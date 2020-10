Krejčíková je v osmifinále, Siniaková vypadla

Paříž - Tenistka Barbora Krejčíková se poprvé v kariéře dostala ve dvouhře do grandslamového osmifinále. Češka dnes porazila ve 3. kole antukového Roland Garros Bulharku Pironkovovou 5:7, 6:4 a 6:3. V Paříži naopak skončila Kateřina Siniaková po prohře s pátou nasazenou Kiki Bertensovou z Nizozemska dvakrát 2:6.

Dvojnásobná deblová grandslamová šampionka Krejčíková sice ztratila po hodině první set, ale trpělivou hrou dokázala zápas otočit. Třetí set rozhodla brejkem hned v první hře a zápas ukončila po dvou hodinách a 38 minutách.

"Byl to velmi těžký zápas. Podmínky byly zase náročné, ale užívala jsem si, že hraju poprvé třetí kolo na grandslamu ve dvouhře a bojovala o každý míč. Nakonec jsem měla štěstí, vyhrála jsem a jsem nadšená," řekla Krejčíková novinářům.

Krejčíková (114. WTA) má šanci dostat se i do čtvrtfinále, jelikož její další soupeřkou bude Nadia Podoroská z Argentiny, 131. hráčka světa.

Utkání Siniakové bylo přesunuto na centrkurt a mělo jasný průběh. Siniaková sice začala brejkem podání favoritky, ale víckrát už soupeřku o servis nepřipravila. Sama přišla o podání šestkrát, udělala 26 chyb a odešla poražena za 58 minut. "Nešlo mi vůbec nic. Začátek vypadal slibně, ale vůbec mi to nesedlo. Hrozně moc jsem kazila, nedokázala jsem Kiki dostat do žádných problémů," uznala Siniaková.

Vítěz US Open Dominic Thiem neztratil ani ve třetím utkání set. Rakouský tenista měl s Norem Casperem Ruudem problém jen v úvodu utkání a po výhře 6:4, 6:3, 6:1 postoupil do osmifinále. Dál jde i Němec Alexander Zverev. Bezchybnou bilanci drží i nejvýše nasazená Rumunka Simona Halepová, která ve 3. kole deklasovala Američanku Amandu Anisimovovou 6:0, 6:1.

Jednoduše zvládl třetí kolo také obhájce titulu Rafael Nadal a jeho dalším soupeřem bude americký mladík s českými kořeny Sebastian Korda.

Šampionka Roland Garros z roku 2018 Halepová dokonale oplatila devatenáctileté Anisimovové loňskou čtvrtfinálovou porážku. Na kurtu se zdržela jen 54 minut a prodloužila svou rekordní vítěznou sérii na 17 zápasů.

Její příští soupeřkou bude další devatenáctiletá hráčka Iga Šwiateková z Polska. Přemožitelka Markéty Vondroušové z prvního kola ukončila nadějné vystoupení někdejší wimbledonské finalistky Eugenie Bouchardové, do osmifinále postoupila také třetí nasazená Elina Svitolinová z Ukrajiny.

Květa Peschkeová s Demi Schuursovou z Nizozemska se staly prvními osmifinalistkami čtyřhry. Turnajové šestky porazily ve 2. kole americko-australskou dvojici Alison Riskeová, Ajla Tomljanovicová 6:4 a 6:3. Dál jde i Kristýna Plíšková ve dvojici se Slovenkou Viktórií Kužmovou.

Výsledky grandslamového turnaje French Open

(antuka, dotace 38 milionů eur):

Muži:

Dvouhra - 3. kolo:

Nadal (2-Šp.) - Travaglia (It.) 6:1, 6:4, 6:0, Thiem (3-Rak.) - Ruud (28-Nor.) 6:4, 6:3, 6:1, A. Zverev (6-Něm.) - Cecchinato (It.) 6:1, 7:5, 6:3, Schwartzman (12-Arg.) - Gombos (SR) 7:6 (7:3), 6:3, 6:3, Gaston (Fr.) - Wawrinka (16-Švýc.) 2:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:0, Sonego (It.) - Fritz (27-USA) 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (19:17), Sinner (It.) - Coria (Arg.) 6:3, 7:5, 7:5, Korda (USA) - Martínez (Šp.) 6:4, 6:3, 6:1.

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo:

Krejčíková (ČR) - Pironkovová (Bulh.) 5:7, 6:4, 6:3, Bertensová (5-Niz.) - Siniaková (ČR) 6:2, 6:2, Halepová (1-Rum.) - Anisimovová (25-USA) 6:0, 6:1, Svitolinová (3-Ukr.) - Alexandrovová (27-Rus.) 6:4, 7:5, Garciaová (Fr.) - Mertensová (16-Belg.) 1:6, 6:4, 7:5, Trevisanová (It.) - Sakkariová (20-Řec.) 1:6, 7:6 (8:6), 6:3, Šwiateková (Pol.) - Bouchardová (Kan.) 6:3, 6:2, Podoroská (Arg.) - Schmiedlová (SR) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - 2. kolo:

Peschkeová, Schuursová (6-ČR/Niz.) - Riskeová, Tomljanovicová (USA/Austr.) 6:4, 6:3, Kristýna Plíšková, Kužmová (13-ČR/SR) - Alexandrovová, Kalašnikovová (Rus./Gruz.) 6:1, 6:4.