. Zápas uzavřela po hodině a dvanácti minutách důraznou smečí.

Turnajová devítka Muguruzaová vyřadila loňskou finalistku Victorii Azarenkovou po setech 6:4, 3:6 a 6:2. Krejčíková se s dvojnásobnou grandslamovou vítězkou Muguruzaovou střetla dvakrát; letos ve finále v Dubaji prohrála a nedávno na turnaji v Cincinnati po boji uspěla.

Ósakaová vypadla na US Open s Fernandezovou a plánuje další pauzu

Obhájkyně titulu Japonka Naomi Ósakaová dohrála na US Open v 3. kole. Dvojnásobná šampionka newyorského grandslamu podlehla osmnáctileté Kanaďance Leylah Fernandezové 7:5, 6:7 (2:7), 4:6. Po utkání uvedla, že si dá zřejmě od tenisu další pauzu.

S turnajem se nečekaně brzy rozloučil i třetí hráč světa Řek Stefanos Tsitsipas. Finalista letošního Roland Garros prohrál v 3. kole s osmnáctiletým Španělem Carlosem Alcarazem 3:6, 6:4, 6:7 (2:7), 6:0, 6:7 (5:7). Alcaraz, kterému patří v žebříčku ATP 55. místo, zvítězil nad Tsitsipasem po více než čtyřech hodinách a stal se nejmladším grandslamovým osmifinalistou od roku 1992.

Ósakaová vyhrála ve Flushing Meadows pouze jeden zápas, když v prvním kole vyřadila Marii Bouzkovou. Její další soupeřka Srbka Olga Danilovičová z turnaje před utkáním odstoupila a v pátek japonská hvězda překvapivě nestačila na 73. hráčku světa Fernandezovou. V zápase sice vedla 7:6, 6:5 a podávala, ale nakonec po dvou hodinách slavila životní úspěch mladá Kanaďanka, která zatím byla na grandslamech nejdál v 3. kole loni v Paříži.

Vítězstvím si nadělila ideální dárek k pondělním 19. narozeninám. "Odmala vím, že dokážu porazit kohokoli, kdo se proti mě postaví," uvedla Fernandezová a ocenila svou soupeřku. "Je skvělým vzorem pro všechny na okruhu i všechny malé holky na světě."

Pro Ósakaovou bylo US Open teprve třetím turnajem od Roland Garros, z kterého odstoupila kvůli psychickým problémům. Nyní uvažuje o další pauze. "Když vyhraji, nemám z toho radost, cítím spíš úlevu. Když prohraju, jsem z toho hodně skleslá. Momentálně se snažím zjistit, co vlastně chci dělat," řekla novinářům.

Tsitsipasovi nepomohla v souboji s Alcarazem ani další dlouhá návštěva toalety, za kterou ho kritizoval po vzájemném duelu v prvním kole Brit Andy Murray. Řecký tenista si stejnou pauzu dopřál v dalším utkání s Adrianem Mannarinem z Francie i v zápase třetího kola poté, co s Alcarazem prohrál třetí set. V další sadě mu uštědřil "kanára", ale pátý set patřil vycházející španělské hvězdě.

Do osmifinále US Open se po pěti letech znovu dostala bývalá světová jednička Simona Halepová z Rumunska. Turnajová dvanáctka ve třetím kole porazila Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu po setech 7:6, 4:6 a 6:3.

Semifinalistka závěrečného grandslamu z roku 2015 Halepová vyhrála divoký první set. Za stavu 3:5 odvrátila první setbol a další tři v tie-breaku poté, co sama nevyužila šest setbolů. Nakonec jí pomohla soupeřka dvojchybou a tie-break získala 13:11.

Dvaadvacetiletá Rybakinová si nechala zatejpovat kotník a díky své razanci dokázala vyhrát druhý set, ale Halepová ve třetím dějství po ztrátě podání v první hře získala za pomoci tradičně výborného pohybu čtyři hry v řadě a duel po dvou a půl hodině ukončila čistou hrou.

Bez problémů prochází turnajem druhý hráč světa Daniil Medveděv. Předloňský finalista si ve třetím kole poradil 6:0, 6:4 a 6:3 s Pablem Andújarem ze Španělska a zatím ve Flushing Meadows ztratil jen 22 gamů.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 57,5 milionu dolarů)

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Gojowczyk (Něm.) - Laaksonen (Švýc.) 3:6, 6:3, 6:1, 6:4, Medveděv (2-Rus.) - Andújar (Šp.) 6:0, 6:4, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Krejčíková (8-ČR) - Rachimovová (Rus.) 6:4, 6:2, Muguruzaová (9-Šp.) - Azarenková (18-Běl.) 6:4, 3:6, 6:2, Halepová (12-Rum.) - Rybakinová (19-Kaz.) 7:6 (13:11), 4:6, 6:3, Svitolinová (5-Ukr.) - Kasatkinová (25-Rus.) 6:4, 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo:

Minnenová, Van Uytvancková (Belg.) - Perezová, Peschkeová (16-Austr./ČR) 7:5, 1:6, 6:2.