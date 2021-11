Krejčíková doufá, že se debutového týmového bodu dočká

Praha - Ani napodruhé se Barboře Krejčíkové nepodařilo ve dvouhře v týmové soutěži bodovat. Kometa sezony, která letos i díky triumfu na Roland Garros vystoupala na třetí místo světového žebříčku, zažívá v Praze prvně roli české jedničky a v těžkých zápasech neuspěla.

V pondělí Krejíčková podlehla v třísetové bitvě bývalé světové jedničce Němce Angelique Kerberové a dnes prohrála s olympijskou vítězkou Švýcarkou Belindou Bencicovou.

"Jsem smutná. Bylo by to bylbý, kdybych nebyla zklamaná, že jsem týmu nepomohla ve skupině. Ale všechny holky, který tady hrají, tak mají větší (týmové) zkušenosti. Já se to učím a věřím, že jsem to zvládla dobře. Nemám se za co stydět. Oba zápasy jsem bojovala o každý balon. Do budoucna už se to nestane a snad si taky odbudu premiérovou výhru," doufala Krejčíková.

V druhé půlce roku zažívá skoro každý týden něco nového. Nyní se musela poprvé sžívat s tlakem hvězdy, od které se očekávají body. "Je to těžký, náročný," připustila Krejčíková a dodala: "Popasovala jsme se s tím docela dobře, akorát mi to o kousíček uteklo. Zase to jsou cenné zkušenosti do budoucna. Vidím to pozitivně a věřím, že v budoucnu budu týmu víc prospěšná."

Utkání s trojnásobnou grandslamovou šampionkou Kerberovou dohrávala s křečemi v pravém lýtku. Proti Bencicové měla na noze tejp. "Byla to prevence kvůli pondělku, ale noha byla dobrá. Z toho jsem měla radost, vůbec mě to nelimitovalo a mohla jsem hrát," řekla Krejčíková.

V pražské O2 areně ocenila atmosféru. "Byla suprová," poděkovala za povzbuzování divákům, kterých přišlo podle pořadatelů skoro devět tisíc. "Škoda, že se mi to nepodařilo, že jsem do kabiny nepřinesla bod, ale fanoušci mě vedli dopředu. Bohužel může vyhrát jenom jedna."